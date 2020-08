Romantické večeře: Kde se dobře najíte a ještě pokocháte výhledem

Chutné jídlo člověka vždy dobře naladí. Pokud však k tomu přidáte příjemné prostředí a něco navíc, například výhled do kraje, zážitek z dobrého pokrmu se umocní. Hledali jsme tedy restaurace se zajímavým výhledem.

Kyklopské zdivo rozhledny Kaňk u Havířské boudy nad Kutnou Horou připomíná vyhlídkové stavby z počátku 20. století, ačkoliv v rodném listě má datum 2013. Existuje tu v symbióze s Havířskou boudou. „Rozhledna je přístupná bezbariérově výtahem od 10 do 18 hodin. Večer je vyhrazen pro romantické večeře. Kapacita jsou čtyři páry nebo skupiny do šesti osob. Nabízíme menu po 555 Kč na osobu, ale je možné s příplatkem 50 % vybírat z jídelního lístku,“ popisuje podmínky pro večerní romantické posezení s výhledem – až do 22 hodin – „vrchní štajgr“ Jiří Vlk. „Největší zájem je samozřejmě o dvě místa s pohledem na město a sv. Barboru.“

Z terasy Havířské boudy sice do kraje kvůli stromům neuvidíte, ale jelení svíčkovou a další zdejší speciality si tu určitě vychutnáte. Přes den dospělí za vstup na rozhlednu platí 60 Kč, kdo se zde ubytuje, má rozhled zdarma. K rozhledně Kaňk nemusíte jet přes Kutnou Horu, ze silnice 38 od Kolína se odbočuje na křižovatce Skalka a pak podle šipky na rozhlednu. Na konci úzké lesní silničky k rozhledně je parkoviště, které jednou (se všemi místy na kraji lesa) pojalo i 130 kabrioletů.

Svět motorů č.33

Jméno hodně napoví

Teplickou restauraci Rozhled najdete v první třetině stoupání dlouhé komunikace k sídlišti Nová Ves. Přesto je z horní otevřené terasy zajímavý výhled, což zejména o víkendech a letních večerech znamená, že na terasu i do interiéru je třeba rezervace. Přes den místo na terase zpravidla najdete, stejně jako parkování přes ulici u sportovního hřiště (nebo v okolních ulicích). Polední menu dnes již standardní cenové hladiny (115-139 Kč) je k dispozici všech sedm dní v týdnu, přičemž k pěti hotovkám mívají za stejnou cenu (139 + 1 Kč příloha) i kvarteto minutek (kuřecí plátky, smažené sýry a podobně). Kuchař jako hotovku připravuje i výtečné srnčí kostky na červeném víně s bramborovým knedlíkem a gurmetům doporučuje hovězí špalek na česneku Sous-Vide. „Málokdo nabízí rostbíf a nově máme tatarák z červené řepy,“ upozornila na speciální nabídku nájemkyně restaurace Pavla Pelcová.

Autem i lanovkou

Na vrcholu Komáří hůrka (807 m) na Teplicku je hotel s restaurací Komáří vížka. Z Bohusudova sem vede celoročně fungující dvousedadlová lanovka (z roku 1952, 130 Kč, cyklista 150 Kč – nevozí elektrokola). Pokud jste za volantem, byla by ovšem velká škoda si nevyjet serpentinami přes Horní Krupku. Na závodění to ale není, tak málo frekventovaná zase není, ale reportážní Mazdě CX-30 se kroucenka líbila. Typická horská restaurace nabízí zejména klasické české hotovky (guláš, svíčková aj.), které jsou nejoblíbenější u Čechů i Němců (standardní poměr 40 ku 60, letos 50 na 50). O víkendu bývá nabito a nahoře u hotelu je pro auta jen pár míst, ale od většího parkoviště u kapličky je to „bratru“ 300 m (ne výškových). Najdete tu i stánek s občerstvením, takže záleží i na míře hladu a pohodlí. Rozhled z Komáří vížky totiž patří k nejkrásnějším v Krušných horách, za příznivého počasí lze dohlédnout až na vrcholky Krkonoš. Lépe si ho vychutnáte samozřejmě z terasy než přes okna restaurace. Venku ale svíčkovou nedostanete, řešení existuje: nejdřív se uvnitř najíst a pak se skleničkou relaxovat na terase. Nebo opačně…

Perla nad Náchodem

Klub českých turistů postavil řadu chat. Perlou mezi nimi je Jiráskova chata Dobrošov, k níž dojedete po několika kilometrech z Náchoda. Architekt Jurkovič ji ozdobil šestihrannou věží, ze které je skvělý rozhled. Přístup umožňuje obsluha restaurace (vstupné 30 Kč), ale na přehradu Rozkoš dohlédnete i velkými okny z funkcionalistické dostavby, která od počátku slouží jako restaurace. Zdejší denní menu k obvyklé svíčkové mívá už jen další tři čtyři chody, ale v létě třeba uspokojí variace zmrzlin nebo horké maliny s vanilkovou zmrzlinou. Dobrou pověst má zdejší škvarková pomazánka s nakládanou zeleninou a cibulí… Parkování zdarma, při odjezdu na první křižovatce dávejte pozor – není tu zrcadlo a nejen místní tu jezdí i dost rychle.

Svíčková s certifikátem

Zámeček Větruše zhlíží na Ústí nad Labem. Nyní po zdařilé dostavbě hotel a restaurace. Výborná kuchyně, netradiční i chutné polední menu. Zdejšími specialitami jsou velký telecí řízek s bramborovou kaší (295 Kč) a proslulá svíčková šéfkuchaře Kubíčka (dušené hovězí maso z mladých býků s brusinkami a vídeňským knedlíkem – 189 Kč), která získala před několika lety punc „nejlepší svíčkové“. Skvělá i v roce 2020!

Výhled z terasy restaurace na Ústí nad Labem a řeku úžasný, ale je tu ještě věžička. „Vstup na vyhlídku je zdarma, 100 schodů si každý musí vyšlapat sám. Přístupná je od 9 do 9, tedy do 21 hodin, ale pustíme nahoru i dřív,“ říká Jan Dušek mladší. Největší nával je zde prý na silvestra a při povodních… Důležitá informace k příjezdu: odbočit k Větruši se dá ze silnice č. 613 jen ve směru od Trmice a ve stoupání v ulici Fibichova je za první zatáčkou semafor řízený kamerou. Parkování zdarma!

Speciality z Královky

Rozhled z terasy tradiční horské boudy Královka v Jizerských horách si můžete vylepšit za 50 Kč výstupem na renovovanou rozhlednu, a pokud přijedete o slunečném víkendu, pak budete mít na výběr k standardní nabídce restaurace i speciality. „To rozjedeme na terase gril a zveme pokaždé jiného mistra kuchaře. Dnes tu připravuje speciality člen národního týmu kuchařů Patrik Bečvář,“ nastínil koncept občerstvení na stále ještě přestavované Královce Tomáš Fotul, který tu uplatňuje také osobní kuchařské zkušenosti.

V přízemí rekonstruované chalupy funguje už samoobslužná restaurace, kde si mimo typická česká jídla (svíčková, bramborové knedlíky plněné uzeným masem, rajská s kuličkami, cca 150 Kč) můžete dát i populární vietnamskou polévku pho-bo (149 Kč). Skleněné nudle z ní se ale dají vyjíst snad jen s vidličkou, jako špagety. „Chceme se odlišit od okolních pohostinství, zaměřujeme se na asijská a italská jídla, stále populárnější mezi mladými. Současně ale nepřehlížíme ty, kteří dávají přednost české klasice,“ vysvětlil nabídku Tomáš Fotul. Po dokončení stavby by již od zimní sezony měla fungovat v prvním patře další restaurace s obsluhou. Příjezd na Královku není omezen, parkoviště s kapacitou cca 80 míst mají jednotnou sazbu 100 Kč (hodina i celý den). „Kdo u nás utratí 400 Kč, tomu parkovací poplatek odpustíme,“ má pro motoristy dobrou zprávu Tomáš Fotul.

Autor: Tomáš Pudil