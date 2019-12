Rozhovor s dovozcem ojetin: Proč jezdí do Dánska a Švédska?

Sympatického automechanika a dovozce znáte z našich článků o vozech Lexus, na které se s kolegy v servise zaměřují. Pan Burian je pro nás ukázkou toho, jak by to mělo vypadat, když už se pustíte na tenký led dovozu ojetiny. Ročně doveze kolem osmdesáti aut, o většinu z nich se pak ve svém servise i stará.

Vozíte auta na sklad, nebo na konkrétní požadavky zákazníků?

Většinou už na konkrétní požadavek. Ale samozřejmě když najdu třeba benzinové Suzuki Vitara, rozjedu se pro něj v každém případě. Takové auto si najde kupce okamžitě.

Jaká auta vozíte nejčastěji?

Všechna, o která se pak budu umět sám v našem servisu postarat. To je totiž ta druhá důležitější část, na kterou lidé často zapomínají. Sebelépe vybraná ojetina stejně nebude za čas spolehlivá, když nedostane odbornou servisní péči. Rámcově se snažím své zákazníky přesvědčit na toyoty, lexusy, suzuki, fordy a jiná spíše jednodušší auta.

Jak vypadá výběr vozu?

Většina zákazníků už přichází s nějakým inzerátem na zajímavé vozidlo za zajímavou cenu. Bohužel to často bývá takzvaná vábnička – tedy auto, které má k danému prodejci jen přitáhnout pozornost a donutit lidi přijet, ale fyzicky v takovém stavu a za takovou cenu neexistuje. Falešné inzeráty odhalujeme dnes a denně, i německý trh je jich plný. Tamní Turci vždy vystupují pod německými jmény a navzájem si dávají pětihvězdičková hodnocení, takže pro neznalého vše vypadá skvěle.

Kam jezdíte nejčastěji?

Dnes asi do Dánska. Je tam vysoké zdanění, takže i bohatí lidé si kupují rozumná auta – většinou nižší střední třídu. A dobře se o ně starají. Důležité je nakupovat ve vnitrozemí – vozy z ostrovů bývají hodně napadené korozí vinou slaného klimatu. Super je, že tam nejsou žádné podvody. Před fyzickým exportem auta jej čtrnáct dní prověřuje místní daňový úřad SKAT, aby zjistil případné finanční nesrovnalosti. Velmi však pátrá i po stavu kilometrů, haváriích a všem, co má vliv na cenu. Čili díky úředníkům, co nechtějí vracet velkou spotřební daň, kupujete dokonale prověřené auto. Má to však i jednu nevýhodu.

Jakou?

Že tam musíte dvakrát. Jednou auto vyberete, podepíšete smlouvu. A pak až skončí dva týdny, které mají úředníci na prověření. Já mám spolehlivé dodavatele, takže podepíšu smlouvu na auto, co jsem zatím viděl jen na fotkách. Přiletím po čtrnácti dnech, na místě dostanu převozní značky a jedu do Čech. Častěji dnes pro auta létám a přijedu s převozkami – bývá to levnější i rychlejší než cesta s vlekem či odtahovkou tam a zpět.

Jde takto po ose přijet z každé země?

Třeba z Itálie ne. Takzvané celní převozní značky, s nimiž byste mohli do zahraničí, tam nepořídíte.

Která země kromě Dánska je ještě vaším tajným tipem?

Švédsko. Na stránce tamní vládní agentury Transport Stylersen si najdete dle registrační značky překvapivě podrobný výpis aktuálních dat a historie vozu. Dřív se odtud dala vozit levná auta na zemní plyn. Ale ví to už celá Evropa, takže vinou vysoké poptávky jsou ceny prakticky na úrovni našich.

Co byste zájemcům o dovoz ojetiny doporučil?

Zcela zahoďte takovou tu základní ambici koupit si za menší peníze lepší auto, než koupili ostatní. Naopak cíleným vyhledáváním takových inzerátů začínají všechny opravdové průšvihy jako nákup auta s falešným technickým průkazem, pro které si pak přijede policie. Podvodníci si vždy vyberou vůz, na který bude volat co nejvíc lidí, tedy levnější a hezčí než průměr. Naopak volbou chudší specifikace za vyšší než průměrné peníze nic neriskujete. To bývá auto, o které se někdo dobře staral, ví to a rád by dostal adekvátně zaplaceno.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.