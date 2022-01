Rozhovor se soutěžákem Vojtěchem Štajfem: Do nové sezony vyrazí s ikonickým autem!

Patří k lidem, kteří zkoušejí nové výzvy. Ať už to byly starty se Subaru Impreza na Rallye Monte Carlo, účast na Artic rallye za polárním kruhem, Rallye Dakar jako navigátor Aleše Lopraise, druhé místo v šampionátu rallye na Středním východě, nebo expedice do Latinské Ameriky na slavnou Carreru Panamericanu.

V prostředí českých rallye se pohybujete přes dvě desítky let. Jak byste zhodnotil jejich úroveň?

Pokud jde o organizační zabezpečení, jsme evropskou špičkou. Od bezpečnostních plánů přes systémy kontroly po péči o posádky, v těchto věcech máme skvělé pořadatele. Problém je ve výběru tratí.

Můžete být konkrétní?

V první řadě musím říci, že to není problém pořadatelů jednotlivých soutěží. U nás se řada rychlostních zkoušek roky opakuje, organizátoři se snaží otáčet směr erzet a kombinovat je. V České republice je ovšem řada chráněných oblastí, kam vás zkrátka nikdo nepustí. Například v Itálii nebo Řecku mají jinou geografii a nabízejí mnohem kreativnější možnosti.

Nejsou domácí soutěže v nemilosti kvůli tragickým událostem řadu let zpátky?

Tyhle záležitosti svým způsobem přispěly k tomu, že se bezpečnostní opatření na českých rallye zpřísnila. Za několik posledních let naštěstí k fatálním incidentům nedošlo.

Máme už v Česku nástupce současné závodnické špičky?

Bez diskusí máme velké talenty, jako jsou Erik Cais nebo Dominik Stříteský. Mají přirozenou rychlost a schopnost učit se i poslouchat rady. A nejsou jediní, potenciál mají také Adam Březík nebo Petr Semerád. S trochou ironie mě fascinuje, jak někteří zkušení kluci přijedou v průběhu závodu do servisu. Hned si pouštějí onboardy erzet, které před chvílí jeli, a ve stresu hledají detaily, jak se na druhý průjezd zlepšit. Přitom ztrácejí na Kopeckého nebo Pecha pořád stejně.

Svět motorů 02/2022

Které období považujete na domácí scéně za nejúspěšnější?

Moje nejlepší sezona s vozem kategorie R5 byla hned první v roce 2016, kdy jsem skončil se Škodou Fabia R5 třetí v mistrovství republiky. Následně jsem pořídil Volkswagen Polo GTI R5, ale sportovní oddělení automobilky ukončilo činnost. To znamená i postupnou ztrátu konkurenceschopnosti tohoto vozu.

Co se s tím dalo tehdy dělat?

Pokud chcete jet v nejlepší pětce MČR v rallye, musíte do toho jít se vším všudy – tedy s velkým nasazením, dá se říci i vyšším riskem, a také materiálně, a tedy finančně. Sám jsem se v poslední době umísťoval těsně za hranicí první pětky a v zásadě výsledkové listiny českých soutěží byly jako přes kopírák. To mě přestalo motivovat, a tak jsem začal přemýšlet o jiných možnostech. Navíc mám doma tři nezletilé dcery a jako jejich živitel si nemůžu dovolit v případě maléru ležet řadu měsíců v nemocnici.

Našel jste v této situaci řešení?

Snažím se hledat nové výzvy. V zimě 2020 mě Mirek Janota svezl Opelem Kadett GT/E, se kterým získal v roce 2011 titul mistra Evropy historiků. Samotná rychlost auta je nižší než u vozu R5. Když ovšem sedíte jako spolujezdec v kadettu, máte pocit, že to je mnohem větší fofr. Pak mě Mirek pustil za volant. Samozřejmě jsem si mezi stromy zdaleka netroufl na to co Mirek, ale zaujalo mě to.

Nebál jste se zadního pohonu?

Přes Vánoce se mi to rozleželo v hlavě. Zjistil jsem totiž, že zadní pohon nemusí být takový strašák, jak jsem si myslel. Když tomuhle autu vyhovíte, je pro svého řidiče čitelné. Při troše zkušeností se dá řídit jako velká motokára. Zašel jsem za Ctiradem Hájkem, který měl ještě jeden exemplář stejného auta, ale to pět let nejelo. Domluvili jsme se, že mi ho půjčí na Rallye Vltava. Musel jsem obnovit propadlý sportovní průkaz FIA, pořídit nové sedačky i další vybavení a auto takříkajíc rozhýbat.

Byl jste s druhým místem při své premiéře spokojený?

Na Vltavě nám chybělo k prvnímu místu jen 2,2 sekundy. A to nám ještě neodečetli čas za zdržení u jednoho německého jezdce, který blokoval trať. Autoklub ČR mi dal reprezentační podporu, a tak jsme s naším týmem ACCR Racing 21 pokračovali. Jenže přišla jedna výhra, pak další a nakonec z toho byl úspěšný boj o titul mistra Evropy. O něčem takovém nikdo z našeho týmu na jaře 2021 vůbec neuvažoval.

Překvapilo vás, že tenhle veterán přežil všechny nástrahy evropských tratí?

Je to vyznamenání také pro naše kluky, protože zprovoznili pětačtyřicet let staré auto. Pětkrát stálo na startu a pětkrát dojelo do cíle. Jednou bylo druhé a čtyřikrát jsme s ním vyhráli. Samozřejmě mu musíte na trati vyhovět, nejít do materiálu jako se současnými auty R5.

Jak přísně se dbá v mistrovství Evropy historiků na technické předpisy?

Šampionát je výkladní skříní téhle disciplíny, vždyť světový seriál neexistuje. Kolem vozů se točí techničtí komisaři, kteří mají historická auta v malíčku. Několikrát nás upozornili na detaily neodpovídající tehdejšímu stavu aut. Pokud se jedná o záležitost, která nepomáhá k vyššímu výkonu, pak jenom decentně upozorní a při další soutěži si vás přijdou zkontrolovat.

Měl jste někdy problémy s předpisy?

Složité je to s pneumatikami. Ve čtvrtek při technické přejímce si musíte zvolit deset suchých pneumatik bez ohledu na to, jak se další dny změní počasí. Na druhou stranu pořadatele chápu. V rallye historiků je totiž povolen servis i mimo klasickou servisní zónu, jak to bývalo před desítkami let běžné všude na světě. A nebylo by v silách pořadatelů, aby uhlídali, zda se některá z posádek nepokusí získat neoprávněnou výhodu, když nasadí neoznačené pneumatiky.

Přijala vás jezdecká komunita na těchto soutěžích?

Bývá hodně uzavřená. Pokud se na soutěži objevíte jednou, nikoho nezajímáte. Když jsme se vraceli na další podniky, začali si nás všímat. Navíc znali i Janotův kadett, takže jsme budili pozornost. Pak za námi občas někteří ze soupeřů přišli pro pomoc. Ačkoliv to byli protivníci, kteří byli v pořadí před námi, nenapadalo nás, že bychom nepomohli. V téhle komunitě závodníků si lidé vaše chování dobře pamatují a korektní jednání se nikdy neobrátí proti vám.

Pojedete ještě český šampionát v klasických rallye?

Myslím, že ne, nevylučuji ovšem jednorázový start. Už se soustřeďuji pouze na historiky. Chci jet český i evropský šampionát. Uvidíme, který z nich budeme preferovat. Chtěl bych se jednou za rok svézt na Pražském rallyesprintu se speciálem WRC, abych si udělal radost. Ovšem všeho s mírou. Musím jet tak, abych autu neublížil a nepřivodil si nedozírné finanční škody.

Budete letos nadále jezdit s kadettem?

Hned po návratu ze Španělska jsem začal přemýšlet o špičkovém autě, s nímž bychom usilovali o titul v absolutním pořadí Evropy. Kadett bude zatím odpočívat, dokud se nenajde případný zájemce, který by jel celou sezonu, nebo si ho rovnou koupil.

S jakým vozem tedy vyrazíte?

Domluvili jsme se s dealerem Toyoty Emilem Freyem a v současné době renovujeme ikonický model Celica GT-Four (ST165), se kterým byl v roce 1990 legendární Španěl Carlos Sainz mistrem světa. V Česku se chceme ukázat v kompletním domácím mistrovství historiků, které bude letos součástí „velkého“ mistráku v rallye.

Co vás čeká v nadcházejících měsících?

Cílem je do konce března dokončit celou renovaci první toyoty, druhá bude vznikat až postupně. Projekt se skupinou Emil Frey plánujeme zatím na tři roky. Pracujeme ještě na Fordu Fiesta MkI XR2 pro klienta do českého mistrovství historiků a nebráníme se pronájmu mistrovského kadettu.

Vojtěch Štajf