Rozvody motoru poháněné řetězem nebo řemenem. Proč byste se o ně měli starat?

Výměna pohonu rozvodů u spalovacího agregátu patří k základním servisním úkonům. Cenově zpravidla k těm dražším. Pokud ji ale neuděláte, riskujete nákladné poškození motoru. Ale co ještě?

Pohonem rozvodů u spalovacího motoru rozumíme přenos hnací síly z klikového hřídele na vačkový hřídel, případně hřídele. Převod činí 1:2, to znamená, že vačkový hřídel se točí polovičními otáčkami než klikový. Přenos síly může být řešený několika způsoby. Obyčejně ozubeným řemenem případně řetězem. U některých motorů ale může k tomuto účelu sloužit soustava ozubených kol (například vznětový desetiválec VW známý třeba z původního Touarega). Případně existují kombinace ozubená kola a řetěz (vznětový motor Mercedes-Benz OM 651), kombinace řemenu a řetězu (v minulosti mnohé motory s rozvodem DOHC, například Porsche, VW nebo PSA). Nebo řemenu a ozubených kol (Renault 2.2 dCi).

Přímo od výrobce

Pokud má motor soustavu ozubených kol, o pohon rozvodů se zpravidla starat nemusíte, jakkoliv extrémně vysoký proběh čítající stovky tisíc kilometrů dokáže nadělat rotyku i tady. Přesným opakem je pohon rozvodů ozubeným řemenem. Ten má spolu s příslušnými kladkami téměř vždy stanoven interval výměny přímo od výrobce vozidla, respektive pohonné jednotky. Interval bývá jak časový, tak i kilometrový a vždy záleží na tom, co nastane dříve. Kilometrově může být interval 60.000 km, ale také 240.000 km, časově to bývá až 10 let.

Rozvody motorů: Proč rozvodový řetěz není věčný? Tomáš Dusil Technika

Rozvodový řemen, který v tomhle případě pohání vačkový hřídel, může být klasického typu, tedy suchý nebo mokrý pracující v olejové mlze. U druhého řešení, kdysi vyvinutého firmou Continental slibovali tvůrci velmi dlouhý interval výměny, skutečnost však byla nakonec úplně jiná. Majitelé vozů PSA, Ford či Honda s tříválcovými motory by mohli vyprávět… Tvůrci nějak nepočítali s kontaminací oleje benzinem vlivem přímého vstřikování (při studených startech) a také degradací oleje, zapříčiněné předlouhými servisními intervaly, běžně 30.000 km. To aby se auta s nimi zalíbila fleetovým klientům. V praxi to ale nefungovalo a dodnes nefunguje. Honda takový motor (1.0 Turbo) přestala vyrábět úplně, Ford v motorech řady Fox řemen v oleji nahradil řetězem a PSA u řemene v oleji u agregátů řady EB sice zůstalo, avšak zdokonalilo jeho povrchovou úpravu, hlavně však zkrátilo servisní interval výměny oleje na 15.000 km nebo rok.

Pokud rozvody poháněné řemenem včas nevyměníte a dojde-li k jejich selhání, riskujete závažné poškození motoru, lidově řečeno potkání (dojde k setkání ventilů s písty). U některých motorů, které mají velmi nízký kompresní poměr (třeba 9,2:1 a méně), nemusí při selhání pohonu rozvodů dojít k setkání ventilů s pístem, jelikož obě tyto části na sebe nedosáhnou (ani při pístu v horní úvrati a zároveň plně otevřeném sacím nebo výfukovém ventilu). Přesto byste se o rozvody měli starat. Pokud totiž selžou a vy třeba budete zrovna předjíždět jiné auto s kamionem v protisměru, motor se zastaví a rovněž přestane fungovat brzdový posilovač, takže situace může být kritická.

Ojetý Ford Puma II: S polepšeným tříválcem umí jezdit za 5 litrů Marek Oborník Ojetiny

Až když je hlučný

Na rozdíl od ozubeného řemene nemá rozvodový řetěz stanoven interval výměny. Teoreticky by tak měl vydržen stejně jako motor. Tohle v dávných dobách v některých případech skutečně platilo. Řetěz mnohdy vydržel stovky tisíc kilometrů, aniž se nějak nadměrně natáhl.

Poté co řetězy nahradily v mnoha aplikacích předchozí ozubené řemeny, se jejich pověst velice zhoršila. Na mnoha motorech byly hlučné už kolem 80 – 100.000 km, což je skutečně tristní. Dle mnohých servisů je jednou z příčin krátké životnosti již zmíněné velmi dlouhý servisní interval. Řetěz je totiž mazaný motorovým olejem přes trysku. A dále je tlakem oleje napínán přes hydraulický napínák. Pokud je olej starý, napínák se zanáší a tedy již nenapíná tak, jak by měl. Ne vždy se také dařilo sladit materiál kluzáků (vodicích lišt) s řetězy.

Za krátkou životností řetězů u některých motorů minulosti ale mohla také konstrukce napínáku. Zatímco japonské značky, například Suzuki nebo Mazda používají napínák s aretačními trny, evropské značky, konkrétně VW a jeho motory TSI zvolili konstrukci napínáků bez nich.

Po vypnutí motoru klesne tlak oleje a napínák povolí a s ním i řetěz. Při spouštění motoru tlak maziva opět vzroste (jak se začne točit olejové čerpadlo) píst napínáku se posune a tím napne řetěz. A právě tyhle cykly představují problém. U japonského řešení nedojde po vypnutí motoru k povolení napínáku (kvůli aretačním trnům) a tedy řetěz rozvodů je stále v napnutém (pracovním stavu).

Ojetý motor Audi 2.7/3.0 V6 TDI je vyhlášený komplikovanými rozvody. Opravdu je tak nespolehlivý? Tomáš Dusil Ojetiny

Povolené řetězy a jejich opětovné napínání prozradí například u šestiválce Audi TDI dokonce podivný zvuk při spouštění motoru, který působí, jakoby šel motor na snížený počet válců. Je to právě z důvodu rozhozeného časování rozvodu z důvodu povolení řetězů. Ty zde byly původně čtyři s pomocným krátkým ozubeným řemenem pohonu čerpadla common-railu na opačné straně. Při evoluci šestiválce v roce 2011 zbyly jen dva řetězy a už bez krátkého řemene. Přesto zde rozvody stále představují z dlouhodobého hlediska největší problém u jinak vcelku zdařilého agregátu. A jejich výměna je velmi pracná a tudíž také drahá, jelikož jsou umístěny ze strany převodovky.

Kolabujícími rozvodovými řetězy „prosluly“ v minulosti hlavně motory VW TSI a PSA VTi a THP. Druhá generace TSI (EA211 už má ozubený řemen) a motory PSA z řady EP buď skončily v muzeu, nebo prodělaly několik evolucí. Chronický problém s rozvodovým řetězem má také motor Opel 1.6 CDTi, ale pozor, dle zkušeností specializovaných servisů pouze ve rzi s manuální převodovkou. Dalším prosáklým hříšníkem je kromě zmíněného šestiválce Audi TDI také vznětový čtyřválec BMW 2.0d N47 (320d, 520d). I u něj stejně jako u Opela jsou rozvody vedené od převodovky.

Existují ale i moderní motory, kde řetězové rozvody vykazují dlouhou životnost a vysokou spolehlivost. A nejsou to jen vozy japonských značek. Typické pro vznětový dvoulitr (dCi) Renault M9R. Podobně velmi dobře je na tom i menší 1.6 dCi (R9M). Mnohé tyhle motory dnes mají najeto přes 300.000 km a stále s původními a hlavně tichými rozvody.

Ojetý Opel Zafira • auto.cz

Výměna rozvodového řetězu je mnohem náročnější než ozubeného řemenu. S jeho výměnou totiž výrobci počítají, takže přístup k němu je po sejmutí zpravidla plastového víka na boku motoru. Naopak k tomu abyste se dostali k řetězu, s jehož náhradou konstruktéři původně moc nepočítají, je před tím zapotřebí absolvovat malou rozborku motoru. Že se to finančně prodraží, je skoro jasné.

Zdroj: Autorský text, video: auto.cz