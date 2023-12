TEST VW Touareg R eHybrid po modernizaci – Jednu chybu odstranil, jinou přidal

Modernizovaný Volkswagen Touareg R je krásně silný, úžasně prostorný a ještě víc komfortní na jakémkoliv povrchu. Jeho čtyřkolka bez sebemenších problémů zvládá rozjezd v blátě do kopce a také světlomety jsou podstatně lepší než dřív. Možnosti nastavení chování adaptivního tempomatu jsou však užší, což finální hodnocení citelně sráží.

Dostatečně prostorný je i zavazadelník, třebaže pod jeho podlahou nenajdete rezervu ani místo na drobnosti kvůli přítomnosti trakční baterie. Dobře ale tak, aspoň baterie nezmenšila palivovou nádrž, která má zdravých 75 litrů objemu. A kdo by měl problém naložit těžší věci, je tu tlačítko, kterým si záď vozu můžete snížit na vzduchovém odpružení.

Všude kolem sebe hromadu prostoru mají také cestující na zadních sedadlech; lavice je i posuvná a opěradla se dají naklápět. Je tu i čtyřzónová klimatizace, naopak chybí něco, co bych u takhle drahého auta očekával dnes už ve standardní výbavě – vyhřívání vnějších zadních míst. Připlatit za něj samozřejmě lze, v rámci paketu Winter za 10 tisíc korun dostanete i vyhřívané trysky ostřikovačů, jen tenhle konkrétní kousek ho nemá.

Interiér je samozřejmě úchvatně prostorný ve všech myslitelných ohledech. Zejména do šířky je vpředu až neuvěřitelně místa, což je samozřejmě dáno velkou šířkou vozu. Všemožně elektricky nastavitelné, vyhřívané i ventilované sedačky sice neposkytnou kdovíjak úchvatné boční vedení, ale přeci jen navzdory označení R nesedíme ve sporťáku. Pohodlí tu je důležitější a toho má touareg opravdu na rozdávání.

V přístrojovém štítu je perfektně intuitivní zejména otáčkoměr, který při jízdě v hybridním režimu rafičkou ukazuje napřed zatížení elektromotoru, a když jeho výkon nestačí, přeskočí do části otáčkoměru. Ta je opticky pokračováním budíku, což člověku navyklému na konvenční auta přijde přirozené. Také se mi líbí, že se v jízdních datech dá najít teplota motorového oleje i chladicí kapaliny, když už prostor dole po stranách zabírá palivoměr a stav nabití trakční baterie.

Palubní systémy prošly jen kosmetickými změnami – až na dva detaily, o nichž se rozepíšu později – a tak můžu ergonomii pořád hodnotit velmi vysoko. Je sice trochu škoda, že klimatizaci musím ovládat kompletně v displeji a že ovladače na volantu zůstaly kapacitní místo klasických tlačítek, třebaže automobilka už připustila, že tohle je slepá ulička a že se bude vracet k léty prověřeným tlačítkům, ale kromě toho si v podstatě nemám na co stěžovat.

Volkswagen v rámci snižování výrobních nákladů nevypustil ostřikovače světel. Navíc, i když adaptivní funkci dálkových světlometů vypnu a přepínám si je „postaru“ páčkou, zůstává jim funkce natáčení do zatáček. Za světlomety tedy získává spoustu plusových bodů.

Proč kontroverzní? Design je jedna věc, o ten teď nejde. Pamatujete si na dobu, kdy volkswageny měly couvací kameru schovanou pod výklopným logem, aby se jízdou za špatného počasí nešpinila? Jsem si vědom toho, že svítící logo produkuje marketingově důležitý „wow“ efekt, ale byl bych upřímně radši, kdyby místo něj automobilka investovala spíš do toho výklopného loga, aby na obrazu z kamery bylo i něco vidět, kdykoliv člověk jezdí v dešti či na sněhu.

Co se změnilo? Vůz dostal příď s novým designem, na níž jsou nejdůležitější kompletně nové světlomety nejen po stránce vzhledu, ale zejména po stránce funkčnosti. Podobně se proměnila i zadní světla, která jsou nově spojena svítící linkou napříč celou zádí.

„Je to nesmírně výkonné, prostorné a luxusní auto, kterým bez problémů dojedete na druhý konec Evropy a ani o tom nebudete vědět,“ napsal jsem před nějakou dobou o Touaregu R eHybrid před modernizací. Letos na jaře automobilka odhalila faceliftované provedení, na které jsem se velmi těšil, když jsem je spatřil v plánu aut k testování.

Motor, jízdní vlastnosti

Vzduchovým odpružením můžu rovnou začít druhou kapitolu, neboť je naladěné výborně. Prvních pár dnů jezdím v podstatě jen v režimu Comfort a baví mě houpavost a klid, s jakým se v touaregu dá jezdit. Filtrování nerovností je prvotřídní i díky tomu, že tento kousek nemá největší 22“ kola, jaká si můžete pořídit – jsou tu „jen“ jednadvacítky a těch pár milimetrů výšky bočnice pneumatiky má citelný efekt.

Sportovní režim samozřejmě odpružení přitvrdí, ale hodí se jen pokud chcete jet opravdu rychle; i na lehce svižnější jízdu stačí jistota, kterou nabízí režim Comfort. Konečně, jelikož sedíme v SUV, stojí za zmínku i mód Offroad, který podvozek přizvedne a zapne asistenta pro sjíždění prudkých kopců.

Jak se dá očekávat, touareg exceluje na dálnicích a silnicích první třídy – na to je taky stavěný. Se stejným přehledem zvládá i velmi lehký offroad, jmenovitě rozblácený kopeček, do nějž se rozjíždím s vytočenými koly. Není tu ani náznak nejistoty, vůz navzdory své hmotnosti nemá sebemenší problém s rozjezdem či protáčením kol.

Volkswagen Touareg R eHybrid

Kapitolou samotnou pro sebe je převodovka – planetový osmikvalt od ZF. Ten totiž nechá vůz drobně couvnout při rozjezdu do kopce. Pak už se ale chová jako klasický automat s hydrodynamickým měničem točivého momentu a řadí nádherně hladce. Se studeným olejem – typicky po startu v jednociferných teplotách, když trakční baterie hlásí na displeji „vybito“, a tak se hned sepne spalovací motor – se vůz chce rozjíždět s notnou silou a abych zůstal stát na místě, musím na brzdový pedál nohou vyvíjet poměrně silný tlak.

Sametový a působivě silný

Plug-in hybridní ústrojí se skládá z třílitrového vidlicového šestiválce a elektromotoru, který je součástí převodovky. Ten sám o sobě není až tak silný – zůstalo mu 136 koní, stejně jako před modernizací – ale zvládá krásně vykrývat hluchá místa V6. Kde by konvenční vůz trpěl prodlevou v reakci na plyn, uměle vytvořenou z emisních důvodů, plug-in hybrid zabere elektřinou a téměř okamžitě vás popožene kupředu.

Zvládá to samozřejmě, i když je podle displeje trakční baterie vybitá; všechny plug-in hybridy si takto v baterii nechávají trochu energie, aby zvládly kdykoliv nabídnout plný kombinovaný výkon.

Volkswagen Touareg R eHybrid

Zmíněné ostřejší jízdě by zdánlivě mohlo házet klacky pod nohy ne zrovna ideální umístění motoru – podélně před přední nápravou – či umístění druhé těžké věci, trakční baterie, za zadní nápravu. Elektronické řízení pohonu všech kol spolu s vektorováním točivého momentu však nevýhody faktu, že jsou těžké věci mimo rozvor náprav, dokážou poměrně hezky napravit.

Na výjezdu ze zatáčky dokáže vůz hezky zabrat vnějším zadním kolem, umenšit tak tendenci k nedotáčivosti a pomoci autu vykroužit oblouk. Nepředstavujte si však, že je touareg R nějaký likvidátor klikatých okresek, na to je přeci jen příliš těžký a široký. Je to mnohem spíš přizvednutý grand tourer.

Samozřejmě, při grands tours nepočítejte s tím, že by kombinovaná spotřeba byla katalogových 2,3 l/100 km. Celková spotřeba za sedm stovek kilometrů, z většiny ujetých na delších trasách, se vyšplhala na 10,7 l/100 km. Stejně jako u všech plug-in hybridů samozřejmě i zde platí, že čím víc nabíjíte, tím nižší je spotřeba benzinu; pokud budete přes týden jezdit výhradně pár kilometrů do práce a denně nabíjet, můžete se klidně dostat i pod ty slibované dva litry. Při víkendové cestě napříč republikou ale počítejte spíš s dvoucifernými hodnotami.

Volkswagen Touareg R eHybrid

Baterie samotná vydrží dle normy WLTP na 50 km; v realitě počítejte spíš s 40 kilometry pomalé jízdy, neboť sto kilowatt elektromotoru je na 2,5 tuny hmotnosti opravdu málo. Na město to vcelku stačí, jen nepočítejte s kdovíjak rychlým nabíjením – maximum výkonu palubní nabíječky je 7,2 kW a plně nabít vybitou baterii tak trvá dvě hodiny.

Jedinou výtkou jízdnímu projevu tak může být snad jen nesnadné dávkování brzdného účinku. Míra zpomalování totiž není přísně lineárně svázaná s tím, jak moc tlačím na brzdový pedál, snad kvůli nedokonalému sladění rekuperačního brzdění se zapojením třecích brzd.

Elektronika dle posledních předpisů

Modernizovaný touareg prošel homologací podle pravidel platných od července 2022. Všechno, co nové eurounijní homologační předpisy přinesly, už v nabídce bylo, s jednou výjimkou – inteligentního asistenta rychlosti. Ten na vás pískne vždy, když překročíte rychlost, o které si vůz myslí, že je v daném místě dovolená.

Že si vůz dovolenou rychlost myslí, ne že to je skutečně rychlost v místě dovolená, je v tomto případě klíčové. Ne kvůli pískání – to je v touaregu tak jemné a nevtíravé, že vůbec nevadí vypínat ho po každém startu. Hlavní problém – a zároveň ta přidaná velká chyba, kterou zmiňuji v titulku – je v tom, jak se změnily možnosti nastavení adaptivního tempomatu.

Volkswagen Touareg R eHybrid

Touareg už před modernizací nabízel možnost přebírat rychlost z dopravního značení či z navigačních dat do adaptivního tempomatu, stejně jako mohl systém reagovat na blížící se zatáčku zpomalením. Zatímco dřív však šly obě tyto funkce vypnout, dnes už jde vypnout pouze tzv. predikce průběhu cesty, tedy zpomalování před zatáčkami.

Jinými slovy, adaptivní tempomat vždy sám nastavuje rychlost jízdy podle značky, kterou vidí, nebo podle navigačních dat. Problém je v tom, že ta rychlost, kterou nastaví, velmi často neodpovídá skutečnému rychlostnímu limitu v daném místě.

Stává se tak, že vůz z navigačních dat vyčte, že v daném místě by měla být třeba sedmdesátka. Jenže třeba se místní úprava nedávno změnila, nebo je tu nějaká přechodná změna, kterou vůz z nějakého důvodu nezaregistruje, a místo aby zůstal na padesátce, sám zrychlí na 70 km/h.

Konkrétně se mi to stalo na pražské Modřanské ulici, na níž je spousta radarů. Nebo třeba na Jižní spojce přečetl značku omezující rychlost na 60 km/h, ale už nikoliv její dodatkovou tabulku, která určuje platnost té značky jen pro nákladní vozidla. A samozřejmě začal poměrně prudce zpomalovat, nečekaně pro auto za mnou. To může velmi snadno způsobit nehodu, pokud by byl řidič za mnou třeba zrovna rozptýlený prací s rádiem či mobilem.

Volkswagen Touareg R eHybrid

Tato velká vada na kráse jinak výborně fungujícího Travel Assistu – suity jízdních asistentů pro poloautonomní jízdu za určitých podmínek – mě dost mrzí. Z jinak příjemné jízdy, při níž by člověk nemusel moc na nic myslet, to tvoří náročnější činnost, protože musím auto neustále hlídat, zda nedělá něco špatně. Anebo jezdit bez tempomatu.

Ve světle předchozího se tak jeví jako malichernost, že už si nemůžete nastavit, že budou šipky na volantu přepínat mezi uloženými stanicemi rádia – listují všemi přijímanými stanicemi. Volkswagen při představení vozu tvrdil, že touareg vylepšil podle přání zákazníku; upřímně netuším, komu by to takto vyhovovalo. Pokud vám ano, budu rád, pokud mi do komentářů napíšete proč.