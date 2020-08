Rychle, ale bezpečně: Co chrání posádku Fabie Rally2 evo?

Kolik metrů trubek tvoří bezpečnostní rám soutěžního speciálu kategorie R5, nově nazývané Rally2? Co všechno vozí posádky během podniku mistrovství světa či republiky?

Před rokem jsme se na Rallye Bohemia seznámili s přepravním kamionem továrního týmu. Letos jsme využili stejné soutěže a prohlédli si nejnovější model rallyeového speciálu zevnitř. Zkušenostmi a postřehy nám pomohl mistr světa v kategorii WRC2 Jan Kopecký a společně s ním Filip Bezděk, který má v týmu Škoda Motorsport na starosti vývoj karoserie, aplikace výbavy interiéru a bezpečnostních prvků.

Když technik řekne ne

Jedna z hlavních věcí, na které konstruktéři rallyeových speciálů hledí, je bezpečnost. Haváriím se sice úplně zabránit nedá, ale lze snižovat rizika i následky a chránit tak co nejvíce posádku vozu. Klíčovým prvkem soutěžního auta je ochranný rám vyztužující karoserii, který může jezdci a navigátorovi zachránit život. Jeho stavba podléhá přísným předpisům ze strany Mezinárodní automobilové federace (FIA), která určuje, jaká konstrukce má být použita, kudy mají být trubky vedeny, jejich průměry a minimální tloušťky.

Důležité je, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro vystoupení posádky bočními dveřmi. Rám se sestává z 34 metrů chrom-molybdenových trubek a váží 52 kilogramů. Předepsaná je i maximální deformace rámu, tedy síla, jejíž tlak musí vydržet. Výpočet se dělá počítačovou simulací a dokument je předložen homologační komisi FIA. Jestliže zjistí technický komisař v průběhu soutěže jakékoli jeho poškození, vůz nesmí dále pokračovat. Proti rozhodnutí neexistuje odvolání.

Svět motorů 27/2020

S ochranným rámem vyztužujícím karoserii a bezpečností jsou neodmyslitelně spojeny také bezpečnostní pásy. „K rámové trubce mezi horním uchycením zadních tlumičů se upínají ramenní části šestibodových bezpečnostních pásů. Důležitá je také geometrie jejich uchycení. FIA vydala předpis stanovující úhly namontování spodních, bočních a ramenních pásů. Při každé technické přejímce před závodem komisař kontroluje, zda nejsou pásy poškozeny nebo nevypršela jejich pětiletá platnost,“ vysvětluje Bezděk.

Co dělat proti ohni

Další důležitou součást ochrany posádky tvoří bezpečnostní umělohmotné pěny ve dveřích a v prostoru mezi sedačkou a dveřmi. Při bočním nárazu musí pohltit velké množství energie. Jejich materiál, objem i geometrii opět velmi striktně určují předpisy. Přísná pravidla platí rovněž pro výrobu dveřních panelů, které zmiňovanou bezpečnostní pěnu ve dveřích zakrývají. Na jejich výrobu se používá šest vrstev karbonu a kevlaru v přesném složení a gramáži. Boční okna jsou vyrobena z polykarbonátu o minimální tloušťce čtyř milimetrů a musí jít vyndat bez použití nářadí.

Pro případ požáru jsou ve voze umístěny dva typy hasicího systému. Dvoukilogramový ruční přístroj před sedadlem spolujezdce slouží k hašení lokálních požárů.

Automatický hasicí systém je pak ovládaný elektricky, obsahuje tři kilogramy hasiva a je umístěn za sedačkou spolujezdce. Dojde-li k jeho spuštění, hasivo se hliníkovými trubkami rozvádí do kabiny vozu a motorového prostoru. Tento systém lze aktivovat tlačítkem v kabině. Pokud posádka nedokáže spustit hašení sama, musí zachraňující člověk stisknout spínač umístěný pod pravým spodním rohem čelního okna. Smyslem tohoto systému není uhasit v případě požáru celý vůz, ale dát posádce potřebný čas k opuštění hořícího vozidla.

Kopecký vzal v kariéře do ruky hasicí přístroj pouze jednou, v roce 2002 při Barum rallye. Příčinou byla uvolněná hadice posilovače řízení, z níž začal kapat olej, který se vznítil. „Měli jsme co dělat, abychom zastavili a vyskočili,“ vzpomíná český pilot.

Vědět, jak si sednout

Každý řidič by měl svůj vůz a jeho chování „vnímat zadkem“. U automobilových jezdců to platí zvlášť. Skořepina sedačky pro kategorii Rally2 podléhá homologaci FIA. Konečný tvar se pak pomocí pěn a polštářů naladí přímo na míru konkrétní postavě. Lze ji podélně i výškově nastavovat, stejně jako podélnou polohu celé pedálové skupiny i úhel jednotlivých pedálů. Ve Fabii Rally2 evo je možné nastavit tuto vzdálenost do čtyř pozic po 25 milimetrech.

„Jan Kopecký vzhledem ke své výšce (190 centimetrů) preferuje co nejnižší posez, který znamená posunutí pedálů do nejpřednější pozice. Také volant je odsazen více dopředu,“ přibližuje technik Motorsportu.

Náhradní podvozek s sebou

Když už byla řeč o bezpečnostním rámu, nedají se opomenout ani podvozkové náhradní díly, které posádka v autě veze. Jsou totiž uchycené v zádi auta právě k bezpečnostnímu rámu tak, aby nepřekážely například při vyndávání rezervního kola.

To musí být ve voze podle regulí minimálně jedno, maximálně dvě. Rozhodující je povrch, na kterém se rallye odehrává. Na asfaltových soutěžích s sebou posádka vozí většinou pouze jednu rezervu, zatímco během šotolinových soutěží je riziko defektu mnohem větší, tudíž je druhá rezerva velmi často potřeba. Například během nevyzpytatelného počasí mají jezdec s navigátorem ve voze dvě různé směsi pneumatik, aby se mohli rozhodnout podle aktuální situace. Pokud dojde k defektu a posádka nemá další rezervu, musí odstoupit.

V zadní části vozu je uložený hydraulický hever, který vyvinuli technici týmu Škoda Motorsport. Je lehký a umožňuje zvednout auto v krátkém čase díky jeho dvoučinnosti. Zvedá totiž vůz během každého pohybu páky, nikoli pouze s každým druhým pohybem, jak je tomu běžně. K povolení a utažení matic kol je k dispozici akumulátorový rázový utahovák s náhradní baterií. V záloze je i manuální klíč.

Mezi další nezbytnosti v interiéru vozu patří i náhradní kapaliny (půl litru motorového oleje a stejné množství brzdové kapaliny), rezervní řemen a další drobnosti jako lepicí a stahovací pásky, lepidla, konektory nebo části kabeláže.

„Všechny servisní úkony trénujeme a dospějeme k času, za jak dlouho lze daný úkon zvládnout. Podle toho se při rallye stanoví, zda vůbec má cenu se do opravy pouštět, abychom stihli odstartovat do další rychlostní zkoušky. Časy na přejezd mezi jednotlivými erzetami bývají obzvlášť v českém mistrovství docela šibeniční. Poškozené kolo dokážeme vyměnit za sedmdesát sekund,“ prozrazuje Kopecký.

Zkušený český pilot připomíná čtyři roky starý zážitek z Korsické rallye 2016. „Praskla nám páka na heveru. Museli jsme přehodit přední kola za zadní, jinak bychom dojížděli na plátně. Najednou to nešlo. Mechanici v servisu, který byl asi čtyřicet kilometrů od nás, simulovali situaci s nářadím. Během deseti minut se jim povedlo problém vyřešit, nafotili nám to na mobil a odeslali. My za pět minut opravili hever a vyměnili kola. Před startem erzety na nás soupeři jen nevěřícně koukali,“ říká s úsměvem Kopecký.

Vyhodnocení až po dojezdu

Rallyeové speciály jsou svým způsobem mnohem jednodušší než běžná auta. Jsou totiž vybaveny jen tím nejnutnějším. Civilní mají naopak spoustu elektronických systémů, jež mohou způsobit problémy, které u rallye nepřipadají v úvahu. „Přítelem na telefonu“ je pro posádku závodní inženýr, který na dálku pomáhá s řešením případných problémů. Telemetrie jako například ve formuli 1 je pro skupinu Rally2 zakázaná.

„V autě je přes USB připojená paměť, na kterou se všechna jízdní data nahrávají. Po dojezdu do servisu je pak jednotliví inženýři ve speciálním softwaru analyzují. Senzory, které údaje snímají, jsou přesně předepsány. Vidíme tak data z ovládání vozu pilotem: použití plynového pedálu, tlak na brzdový pedál, úhel natočení volantu nebo použití různých tlačítek. Důležitá jsou i data z motoru, převodovky a elektroniky. To vše nám dává obrázek o správném fungování auta,“ popisuje Filip Bezděk.

Kopecký k tomu připomíná: „Po každé rychlostní zkoušce se bavíme telefonem přes bluetooth s inženýry v servisu o stavu auta, sdělujeme jim informace z teplotních a tlakových senzorů, stavu pneumatik. V případě problému hledáme řešení.“

Jelikož se posádky pohybují mimo servisní zónu po většinu času rallye, je pro ně nezbytnou výbavou nejen nářadí, ale také drobnější občerstvení. Nejčastěji se jedná o energetické tyčinky, banány a vodu, která je umístěna ve vacích zavěšených za sedačkami, z nichž posádka pije pomocí hadiček. „Doba mezi návštěvami servisu, kdy jsme na erzetách, bývá v zahraničí i několik hodin. Za tu dobu vypiji dva až dva půl litru vody,“ dodává Jan Kopecký.

Škoda Fabia Rally2 evo Model Škoda Fabia 3. generace Motor přeplňovaný čtyřválec Objem 1620 cm3 Točivý moment 425 Nm Pohon 4x4 Převodovka pětistupňová sekvenční Brzdy šířka kotouče 32 mm, průměr 355 mm (asfalt), 300 mm (šotolina) Délka x šířka 3999 x 1820 mm Elektronika Magneti Marelli Nádrž 82,5 litrů Spotřeba 0,6 l/km* Maximální rychlost 180 km/h v omezovači (neoficiálně) Minimální hmotnost 1230 kg Pneumatiky Michelin *U spotřeby se jedná o údaj na kilometr rychlostní zkoušky

Z pohledu čísel