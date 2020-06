Seat Leon 2.0 TDI (110 kW) – Povedená novinka, berte ale raději mildhybrid

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Poslední měsíce jsou u koncernu VW Group ve znamení nové generace kompaktních modelů, které postupně přicházejí i na český trh, a tak si je můžeme otestovat také v tuzemských podmínkách. Zatím přišla řada na Volkswagen Golf a Škodu Octavia a ještě než se dočkáme Audi A3 Sportback, je tu jejich mladistvě laděný bratr Seat Leon. Ten už jsme si poprvé vyzkoušeli v rámci tuzemské jízdní prezentace, krátce na to však došlo i na komplexní redakční test.

Jestliže první setkání s novým Leonem proběhlo za volantem hatchbacku s benzinovým mildhybridem 1.5 eTSI (110 kW) v kombinaci se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, v rámci týdenní zápůjčky jsme sáhli po jeho naftové alternativě, v podobě stejně výkonného 2.0 TDI v kombinaci s DSG. Patnáctistovka nás nadchla silou, slušnou spotřebou i souhrou s převodovkou, stejně jako solidními jízdními vlastnostmi nebo pěkným interiérem, méně nás však Leon potěšil výhradně dotykovým ovládáním.

Jak však zapůsobil naftový Leon po týdnu? Potvrdil i dvoulitrový turbodiesel své kvality? A zvykli jsme si na ovládání nové generace multimediálního systému?

Fešák i v nenápadném laku

Než si však odpovíme na tyto otázky, začněme jako každý redakční test hezky zvnějšku, od designu. Ještě před představením bylo jasné, že aktuální čtvrtá generace Leonu naváže svým stylem na velké SUV Tarraco, což konkrétně znamená nově řešenou šestiúhelníkovou masku chladiče nebo ostře řezané světlomety, na zádi zase propojená koncová světla.

Přiznám se, že na prvních fotografiích mě nový Leon tolik nezaujal, přišel mi až příliš zaměnitelný s jinými hatchbacky, první setkání ale už bylo o něčem jiném. Naživo se ukázalo, že tvary novinky fungují. Ostře řezané hrany na bocích zůstávají jako zdůraznění sportovního šmrncu, záď pak zdobí nápis Leon v originálním hravém fontu, který je najednou osobitý a nikoliv zaměnitelný s jinými auty používajícími tento detail. Navíc musím říct, že to Leonu sluší i ve vlastně nenápadné šedé metalíze (lak Magnetic 15.500,-), což také nebývá vždy zvykem.

Co se pak týče rozměrů, připomeňme, že se Leon zásadně prodloužil, o 86 mm na výsledných 4.368 mm. Paradoxně se ale zúžil o 16 mm, na rovných 1.800 mm. Proporce pak vedle posunutí A sloupků více vzad proměnilo snížení výšky o tři milimetry. Rozvor činí 2.686 mm, tentokrát stejně jako v případě sesterské Škody Octavia.

Seat Leon – srovnání rozměrů hatchbacku s koncernovými sourozenci Model Seat Leon Audi A3 Sportback Škoda Octavia liftback Volkswagen Golf Délka (mm) 4368 4343 4689 4284 Šířka (mm) 1800 1816 1829 1789 Výška (mm) 1456 1449 1470 1456 Rozvor (mm) 2686 2636 2686 2636 Objem zavazadelníku (l) 380 380 600 380

Digitální koncepce

V rámci mezigenerační proměny se přitom zásadně nezměnil jen exteriér, ale také interiér, kde doslova nezůstal kámen na kameni. Po vzoru ostatních nových koncernových kompaktů Leon vsadil na novou generaci multimediálního systému, přičemž v tomto směru zdůraznil svoji orientaci na nejmladší cílovou klientelu. Zatímco Octavia si uchovala několik konvenčních tlačítek na středovém panelu a Golf má pod displejem také několik dotykových ploch pro přímý vstup do některých částí menu, Leon vsadil výhradně na dotykové ovládání. Vždyť mladí jsou dnes na něj přece zvyklí...

V jeho případě tak na středovém panelu najdete jediné konvenční tlačítko – to od výstražných světel. Jinak vše ovládáte přes dotykový displej, který doplňují podobné dotykové plochy jako v Golfu a Octavii pro nastavení teploty klimatizace nebo hlasitosti rádia. Pár tlačítek je pak jen na středovém tunelu – od startování, parkovací brzdy, asistenta rozjezdu do kopce a zamčení dveří. Dotykem se pak ovládají i světla, plochou vlevo od volantu.

Multimediální systém Seatu se přitom od koncernových bratrů v lecčems liší, a tak ve výsledku působí přehledněji než ten v Octavii nebo Golfu. Navíc velkou část prvků můžete ovládat prostřednictvím volantu. Digitální přístrojový štít si totiž můžete rozdělit na několik částí, v nichž lze pomocí multifunkčního volantu listovat. Také třeba nulování palubního počítače je jednodušší než v Octavii – zkrátka podržíte tlačítko OK na volantu a je to.

Seat Leon 2.0 TDI

Nutno podotknout, že infotainment nového Leonu rychle reaguje na pokyn, je přehledný a snadný na ovládání, a tak jsem se s ním rychle sžil. Přesto mi dosavadní řešení vyhovovalo víc. Otočné ovladače klimatizace zkrátka podle mého názoru nic lepšího nenahradí. Už jen proto, že o dotykové plochy pod displejem infotainmentu se při jeho ovládání opíráte, a tak si mnohdy omylem změníte nastavenou teplotu. Ideální není ani přesunutí přepínače jízdních režimu do multimediálního systému. Přestože jej můžete přesunout do hlavního menu, pořád je tu mezikrok v podobě kliknutí na displej. Podobně musíte přes infotainment vypínat stop- start systém nebo detailně nastavit práci ventilace. To, co jsme kdysi kritizovali o vozů Skupiny PSA, tak expanduje napříč dalším koncernem...

Podobně jako u Octavie a Golfu se pak ukazuje, že software ještě potřebuje jisté doladění. Nechápeme třeba, proč při každém vypnutí asistenta pro jízdu v pruzích (který se zapíná při každém nastartování) se přepne digitální přístrojový štít do grafiky s diagonálním motivem, bez ohledu na to, jaký režim zobrazení jste předtím zvolili. Inteligentní hlasové ovládání nám pak zkrátka nefungovalo, a tak jsme jej nemohli využít. Prý už je ale náprava hlasového pomocníka na světě, a tak by měl být tento problém vyřešen.

Útulný a prostorný

Jinak ale vnitřku Leonu není vlastně co vytknout. Pozice za volantem je ideální, samotný volant je nejen hezký na pohled, ale také se příjemně drží. Do stran je pak díky tenkým A sloupkům skvěle vidět. Zvolené materiály jsou na jedničku, stejně jako jejich zpracování, v tomto směru udělal Seat vážně velký krok kupředu. Celkově se tu navíc cítím útulněji než ve strohém Golfu. Na rozdíl od mé přítelkyně pak nejsem fanouškem ambientního osvětlení, zde je ale originální. Obklopuje totiž posádku, když vede přes horní část palubní desky pod čelním sklem, přičemž zároveň funguje jako ochranný prvek. Jeho diody v předních dveřích totiž užívá hlídání mrtvého úhlu, které v těchto místech začne varovně blikat v případě hrozící srážky.

Místa je pak dostatek rovněž na zadních sedadlech. Sedák by sice mohl být ukotven výše, s výškou 185 centimetrů tu ale pořád mám dostatečnou rezervu jak před koleny, tak nad hlavou. Ani se tu necítím nijak stísněně.

Slušný je také zavazadelník. Udávaný objem 380 litrů se sice v rámci mezigenerační proměny nezměnil, velikostně ale plně dostačuje. Navíc potěší jeho pravidelné tvary nebo fakt, že k Leonu standardně dostanete ocelovou minirezervu. Jen nakládací hrana ve výši 75 cm nad vozovkou je už dost vysoká.

Seat Leon 2.0 TDI

Dostatek odkládacích míst najdete také uvnitř. Lahev o objemu 1,5 litru se přitom vejde nejen do kapes předních, ale také zadních sedadel. Prostor ve středovém tunelu pak u vozů s automatem uvolňuje minimalistický volič. Snad bych si dokázal představit jen objemnější schránku v loketní opěrce mezi předními sedadly.