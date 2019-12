Seat Tarraco 2.0 TSI DSG 4WD – Prostě hezké svezení

Jestli kupujete nové auto stylem "chci to nejlepší možné", u Seatu vás nečeká jednoduchá volba. Jasnou vlajkovou lodí a špičkou nabídky je sice Tarraco, to je jasné, ale drbat hlavu si můžete u výběru motorizace.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Vrcholné jsou totiž dvě – obě poskytují maximální výkon 140 kW, prakticky stejnou nejvyšší rychlost a dokonce i shodné zrychlení z klidu na 100 km/h. A také mají obě čtyři válce a objem dva litry. Liší se ale palivem, které polykají.

Jinými slovy, pokud zatoužíte po tom nejlepším u Seatu, budete muset vybírat mezi naftou a benzinem, přičemž na papíře obě varianty nabízejí podobné parametry. Mimochodem, možná vás překvapí, že obecně je o benzinová provedení v případě tohoto SUV zatím v Česku větší zájem, tedy alespoň podle statistik Svazu dovozců automobilů.

Od ledna do listopadu letošního roku bylo totiž v tuzemsku registrováno 371 exemplářů, z toho bylo 174 s dieselem a 197 na benzin. Pro zajímavost, příbuzná Škoda Kodiaq zaznamenala 1.413 registrací u zážehových verzí a 5.233 u vznětových.

Jednoduchý a uklizený

Tarraco po silnicích jezdí už nějaký ten pátek, takže jste si na jeho design jistě dávno utvořili názor. Důležité však je, že přiváží několik nových prvků a zajímavých detailů, které bychom v budoucnu měli vídat i na dalších seatech, konkrétně třeba novém Leonu. Jde například o výraznou a lehce předkloněnou čelní masku, trochu zamračené přední světlomety, dynamické ukazatele směru či červený proužek spojující zadní světla.

A nějaké ty novinky najdeme také v interiéru, zejména digitální přístrojový štít a 8palcový displej infotainmentu na vrchu palubní desky. Oba prvky jsou součástí standardní výbavy, takže si za ně nemusíte připlácet. Na druhou stranu to samozřejmě znamená, že Tarraco nelze mít s klasickými budíky. Ale ono to vlastně nevadí.

Seaťácký digitální panel totiž nevypadá špatně, má 10,25“ úhlopříčku a jeho vzhled lze uzpůsobit třemi různými zobrazeními, jedno z nich vám mapu navigace roztáhne přes celý displej. Navíc se nesnaží šokovat nějakou grafickou divočinou, automobilka místo toho nabízí i příjemnou klasiku s tradičním uspořádáním a kulatými budíky. A všechno je hezky přehledné a čitelné.

Pochválit musím také infotainment. Je svižný, přehledný a díky výše umístěné obrazovce práce s ním nevyžaduje tak výrazné sklopení zraku jako u některých konkurentů (i v rámci koncernu), kteří mají displej vestavěný do palubky – a tedy i o kus níž.

Z podoby interiéru se zřejmě na zadek neposadíte, Seat opravdu nehraje na efekt a kabina působí poměrně jednoduše a uklizeně. Když si pak ale dovnitř sednete, zjistíte, jak skvěle je vnitřek vymyšlený. Jasně, okamžitě tu poznáte koncernové kořeny a řada ovládacích prvků vám bude povědomá z volkswagenů, důležité však je, že to celé dává smysl.

Seat se opravdu za každou cenu nesnažil objevit objevené a vymýšlet vymyšlené, takže ovládací prvky jednotlivých funkcí jsou rozmístěné logicky, všechno je tak nějak po ruce. Výrobce navíc nezanevřel na fyzická tlačítka. Třeba otočné ovladače u dotykové obrazovky jsou skvělé. Přiblížení mapy díky nim nevyžaduje komplikované tahy prsty po displeji, stačí jednoduše otočit a je hotovo. Když si vzpomenu na trápení s pohybem v mapě v kodiaqu, co bych tehdy v horách někde na Balkáně dal za seaťácké řešení.

Neznamená to však, že by Tarraco bylo bez chyb. Je tu jedna záležitost, která mě štvala poměrně značně. Už jsem si zvyknul, že po příchodu do moderního auta a nastartování musím pár věcí vypnout nebo nastavit. Často mezi nimi bývá funkce udržování vozu v jízdním pruhu.

Seat Tarraco 2.0 TSI DSG 4WD

V mnoha automobilech se samočinně aktivuje po každém nastartování, což způsobuje, že šoférovi do vypnutí "kecá" do řízení. Jenže zatímco většinou má hlídání jízdního pruhu dedikované tlačítko pro deaktivaci a případně i následné zapnutí, v Tarracu jej musíte vypnout prostřednictvím dotykové obrazovky, případně se proklikat digitálními budíky. A to je celkem otravné.

Pro úplnost dodávám, že proti samotné funkci udržování v jízdním pruhu nic nemám, na dálnici má zvlášť ve spojení s adaptivním tempomatem smysl, ale ve městě často zmatkuje a zbytečně zasahuje do řízení. Ale hlavně: jako řidič bych si rád sám vybral, kdy tenhle systém zapnout. Nikoli vypnout.

Blízký příbuzenský vztah s Volkswagenem Tiguan Allspace a Škodou Kodiaq slibuje také prostorný a praktický interiér. A taky že ano. Vpředu i vzadu je místa dost, sedačky ve druhé řadě se navíc dají posouvat v rozsahu až 17 centimetrů a vy tak můžete hledat kompromis mezi místem pro posádku, případně v zavazadelníku. Sedačky jsou dělitelné v poměru 40:20:40, mají nastavitelná opěradla a lze je sklápět ze zavazadlového prostoru.

Ten potěší objemem 700 litrů v sedmimístné verzi, pětimístná nabízí dokonce 760 litrů. Pravidelně tvarovaný kufr poskytuje i háčky na tašky či odkládací prostory na drobnosti. A sklopením sedaček ve všech řadách získáte téměř rovnou ložnou plochu. Přepravní kapacita pak naroste až na 1845 litrů. V případě pětimístné varianty je maximální hodnota zavazadlového prostoru po sklopení sedadel 1920 litrů.