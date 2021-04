Šéfdesignér Dacie odchází. Nevydržel ani rok

Vedení automobilky Renault se loni ujal Luca de Meo, dosavadní šéf Seatu, který se rychle zhostil práce. Obměnil manažerský tým a zapracoval na nové budoucí strategii Renaultu i jeho dalších značek Dacie, Lady a Alpine. Spolu s tím obměnil také designérský tým. Jeden z jeho členů však nyní skupinu Renault opouští.

Touto osobou je Alejandro Mesonero-Romanos, který spolu s de Meem přišel ze Seatu, jehož designu šéfoval dlouhých devět let a měl tak klíčový podíl na tvarech aktuální modelové řady Seatu, stejně jako sesterské značky Cupra. U nového zaměstnavatele dostal na starosti návrh vozů značky Dacia, když na začátku letošního roku vyšlo najevo, že se stal viceprezidentem designu Dacia. Skupina tenkrát rozsáhle měnila svůj tvůrčí tým, k mateřskému Renaultu tehdy nastoupil Gilles Vidal, dlouholetý šéfdesignér Peugeotu.

V této funkci ale Mesonero-Romanos vydržel jen pár měsíců. Německý magazín Automobilwoche totiž zveřejnil, že stylista z Dacie odešel, což sama automobilka potvrdila. Důvody tohoto brzkého konce známé nejsou, šéf Renaultu Luca de Meo ale prohlásil, že ho odchod Mesonera-Romanose zklamal, což naznačuje, že tento krok byl nečekaný. A zřejmě se k němu odhodlal sám Mesonero-Romanos.

Nechme se tak překvapit, kam dál povedou kroky tohoto původem španělského designéra. Třiapadesátiletý stylista má už s automobilovým designem bohaté zkušenosti, a tak bude jistě žádaným, pokud už nemá své místo jisté u nějaké konkurence.

Svoji kariéru začínal právě u Seatu, a to v roce 1995. Na začátku nového tisíciletí se přesunul právě k Renaultu, kde navrhl tehdejší Lagunu kupé, poté několik let vedl design korejské divize Renault Samsung. V roce 2011 se vrátil zpět do Seatu, kde se stal šéfdesgnérem, když ve funkci nahradil Luca Donckerwolkeho, dnes působícího v koncernu Hyundai-Kia. Tam vydržel až do loňského roku. Druhá epizoda u Renaultu ale tentokrát byla už jen krátká. Pro Dacii pomohl navrhnout jen koncept sedmiméstho SUV Bigster.