Šéfovi Renaultu chybějí menší a dostupná auta. Budou je Francouzi dělat s VW?

Ředitel Renault Luca de Meo má pravdu v tom, že produkce evropských automobilek na běžného soukromého zákazníka myslí čím dál méně. Ještě nedávno jsme na trhu mohli najít plejádu městských miniaut. Jenže po konci kolínských trojčat, z kterých zbyla jenom Toyota Aygo X (která se navíc cenově posunula o něco výš), a ukončení výroby koncernové trojice Seat Mii, Škoda Citigo a Volkswagen Up se nabídka výrazně smrkla.

Cenově dostupných aut do 12 tisíc eur neboli zhruba 300 tisíc korun je v Evropě jako máku. Dokonce už i Dacia, jedna z nejúspěšnějších značek posledních dvaceti let, pomalu opouští nálepku výrobce vyloženě levných aut. Ono to ostatně kvůli stále přísnějším bezpečnostním a emisním limitům ani úplně udržet nejde. Ceny vstupů totiž rostou vysokým tempem, zatímco auta jsou obecně podstatně dostupnější než před deseti lety.

Automobilky navíc také potřebují kapitál pro vývoj a výrobu zatím nepříliš perspektivních elektromobilů, jejichž tržní potenciál se začíná pomalu vyčerpávat. Existují ovšem výjimky, kterými jsou malé a dostupné vozy s cenou okolo 500.000 Kč. V tohle segmentu se zatím pohybují pouze Dacia Spring a nedávno představený elektrický Citroën ë-C3.

Renault sice na probíhajícím autosalonu v Ženevě představil novodobý Renault 5 s elektrickým pohonem, v jeho případě se ovšem počítá s vyšší cenovkou. Do pomyslného půl milionu by se mělo vejít až nové twingo.

To by mělo použít platformu AmpR Small zmíněného R5. Kratší rozměry, menší baterie, potažmo s lithium-železo-fosfátovými (LFP) články, které vynikají odolností a nižšími výrobními náklady, a jednodušší elektronika by se mohly postarat o to, že lokálně bezemisní Renault Twingo bude možné prodávat už za podobné částky.

Udržet cenu na uzdě by mohlo také partnerství s jinou automobilkou, která by nesla část nákladů na vývoj a výrobu. Jinak to ostatně ani v případě dostupných modelů s nízkými maržemi nejde.

Renault proto aktuálně jedná s několika konkurenty, mezi nimiž nechybí ani koncern Volkswagen, který má s výrobou malých aut do města čerstvé zkušenosti. Zároveň mu ale takový koncept v nabídce chybí. Zmíněná trojka (mii, citigo a up) přitom patřila k nejvyspělejším zástupcům svého segmentu. A velmi se povedly i jejich elektrické deriváty.

Evropští výrobci se zároveň musejí připravit na možnou invazi čínských značek, které díky mnoha faktorům (například silná pomoc ze strany komunistické vlády) dokážou nabídnout více než konkurenceschopná auta za mnohem lepší peníze. A právě malá auta by jim v tomto boji mohla pomoci.