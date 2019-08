Servisní šmejdi v Chorvatsku: Předražené opravy, které pak pojišťovna neproplatí

Do Chorvatska se automobilem rok co rok vydávají statisíce Čechů. Spousta z nich se však během cesty dostane do potíží a skončí v servisech, kde je oškubou. Od pojišťoven pak nemusí dostat nic.

Bez peněz do hospody a Chorvatska nelez, mohla by znít nová verze tradičního přísloví. „Češi si zvykli jet absolutně nadoraz. Na začátku července jsme zachraňovali starší pár, který u sebe měl dohromady třicet tři korun a karty doma. Což je zásadní chyba!“ kroutí hlavou František Paum, jenž už patnáct let pomáhá řidičům z Čech a Moravy se svou odtahovou službou přímo v chorvatském Primoštenu. Zvlášť když u Jadranu letos sáhli k drakonickému navýšení pokut, o kterém jsme psali minulý týden. Teď jsme ovšem objevili jinou věc, která vám rychlostí blesku z kapes vysaje všechny úspory! Vypravili jsme se proto za hranice na místo činu.

Nehoda? Vždy volejte policii

U chorvatských krajnic totiž stále číhají místní vykukové s odtahovými vozy, kteří jsou lační zavést vystresované turisty za nekřesťanské částky do svých spřátelených servisů. A ani tam oprava nebude za lidové ceny, ba naopak. Co tedy dělat, když se něco nepěkného semele? Jestliže jste havarovali, držte se elementárního pravidla: i při sebemenší nehodě vždy volejte policii – buď na nouzovou linku 112, nebo přímo strážcům zákona, s nimiž se spojíte na čísle 192. Pakliže se potýkáte „jen“ s poruchou, vytočte asistenci své pojišťovny. „Lidé se v nervech nechají přemluvit k ledasčemu. Vidí blížící se odtah, a to jim stačí. Neuvědomují si ale jednu zásadní věc. Pokud se nejedná o našeho smluvního partnera, nemusí potom dostat ani korunu,“ zdůrazňuje obchodní ředitel společnosti Global Assistance Jan Chabada s tím, že se i v tak exponované momenty vyplatí počkat na tu správnou pomoc.

Klíčová je trpělivost

Motoristé v trablech nalétnou mazaným supům, poněvadž nejsou schopni odhadnout ještě přípustný čas čekání. „Když jim přijde na mobil SMS, a navíc v češtině, uklidní se,“ říká Chabada. Jaká je vlastně průměrná doba příjezdů v Chorvatsku? „Záleží na okolnostech. Je složité to kvantifikovat. Co se týče nás, máme akční rádius sto padesát kilometrů nahoru od Primoštenu a tři sta kilometrů směrem dolů. A k dispozici dvě odtahová auta. Někdy se to sejde jako dnes. Hodinky ukazují šest večer a už za sebou máme pět výjezdů. To pak bývá čekání logicky delší,“ bilancuje jeden ze zaměstnanců Františka Pauma. Edvard Hojnik, šéf asistenční služby TBS Team 24 (TBS) ze slovinského Mariboru, je ve svých závěrech konkrétnější: „Čím více putujete na jih, tím se doba natahuje. Avšak i přesto se doba zásahu pohybuje v rozmezí jedné až dvou a půl hodiny.“ Námi dotazovaní řidiči hovořili o trochu delších intervalech. „Známí minulé léto naletěli jedné pofiderní odtahovce, protože jim přišla doba čekání přespříliš. Zaplatili hotově několik tisíc, a když si měli oktávku po čtyřech dnech vyzvednout, zjistili, že na ni nikdo ani nesáhl,“ svěřuje se nám na čerpací stanici nedaleko Splitu česká rodina s nepříjemným zážitkem. Jenže ani klasické servisy emusí být žádné terno. Spíš „nevinné“ polykače peněz. Proč?

Píchlé pneumatiky? Zlatý důl!

Úroveň chorvatských servisů není kdovíjak úžasná. Od vybavení přes erudovanost mechaniků až po nabídku oprav. V červenci a srpnu nadto praskají ve švech, což snaze věnovat se každému vozidlu s co nejvyšší precizností taktéž nepřidá. Narazili jsme však na několik, které nás na první pohled uchvátily. Tedy do doby, než jsme si spočítali, jak chytře vyrýžují tuzemské kapsy. Jeden příklad za všechny: služby rodiny Peričićů v Zadaru. Své odtahové služby dovedli k dokonalosti. Automobily s lehčími závadami odvezou rovnou k sobě do vlastního servisu. „Soustředíme se především na píchlé pneumatiky, které patří k top třem poruchám, jež řešíme,“ vypráví dvacetiletý Enio Peričić, jenž se prý kvůli zápřahu už dva roky nevykoupal v moři. Jeho slova jen potvrzují statistiky českých asistenčních služeb. V nich se právě defekty kol spolu s vybitými akumulátory a poruchami motoru objevují na předních pozicích. „Zní to možná překvapivě, nicméně dost vysoko se umísťují rovněž záměny paliva,“ doplňuje Igor Sirota z ÚAMK.

Lapeni do léčky

Pořídit si u moře pneuservis lze označit za promyšlený tah. Dá se to ale posunout o patro výš. Naučit se i jednoduché opravy, které například pro ryze dívčí skupiny představují nadlidský úkol. Auto pak zůstává u Peričićů přes noc. Že máte strach a chcete mít svého miláčka na čtyřech kolech nablízku? Žádný problém. „Vy Češi v tomhle nejste výjimka. Prostě neradi opouštíte svůj vůz. Takže nabízíme možnost ubytování, odkud dohlédnete na spravovaný automobil,“ zapojuje se Eniova matka Angela Peričić, jež má na starost apartmány a sousední kavárnu. Čili nehrozí, že člověk nějakou tu kunu nepustí. I my jsme byli při rozhovoru lapeni do sítě výtečné ledové kávy a málem se nechali přemluvit na přespání, třebaže naše auto šlapalo perfektně. Proto naprosto rozumíme Čechům, již v trablech zvolí klidně dražší nocleh, dražší zákusky v kavárně a z vlastní vůle přihodí něco navíc také za opravu, když si sečtou, jak parádní bylo vše okolo. Že se můžou spálit (nikoli od paprsků), na to absolutně nemyslí. Když spatříte nablýskaný servis, snáze se zapomíná na výdaje. Jenže pojišťovny proplácejí služby do určitých limitů – to je zapotřebí brát v potaz! „Stačí ovšem zvednout mobil a spojit se s operátorem v Čechách, jenž kromě detailů pojistné smlouvy dokáže dnes vybrat i adekvátní ubytování,“ konstatuje Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

Kočka v motoru

Našinci si zpravidla nechají v podobných all inclusive servisech dobít baterku, popijí drink, potažmo setrvají do úsvitu. Jiné národy u Peričićů poptávají též další služby. „Němci netouží jen po výměně kola. V poslední době po nás žádají kupříkladu kontakty na zubaře. Jsme tak ve spojení se zdejšími ordinacemi, a když někdo chce, dáme mu doporučení,“ přiznává pětačtyřicetiletá Angela. Jak vlastně Chorvaté hodnotí turisty podle národů? „Co se týká nejhorších, dominují Poláci. Jsou totálně nedočkaví,“ štve Enia Peričiće. „Poláci patří k agresivnějším, s ostatními vycházíme docela v pohodě,“ má stejný názor Edvard Hojnik ze společnosti TBS, která kromě Chorvatska operuje i v dalších státech bývalé Jugoslávie. A co říkají na Čechy? „Jste nám nějak blíže. Mladí navíc mluví obstojně anglicky, takže i proto převažují pozitiva,“ chválí nás Enio. Poněkud kritičtější úsudek zaujímá hlavní operátor TBS Denis Jurič. „Sem tam motáte češtinu, angličtinu a němčinu dohromady, starší to kombinují ještě s ruštinou, ale aspoň nekřičíte jako Poláci,“ těší Juriče a pokračuje: „Můj vůbec první hovor v práci byl se sympatickou Češkou. Brečela, že jí určitě odešel motor, protože se z něj ozývají divné zvuky. Tak jsem jí poradil, ať ho nejdříve otevře. Byla tam naštěstí kočka, takže ji vyndala a příběh skončil happyendem,“ usmívá se mladý operátor.

Češi Čechům

Zajímavé jsou i reakce Čechů, když k nim u Jadranu přifrčí místní odtahová služba. „Většině z nich se uleví, tipuji to na pětasedmdesát procent. Zbylým pětadvaceti to je úplně šumák. Za primární berou především kvalitní služby,“ poznamenává František Paum. Téměř totožné reakce zaznívaly i v anketě na facebooku Světa motorů. Jakub Toms například napsal: „Je mi jedno, jaká to bude národnost. Hlavní je, aby mi opravdu pomohla.“ A do ranku skutečné pomoci rozhodně nespadají prohnaní upíři u krajnic, kteří vás oškubou rychleji, než za kořistí upaluje gepard. Proto vždy volejte asistenci pojišťovny. Nicméně i v navoněném servisu posléze můžete vysolit fůru peněz. Zvlášť když narazíte na takzvaný all inclusive s mořem doprovodných lákadel. Ověřte si tedy po telefonu s operátorem, na co máte nárok. A všechny budoucí transakce dvakrát promýšlejte.

Chystá se přelomové propojení?

Cest, jak neskočit na vábení místních lumpů, existuje několik. My kromě nenahraditelného selského rozumu vidíme východisko v technologiích. Dost tomu podle nás pomůže například nová aplikace TBS, kde zákazníkovi v češtině vyjede, kdo pro něj přijede, v jakou přibližnou dobu a kam přesně. Pokud se rozhodne pro vypůjčení náhradního vozu, obdrží i další potřebné informace včetně sazebníku. „Aktuálně pracujeme na inteligentním systému, jenž by nás s českými operátory po takřka po celém Balkáně propojil ještě rychleji,“ poznamenává Hojnik. Cíl je jasný. Smrsknout čekací dobu na minimum a nedat šanci odtahářským predátorům. Jinými slovy přispět k tomu, aby dovolená zůstala rajskou zahradou, a ne nočním běsem.

Krabička, co ušetří hodiny a tisíce

ENC je elektronické zařízení, které slouží k výhodnějšímu placení mýtného a rychlejším průjezdům Chorvatskem. Přístroj si lze zakoupit přímo na mýtnicích v Chorvatsku a v jejich bezprostředním okolí. Tam vyjde na přibližně 425 korun, přičemž je dále nutné zařízení nabít. Což jde posléze i kartou online prostřednictvím internetu. Druhou možnost představuje pronájem v Česku. Třeba ÚAMK nabízí nabité krabičky až na 22 dnů. Desetidenní zápůjčka vyjde na 400 Kč (1500 Kč vratná kauce) za přístroj plus klient hradí částku podle ujetých kilometrů.

Na co si dát pozor?

ENC se dává za přední sklo. Myslete však na to, že zalité drátky na čelních sklech u některých vozů mohou narušit odečet peněz. Radíme tak zařízení u bran vyndat pro jistotu ven.

Při průjezdech mýtnicemi se doporučuje držet minimální vzdálenost mezi auty 10 metrů kvůli správnému načtení.

S přístrojem je možné se dostat i do minusu. Proto je vhodné kontrolovat stav konta online.

Víte, že…

… s kartičkou ENC máte u osobních automobilů slevu na mýtné 21,74 procenta?

… není vázaná na auto, tedy ji lze půjčovat? Je ovšem důležité dbát na to, aby se jednalo o vůz stejné kategorie.

… hlavními provozovateli jsou společnosti HAC a ARZ? Istrijský poloostrov pak spravuje společnost Bina Istra.

… v letní sezoně platí na chorvatských dálnicích letní tarif, který zvyšuje poplatky o 10 procent?

Jak správně tankovat?

Natural 95: Super, Super-Bleifrei (Rakousko), Eurosuper 95, Super (Slovinsko), Szuper Benzin (Maďarsko), Super 95 (Bosna a Hercegovina), Super, Eurosuper 95 (Chorvatsko)

Nafta: Diesel (Rakousko), Nafta, Diesel (Slovinsko), Diesel, Dizel (Maďarsko), Dizel, Diesel, Diesel (Bosna a Hercegovina), Eurodiesel (Chorvatsko).

13 věcí, které mít na paměti

U vozů starších pěti let navštivte preventivně servis. Zkontrolujte stav rezervy, potažmo lepicí sady. I při sebemenší nehodě volejte v Chorvatsku vždy policii. Vezměte refl exní vesty pro všechny pasažéry. V případě poruch volejte asistenci své pojišťovny. Řešení problémů na vlastní pěst se může pěkně podražit. Nezapomeňte odpojovat ledničku napájenou z vozu. Před jízdou je třeba se pořádně vyspat a během jízdy dodržovat pitný režim. Energetické nápoje nedoporučujeme. Mějte neustále v autě minimálně polovinu nádrže s ohledem na menší hustotu čerpacích stanic v zahraničí. Sbalte si s sebou náhradní klíčky. Mějte dost peněz. Počítejte s mimořádnými výdaji. Při použití klimatizace ve voze by se měl pohybovat rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou v maximálním rozmezí sedmi stupňů Celsia. Stáhněte si mobilní aplikaci své pojišťovny, pokud ji má. Překontrolujte správnost druhu paliva, které za hranicemi tankujete.

Horor, který visel ve vzduchu

Příběh Ševcových z Náchodska je dojemný a smutný zároveň. Zejména ovšem názorně ukazuje, jak se v žádném případě nechovat při cestě autem na delší vzdálenost. Pětičlenná rodina se v polovině července vydala k polskému moři ojetým Fiatem Ulysse, jejž si přednedávnem pořídila za třicet tisíc korun. Třídenní čachtání v Baltu si především tři synové náramně užili. Strasti začaly při návratu z kempu. Lednička napájená z vozu nejprve vybila baterku. Tu se podařilo s pomocí dalších návštěvníků oživit. Po zhruba 80 kilometrech si však všimli silného klepání v motoru. Raději tak zastavili na čerpací stanici. Jelikož Eva Ševcová sedmimístný automobil připojistila na odtah ze zahraničí, zavolala tedy na asistenci do Čech. V telefonickém hovoru jí nicméně sdělili, že vozidlo je pojištěné (pouze) na 9000 Kč, přičemž přesun do ČR vyjde na zhruba 40.000 Kč. Ševcovi tak nasedli do porouchaného fiatu a vydali se dál.

Po chvíli ale baterka vypověděla službu znovu. Pomalu jedoucího auta si všimli policisté a přikázali rodině zastavit na odpočívadle. Ke vší smůle se jim vybily také mobily. Tři dny tak jako trosečníci s nápisem SOS Česká republika vyhlíželi záchranu. Chopili se jich až obyvatelé z obce Goleniów. V tu dobu už byla na cestě Evina maminka, která měla ztrápenou rodinu vyzvednout. Jenže jí přestala fungovat navigace, tudíž i ona potřebovala vysvobodit, neb se místo v Polsku octla v Německu. Byť se značným zpožděním, nakonec dorazila. Též fiat Ševcových se povedlo opravit, navíc díky dobrým srdcím místních zadarmo. Přestože se kontrolky při zpáteční cestě rozsvítily ještě několikrát, auto se domů do severovýchodních Čech úspěšně dokodrcalo.