Škoda Kamiq je finalistou ankety Autobest: Best Buy Car of Europe in 2020

Městské SUV Škoda Kamiq se stalo jedním z pěti kandidátů na titul Best Buy Car of Europe, který zatím v minulosti získala pouze první generace Škody Fabia.

První městské SUV z produkce mladoboleslavské automobilky se stalo jedním z pěti kandidátů na titul Best Buy Car of Europe in 2020, které uděluje sdružení European Autobest již od roku 2001. Společně s Kamiqem se do finále dostal i nový Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208 a Renault Clio.

O výherci titulu by měla rozhodnout jednatřicetičlenná porota odborných novinářů a novinářek z jednatřiceti evropských států. Každý z novinářů si pak bude moci vybrat své tři favority v celkem 13 různých kategoriích, jako je například design exteriéru a interiéru, praktičnosti, technologie, šetrnost vůči životnímu prostředí nebo pořizovací cena.

Každá kategorie pak nabídne určité množství bodů (od 100 do 500), které lze vozu udělit. Výhercem by se pak měl stát automobil, který nasbírá nejvíce z celkem 2500 dosažitelných bodů.

Finální testování by mělo probíhat formou testovacích jízd s jednotlivými vozy, které proběhnou 27. a 28. listopadu na bývalém okruhu závodů Formule 1 Intercity Istanbul Park v Turecku. Vítěz pak bude ohlášen v polovině prosince.

„Letos jsme si vybrali známý okruh série F1 poblíž Istanbulu. Uskutečníme zde ty nejlepší okruhové i silniční testy, se kterými nám pomůže prvotřídní světová měřící technika i řada vysoce kvalifikovaných odborníků,“ uvedl Illia Seliktar, spoluzakladatel a prezident poroty Autobest.

„V Autobest se snažíme pozorně následovat trendy v oboru a neustále se od evropských zákazníků učíme, co je při výběru nového automobilu nejvíce zajímá. Věříme, že finálová pětice tohoto ročníku je výrazem těchto trendů, od procesů elektrifikace až po nové možnosti financování,“ uvádí v tiskové zprávě Dan Vardie, zakladatel a ředitel organizace Autobest.

A zatímco na vítěze titulu Best Car Buy of Europe 2020 si budeme muset ještě počkat, výherce některých jiných kategorií již sdružení Autobest odhalilo. Ocenění ManBest 2019, které je spojeno s uvedením do síně slávy nejlepších manažerů v automobilovém průmyslu, obdržel generální ředitel společnosti Opel – Michael Lohscheller.

Ocenění Company Best pak získala skupina Geely Auto Group, která je v posledních letech nejsilněji rostoucí společností v automobilovém průmyslu. Ocenění SportBest 2019 pak porota poprvé posmrtně udělila Nikkimu Laudovi. Ocenění v oblasti bezpečnosti SafetyBest obdržely technologie zrcátka s kamerou ClearSight Back View Mirror a průhledné kapoty ClearSight Ground View společnosti Jaguar Land Rover.

Organizace Autobest vznikla v roce 2001 s revoluční koncepcí „nejlepší auto ke koupi" na evropském trhu. Aby se tedy automobil mohl stát výhercem této ankety, musí reprezentovat nejlepší nabídku pro většinu evropských zákazníků. K nejdůležitějším parametrům patří například cena, servisní síň, distribuce náhradních dílů nebo všestrannost. Stále důležitější roli při hlasování však hraje i design nebo technologická výbava. O vítězi pak rozhoduje transparentní hlasovací systém s komplexní matricí 13 kritérií.