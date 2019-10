Škoda Kamiq vs. Volkswagen T-Cross – Koncernový duel na zvýšených chůdách

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Výchozí záruka je pak u obou modelů shodná, když si však chcete připlatit za prodlouženou, výhodnější je to u T-Crossu. Pětiletá, respektive do ujetí 150.000 km, u něj stojí 7.200 korun, zatímco u Kamiqu více než dvojnásobek.

Design, interiér

Crossover proti SUV

T-Cross a Kamiq spadají do kategorie nazývané malá SUV, nebo B-SUV, chcete-li, jejich tvary ale ukazují, že si v tomto segmentu lze do určité míry hrát s proporcemi, které ve výsledku znamenají různý styl.

Škoda se oficiálně prezentuje jakožto městský crossover, což přímé srovnání s T-Crossem dokáže, co tím autoři chtěli říci. Kamiq zkrátka díky delší, širší a nižší karoserii více vypadá vypadá jakožto kříženec mezi hatchbackem, kombíkem a SUV, zatímco T-Cross je se svojí kratší, užší a vyšší karoserií zkrátka typickým malým SUV.

Musím ale říct, že skloubit prvky různorodých aut v jednom modelu se designérům Škodovky povedlo. Příď s rozdělenými světlomety a blikači napojenými na masku chladiče působí osobitě a jasně rozpoznatelně. Zádi bychom pak vytknuli leda tak chybějící znak automobilky – okřídlený šíp na víku kufru by nám přišel originálnější než obyčejný nápis Škoda. Tak to dnes dělá kdekdo, od Fordu po Volvo, tak proč i Škoda?

Také T-Cross umí svými tvary zajmout. Jestli byste od Volkswagenu čekali usedlé auto s konzervativním vzhledem, budete překvapení, protože T-Cross je na poměry této značky též odvážně tvarovaný. Vzadu najdeme originálně propojená koncová světla, vpředu zase zajímavě zdůrazněné mlhovky, která z auta dělají většího drsňáka. Testovací exemplář má však podle nás jedinou chybu, v usedlé bílé design T-Crossu tolik nevynikne jako v nějakém výraznějším odstínu.

Rozměry obou vozů pak dokazují, kterak tato kategorie ještě pořád nemá pevně stanovené hranice. Kamiq je totiž svým způsobem opět „kus auta navíc,“ podobně jako to má český výrobce u Octavie nebo Kodiaqu. S délkou 4.241 mm je totiž o významných 133 mm delší než T-Cross, typický zástupce segmentu. Významně se liší také rozvor – 2.651 mm vs. 2.551 mm, opět ve prospěch Škodovky. Ještě doplňme, že Kamiq je s šířkou 1.793 mm o 33 mm širší a zároveň s výškou 1.553 mm o 31 mm nižší.

HODNOCENÍ DESIGNU Škoda Kamiq VW T-Cross Vnější vzhled 8 8 Vnitřní vzhled 9 8 Zpracování 8 7 Ergonomie 7 8 Konektivita 9 8 Průměr 8,20 7,80

Dražší z levnějšího kraje

Jak už jsme si řekli, oba vozy se hodně liší pojetím exteriéru a kabina se nese v podobném duchu. T-Cross sice v ceníku stojí nemalý peníz navíc, v interiéru ale vůbec nemáte šanci to poznat. Spíš naopak. Je pravda, že uvnitř je tak akorát velký, na nedostatek prostoru si stěžovat nemůžeme. Také nejmenší SUV od VW prošlo digitalizací, díky čemuž vypadá pracoviště řidiče moderněji a eliminuje fyzická tlačítka uvnitř. Náš exemplář je vybaven digitálními budíky a multimediálním systémem s osmipalcovou obrazovkou uprostřed.

Kde je tedy problém? Především v tom, že interiér T-Crossu vzhledem k celkové ceně auta působí poněkud laciněji. Ani v nejvyšších výbavách se nezbavíte obložení z tvrdých plastů a chybějící madla na stropnici vpředu i vzadu jasně ukazují, kde se ve Wolfsburgu snažili ušetřit. Je to paradox dnešní doby, že v takto vylevněném balení dostáváte nejmodernější prvky konektivity - svižný infotainment, vyspělé audio či právě digitální přístrojový štít.

Jak už jsem naznačil, T-Cross je pro průměrně vzrostlého dospělého tak akorát velký. Člověk s výškou 176 cm se sám za sebe posadí, i když je posuvná zadní lavice zcela vpředu. Takhle už máte před koleny hodně těsno, na krátký přesun je to ale dostačující. Naopak když se lavice posune zcela vzad, máte před koleny několikacentimetrovou rezervu a můžete se i příjemněji rozvalit. Sedačky v obou řadách nemají výrazné boční vedení a jsou tužší, na celkový komfort si však moc stěžovat nemůžeme. Ještě připomeňme, že T-Cross umí sklápět sedačku spolujezdce ve standardu (Kamiq za příplatek), což se hodí při stěhování delších předmětů. Negativem na místě řidiče je ještě širší středový tunel, od něhož budete mít na delších trasách otlačené koleno.

To po usednutí do Kamiqu máte okamžitě pocit, že jste se posunuli o něco výš. Ano, i tady občas narazíte na kus tvrdého plastu (např. madla dveří), avšak místa, která jsou nejvíce “při ruce”, se skládají z měkčených a na dotek velmi příjemných materiálů. Celkové zpracování zvládla Škodovka lépe, ať už hovoříme o skladbě jednotlivých prvků či detailech v podobě obložení. Také Kamiq dostává do vínku digitální přístrojový štít a infotainment, jehož nejvyšší verze Amundsen má úhlopříčku 9,2 palce. Nedávno se jeho součástí stala i pokročilá hlasová asistentka Laura, která je schopna s vámi v českém jazyce plynule hovořit a spustit navigaci či napsat textovou zprávu. Během testu k dispozici ještě nebyla, ale až se na palubě objeví, určitě pro vás připravíme video.

Kvitujeme, že v obou vozech i nadále zůstávají dva otočné ovladače pro nastavování teploty. T-Cross má však výhodu v tom, že se nezanevřelo ani na tlačítka pro zapnutí a vypnutí klimatizace či knoflík, jímž zvolíte intenzitu a směr foukání. To se v Kamiqu nastavuje složitěji, stiskem tlačítka Menu se na obrazovce multimédií objeví obsáhlejší možnosti, a právě až tady si vybrané funkce uzpůsobíte. Nedává nám to příliš smysl, tlačítko pro vyvolání Menu je totiž hodně velké, stejně jako vedlejší Off, takže prostor pro dvě tři tlačítka navíc by se tu určitě našel.

Škoda si v posledních letech postavila na praktičnosti a prostornosti svých vozů živnost a Kamiq je toho jasným důkazem. Už při prvním svezení v Alsasku nás překvapil celkovou prostorností interiéru. Teď ale můžeme oba konkurenty porovnat přímo a při přesednutí z auta do auta žasneme nad tím, kolik místa se mladoboleslavským do Kamiqu podařilo vměstnat. Prostorností by se Kamiq neztratil ani mezi kompakty, v obou řadách má i figurant s výškou 190 cm stále dost místa pro nohy i nad hlavou, což v této kategorii rozhodně nebývá samozřejmostí. Sezení je celkově o něco pohodlnější než v T-Crossu, navíc si můžete dát sedák hodně dolů a sedět tak za volantem Kamiqu skoro jako v klasickém hatchbacku. Druhá řada je u škodováckého vozu nejen vzdušnější, ale i komfortnější, za což od nás dostává bodík k dobru.

Srovnání zavazadelníků Škoda Kamiq VW T-Cross Objem (l) 400/1395 385-455/1281 Délka zavazadelníku (cm) 70 63-78 Šířka zavazadelníku mezi podběhy (cm) 101 100 Výška zavazadelníku po plato (cm) 57 44 Průchodnost zavazadlového prostoru, výška x šířka (cm) 81 x 96 80 x 98 Výška dolní hrany kufru (cm) 71 71 Průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 190 189

Zajímavé je rovněž porovnání zavazadelníků. Na první pohled vyznívá souboj kufrů o hodně lépe pro T-Cross. Malé SUV Volkswagenu má papírových 455 litrů, zatímco crossover Škodovky “jen” 400 litrů. Už při prvním otevření víka vám ale bude jasné, že tady něco nehraje. T-Cross skutečně může mít 455 litrů, avšak jen v případě, že je zadní lavice posunuta zcela dopředu. Při standardním rozpoložení už se bavíme o 385 litrech, příplatkové audio Beats se subwooferem ukrojí dalších 10 litrů a podlážku už nelze dát do nižší pozice, tudíž je zavazadelník příliš mělký.

I když tedy Škodovka papírové ztrácí, v praxi nabídne hlubší kufr s větším prostorem, aniž byste museli sahat ke kompromisům. Bagáže ale naložíte více méně stejně, tedy tolik, kolik postačí páru na týdenní dovolenou. Také přístup do kufru je stejně dobrý, Škodovka však tasí eso v podobě elektronického otevírání, které T-Cross nenabízí vůbec.