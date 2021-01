Škoda Octavia Combi 1.0 TSI – Terč internetových hrdinů

Předchozí Motor, jízdní vlastnosti Design, interiér Závěr Další

Na většině běžných cest je podvozek poddajný a houpavý. Zatímco u silnějších motorizací, které mohou svádět ke svižnějšímu vymetání okresek, to může být na škodu (s malým š... ha ha ha), tady mi to vlastně zas až tak nevadilo. Pohodlně jsem se přepravil z bodu A do bodu B a z auta jsem po třech hodinách nevylezl vůbec rozlámaný. A jednodušší zadní náprava? Zatímco kombinace s DCC nás nejednou vypekla, tady všechno fungovalo v pohodě. Jasně, na velkých dírách má zadek kombíku občas chuť uskakovat a místy se ozve nepříjemná tupá rána, ve většině každodenních situací jsem si však neměl nač stěžovat.

Nabídka konfigurací čtvrtého pokračovatele Octavie je vskutku pestrá a rozhodně tím nemyslím jen samotné motory. Vždyť mladoboleslavský bestseller lze mít se standardním podvozkem, sportovním podvozkem, případně příplatkovými adaptivními tlumiči DCC. No a zapomenout nesmíme ani na nekonečnou diskuzi o jednoduché vs. sofistikované víceprvkové nápravě. Octavia umí obě, záleží na výkonu.

Když jsem nakousnul spojení s ručním řazením, v tomto případě zprostředkovaném šestistupňovým manuálem, pojďme si povědět něco o něm. Při potřebě rychlejších přesunů budete s pákou kvůli dlouhému zpřevodování pracovat často, v zásadě to ale ničemu nevadí. Dráhy jsou dlouhé tak akorát a jednotlivé kvality lze střídat přesně, i když se v kulise chcete pohybovat svižně. Manuálu se tedy netřeba bát, navíc proti sedmistupňovému DSG ušetříte citelných 60.000 Kč. To zejména u základní motorizace není úplně zanedbatelné.

I když dnes automobilky vymýšlejí s tříválcovými motůrky ledacos ( Ford Puma ST či Toyota GR Yaris jsou toho jasným důkazem), koncern se v tomto směru nikterak nerozvášňuje. Agregát 1.0 TSI Evo představuje základ nabídky pro jeho malé a kompaktní vozy, přesto nejde říct, že by šlo o nezajímavou techniku. V Octavii disponuje výkonem 81 kW v 5500 otáčkách a 200 newtonmetry v pásmu od dvou do tří tisíc. Nabízí se pro obě karosářské verze, přičemž kombík zrychlí na stovku za 10,9 s a pokračovat může na maximální rychlost 202 km/h.

Přesto tu jsou pořád věci, které nás stále štvou. Lišta pod obrazovkou je nepodsvícená a v noci nepoužitelná (jasně, tady to vadí méně než v Golfu, kde slouží i pro nastavení teploty) a palubní asistentka Laura má sice sympatický hlásek, na přesnosti vnímání povelů by to však ještě chtělo zapracovat.

Vlastně nevím, co bych vám o designu a interiéru Octavie mohl po více než roce od uvedení a nespočtu testů říct nového. Věřím, že kdo tohle auto zvažuje, už využil příležitost se svézt a omrknout na vlastní oči. A dost možná to stihli i ti, kteří o jejím pořízení ani nepřemýšlí.

Závěr

Od Octavie s litrovým motorem jsem vlastně neměl žádná velká očekávání. Možná právě to nakonec přispívá k faktu, že mi přišla jako docela fajn vůz. Jasně, 1.0 TSI není žádným trhačem asfaltu a vymetačem levého pruhu autobahnu, ale že bych si z auta musel vyloženě utahovat jako někteří keyboard heroes pod našimi facebookovými příspěvky (vždyť to couvá proti větru, ha ha ha), to asi úplně ne.

Litr mi přijde jako prima základ. Kdo chce víc, musí sáhnout hlouběji do kapsy. I čtyřválcovou patnáctistovku lze pořídit v základní výbavě Active, proti testovanému tříválci je o 50.000 Kč dražší. Není to moc, ale netroufám si otevírat kapitolu toho, nakolik se taková investice vyplatí. S jedna-pětkou jsem v Octavii nejezdil, ale co vím z doslechu, že by měla tříválec svou pružností a dynamikou zašlapat do země... nevím, nevím. Testovaný kousek napěchovaný výbavou s cenovkou přes 700 tisíc korun berte spíš jako zajímavost. Nepředpokládám, že kupec vybírající litr by byl ochotný dát vyšší desítky tisíc za další a další výbavu.

Jak už jsem psal v některém z dřívějších testů, po nasednutí do auta jsem si osvojil některé postupy, třebas vypnutí hlídání jízdního pruhu tlačítky na volantu. Když si zvyknete, je to otázka několika vteřin. Takovou automatizaci můžete provést i se zapnutím vyhřívání sedačky, pokud tedy venku vyloženě nemrzne. V takovém případě infotainmentu trvá o něco déle, než klimatizaci rozchodí a obrazovka začne vnímat. Je to otravné, rok a kus po představení vozu možná už i trochu ostudné, přesto věřím, že jde pořád o věci, které se povede vychytat v rámci jednotlivých aktualizací. Sem s nimi!

Nejlevnější verze modelu 493.900 Kč (1.0 TSI/81 kW Active) Základ s testovaným motorem 533.900 Kč (1.0 TSI/81 kW Combi Active) Testovaný vůz bez příplatků 649.900 Kč (1.0 TSI/81 kW Combi Style) Testovaný vůz s výbavou 731.900 Kč (1.0 TSI/81 kW Combi Style)

Plusy

Skvělé Matrix LED světlomety

Převážně pohodlná jízda

Slušná spotřeba

Hodnotně vypadající interiér

Minusy