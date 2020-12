První jízda už se skutečnou Škodou Octavia RS: Benzin bych bral, až na ten zvuk

Označení RS (Rallye Sport) v nabídce Škody má už léta trvání. V novodobé éře jej oživila ostrá verze Octavie, která se stala natolik úspěšnou, že následovala i v dalších generacích. Později po dvě generace tyto znaky převzala i Fabia, nedávno se pak objevily i v nabídce Kodiaqu. Zatímco Fabia RS je bohužel hudbou minulosti a Kodiaq RS vyhlíží, v jaké formě bude pokračovat (že by jako plug-in hybrid?), Octavia RS je tu pořád. A letos přijíždí v nové, již čtvrté generaci.

A ve velkém stylu, ještě silnější než kdy dříve. Jestliže první generace původně debutovala jen jako liftback s benzinovým motorem (1.8 20V Turbo se 132 kW) a kombi dorazilo až s dvouletým zpožděním, novinka rovnou přichází s nejširší paletou v historii. Samozřejmostí jsou obě karosářské varianty, tedy liftback i kombi, zážehový motor a turbodiesel (ten poprvé debutoval v roce 2006 u druhé generace) však nově doplňuje i plug-in hybrid.

Ten už jsme vyzkoušeli v rámci týdenního redakčního testu, přičemž v některých ohledech budil rozpaky, teď jsme však měli možnost usednout i do čistě benzinové verze. Prozatím jen na jediný den, v rámci prezentační akce v okolí Mladé Boleslavi, přesto jsme si o novince udělali slušný obrázek.

Výkon RS 245 tentokrát standardem

V krátkosti připomeňme, že vedle plug-in hybridní Octavie RS iV s elektromotorem a 1,4 TSI o systémovém výkonu 180 kW je "er-eso" dostupné se dvěma konvenčními dvoulitry. Ten zážehový poskytuje výkon 180 kW a výběr mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, zatímco ten vznětový je naladěn na 147 kW. Nabízí však standardně převodovku DSG, vybírat je u něj možné mezi pohonem přední nápravy a všech kol. Benzinová varianta je naopak vždy předokolkou.

Kvůli zlepšení trakce má přitom zážehové provedení standardně dodávanou elektronicky řízenou uzávěrku diferenciálu na přední nápravě VAQ. Jedná se už o šestou generaci elektrohydraulické "mokré" vícelamelové spojky, která dokáže přenášet až 1600 N.m na jedno kolo, proti 500 N.m, které přenáší standardní systém XDS+ ostatních modelů Octavia. Přepínat lze přitom mezi režimy Sport a Normal, přičemž systém prediktivně vyhodnocuje, jak má reagovat.

V obou případech mluvíme o nejnovější generaci agregátů. V případě zkoušeného benzinu je to tedy 2.0 TSI rodiny EVO888 evo4, jehož úpravy šly hlavně směrem ke zlepšení efektivity při zachování dynamických schopností. Vstřikovací tlak paliva tedy vzrostl na 350 bar, zatímco tvar dna pístů byl přepracován a kliková hřídel se dočkala nového těsnění snižujícího tření. Další změny byly provedeny na výfukovém potrubí a systému zapalování.

Parametry každopádně zůstávají na hodnotě 180 kW a 370 N.m, kterých dosahovala již speciální Octavia RS 245. V tomto případě jsou však už standardem u benzinového motoru. Přesto je novinka o chlup pomalejší než předchůdce. RS 245 uváděla hodnotu zrychlení z 0-100 km/h za 6,8 sekundy, zatímco u nového er-esa je to o dvě desetiny sekundy pomaleji. Maximální rychlost však opět činí 250 km/h.

Agresivnější než dříve

Příchod k autu pak dokazuje, že Škoda pro er-eso zvolila agresivněji pojatý styl než v minulosti. Nový nárazník tak zdobí ostré prolisy, zatímco víko liftbacku decentní spoiler. Ten je mimochodem podobně jako další detaily karoserie černě zbarven. Brzdové třmeny jsou naopak lakovány červeně a ukrývají se za 18palcovými, nebo za příplatek 19palcovými koly. Karoserie je pak díky standardně dodávanému sportovnímu podvozku o 15 mm níže než běžné Octavie.

Podvozek přitom upravují specifické tlumiče i pružiny. Vzadu je pak zadní víceprvková náprava, zatímco o brzdění se stará vyspělejší systém. V případě benzinové varianty a plug-in hybridní využívá přední kotouče s průměrem 340 mm.

Nástup dovnitř pak odhaluje specifické sportovní detaily. Milé jsou poctivé sportovní sedačky s integrovanou opěrkou hlavy, připlatit si však lze také za ergonomická sedadla s nastavitelnou délkou sedáku, čalouněním kombinujícím kůži a alcantaru. Celkem pak kabina primárně sází na černou barvu, ať už mluvíme o čalounění nebo stropnici.

Osobitý je pak pro Octavii RS volant, který vyměnil dvouramenné řešení z běžných variant za sportovní tříramenné. Zaujme i zdobení palubní desky alcantarou nebo speciální grafika digitálního přístrojového štítu, který je pro Octavii RS standardem. Obrazovka s úhlopříčkou 10,25" potěší jasným a detailním obrazem, stejně jako sportovním grafickým módem. Ten sází na kombinaci digitálního ukazatele rychlosti a horizontálně orientovaného otáčkoměru podobně jako v nějakém závodním autě, přičemž zobrazuje i teplotu oleje nebo aktuálně využívaný výkon motoru. Chybělo mi však výraznější zobrazení aktuálně zařazeného stupně, než je malá ikonka vlevo dole. V případě automatu by se to jistě hodilo...

Jinak je to dobře známá Octavia. Multimediální systém tedy na rozdíl od Golfu potěší vícero tlačítky pro přímý vstup do vybraných složek. Plusem je i prostorná kabina, stejně jako objemný zavazadelník. Ten se proti běžným variantám neliší, v případě liftbacku tudíž činí 600 litrů a u kombi ještě o 40 litrů více.

Právě zavazadelník Škoda mimochodem považuje za hlavní přednost ve srovnání s konkurenčními hatchbacky. Za konkurenty jsou mimochodem vedle Fordu Focus ST a Hyundaie i30 N považováni třeba také Peugeot 308 ve vrcholné verzi GT Line a třeba i Opel Insignia GSi.

Jezdit umí, ale co ten zvuk?

Nastartování pak doslova šokuje, zpod kapoty se totiž začne ozývat hutné brumlání, jako by pod kapotou pracovalo nikoliv 2.0 TSI, ale aspoň osmiválec. Standa mě už před něčím podobným varoval a přestože podle mně zvuk nepůsobí až tak uměle jako "tóny z devadeátkových počítačových her" plug-in hybridní Cupry Leon eHybrid se stejným základem, pořád mi k celkovému charakteru auta nesedí. Hutné tóny se přitom ozývají již ve výchozím nastavení, zatímco sportovní režim je dále zvýrazní. Naštěstí si však lze nastavení Octavie RS individuálně upravit podle svých potřeb a toto přibarvování zcela vypnout. A to pak zjistíte, že má dvoulitr vlastně příjemný zvuk.

Pravda ale je, že na sportovní verzi je zase už moc utlumený. Doporučil bych tedy se na hlasový projev ještě zaměřit a zvolit něco, co nebude tak umělé (a časem unavující) jako dnešní sportovní režim a tak nudné jako vypnutý zvuk.

Samotná jízda ale už potěší. Dvoulitr má podle očekávání síly na rozdávání, netrápí se ani v nízkých otáčkách a od nějakých 1800 otáček se směle žene výš. Ještě v nějakých 5000 otáček přitom má dostatek elánu.

Příplatková sedmistupňová dvouspojková převodovka pak řadí naprosto výtečně. Na manuální pokyn hbitě reaguje a v případě automatických režimů logicky volí jednotlivé převody. Spotřeba paliva se pak na dálničním úseku pohybovala okolo 8 l/100 km, při zrychlení tempa na okreskách však rychle stoupala nahoru. To už pak ukazatel rostl nad 12 l/100 km, což je ale u takového typu auta pořád v mezích.

Podvozek auta pak sice nezapře tužší naladění, i na rozbitých silnicích však zůstává poddajný a s přehledem tlumí s jemným bubnováním od zadních kol nerovnosti. Adaptivní podvozek tak klidně můžete mít v nastavení okolo režimu Sport - Octavia RS podobně jako jiné nové koncernové vozy s adaptivními tlumiči umožňuje plynulý přechod jejich nastavení.

Auto s přehledem drží stopu, přičemž řízení (standardně s progresivním účinkem) je mimochodem strmější než u běžných variant. Mezi krajními polohami volantu je 2,13 otáčky, místo 2,7 otáčky. V dálničních rychlostech se pak projevuje od karoserie lehký šum, na druhou stranu i v rychlostech kolem 160 km/h zůstává vcelku snesitelný.

Závěr

Škoda Octavia RS v nové generaci není s benzinovým motorem vyloženě ostrá střela, která by zábavností a rychlostí zadupala konkurenční kompaktní hot hatche do země. Je to spíše univerzální stroj, který skvěle funguje v každodenním životě a ve volných chvílích se s ním může majitel rychle svézt. Ostatně vyjádření automobilky o tom, že jednou z největších předností Octavie RS proti konkurenci je objemný zavazadelník, hovoří za vše. To ale není nic proti kvalitám samotného vozu, vždyť předchůdce na tom byl naprosto stejně.

Jestli tedy hledáte rychlé univerzální auto s velkým kufrem, jste na správné adrese. A benzinová verze je za mě lepší řešení než plug-in hybrid, který mě osobně tak zklamal v technicky spřízněné Cupře Leon ST eHybrid. Hledáte-li však vyloženě zábavné náčiní na víkendy, musíte se porozhlédnout jinde.

Víte, že...?

...Octavia RS díky postupnému rozšiřování nabídky navyšuje své prodeje? První generace vzniklo 17.688 kusů, druhé generace 87.893 exemplářů a třetí 173.218 kusů.

...dosud mírnou většinu prodejů tvořila dieselová motorizace? Zapsala si 58 % prodejů, v nové generaci se ale očekává posílení benzinové motorizace.

...většinu prodejů tvoří vozy s automatem? U předchůdce tvořila automatická převodovka 72 % prodejů, u novinky má tento podíl dále vzrůst.

...mezi největší trhy Octavie RS vedle České republiky patří také třeba Rakousko nebo Švýcarsko?