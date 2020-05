Škoda Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW DSG Style – Co kus, to originál

Možná si pamatujete na můj první test červeného kombíku, z něhož jsem byl tedy velmi v rozpacích. Nelíbilo se mi hlavně naladění podvozku s adaptivními tlumiči DCC – nepamatuju, že bych někdy na proslulých strahovských roletách a nedaleké dlažbě u Pražského hradu zažil takové rány od kol. Byť tedy osmnáctipalcových, i s přihlédnutím k většímu rozměru byl ale diskomfort na nerovnostech minimálně značný. A vynikl o to víc při bezprostředním srovnání s VW Golf na standardním podvozku, ovšem se složitější zadní nápravou a lehčí patnáctistovkou nad přední nápravou. Se Standou, ale i fotografem Ondrou Kroutilem jsme se shodli, že to byly dva různé světy.

Tolik tedy trošku toho autorského alibismu, abych se mohl vymluvit, že nejenom mně přišel podvozek červené Octavie Combi mírně řečeno disharmonický.

Po červeném kombíku, který jsem měl k dispozici netradičně jenom na den (tohle už alibismus není, byla to sice krátká zápůjčka, svezl jsem se však důkladně), jsem usedl do liftbacku s patnáctistovkou TSI a manuálem. Znovu na jediný den, dojmy ale nemohly být odlišnější. Podvozek se hlavně díky standardním neadaptivním tlumičům nebývale uklidnil, modrý liftback se superbácky pohupoval a i na litých osmnáctkách skvěle tlumil ty samé strahovské nerovnosti, na nich dříve testovaný červený kombík pohořel.

Škoda Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW DSG Style

Potud tedy nic až tak extra překvapivého nebo nebývalého. Holt dvě různé karosářské verze, benzin vs. nafta, manuál vs. automat a hlavně standardní vs. adaptivní tlumiče. Proč jsem ale na klasický týdenní test převzal hnědý kombík v na chlup stejné specifikaci jako jeho červený předchůdce (2.0 TDI/110 kW DSG a DCC podvozek) a hned při výjezdu z podzemních garáží na zpomalovacím prahu nedostal do zad očekávanou ránu, tomu už popravdě úplně nerozumím…

Rovnou na Strahov!

Vyrazil jsem tedy rovnou na Strahov, z jehož různorodých a v několika částech příšerně nekvalitních komunikací se začíná stávat šikovný testovací polygon. Jak jsem už napsal, najdete tady všechno – dlažební kostky, brutální příčné nerovnosti (i v zatáčce), jednotlivé díry nejrůznějších velikostí…

A zde předváděl hnědý kombík pro mě nepochopitelné výkony, tedy v kontextu kombíku červeného. Tentokrát jsem neměl na příčných roletách pocit, že zadní jednoduchou nápravu zapomněli ve Škodovce k autu přišroubovat, kola ani divoce nebubnovala, jako by tlumiče rezignovaly na svůj prvotní účel. Jízda sice nebyla tak plavná jako s benzinovým liftbackem, v rozbité zatáčce se přece jenom od zadní nápravy něco ozvalo, s červeným kombíkem se však komfort a schopnost tlumení nerovností naprosto nedal srovnat.

Vím, zvláštní. Sondoval jsem i ve Škodovce, v obou případech se jednalo o kousky z náběhu výroby, prý ale červený i hnědý kombík vznikly v jedné sérii…

Buď jak buď, pokud bychom ale za měřítko chování Octavie Combi 2.0 TDI/110 kW DSG s adaptivním podvozkem měli považovat spíše hnědý kousek, byl bych v zásadě spokojený. V komfortním i normálním režimu se tedy škodovka velice houpe - podobně jako jsem vždy považoval i naladění adaptivních tlumičů superbu za zbytečně poddajné, také v případě octavie bych všechny režimy přitvrdil. V individualu jsem si tak navolil nejsportovnější tlumiče a tužší chod posilovače řízení a takto se mi Octavia Combi používala dobře. Zábavu jsem, pravda, úplně nenašel, znovu bych napsal i to, že jsem už ve škodovkách pracoval s přirozeněji naladěným posilovačem, auto však v prvé řadě velmi solidně tlumilo nerovnosti, o což by u rodinného kombíku mělo jít především. A to i ve zmíněném nejtvrdším režimu tlumičů, který přidal i víc jistoty v zatáčkách. Minimálně pocitově, liftback na standardním podvozku byl uhoupaný neustále a občas moc na to, aby nebyl pocit stoprocentní vlády nad vozem přece jenom ohrožen.

Na dálnici nejklidnější

V prvním testu jsem si stěžoval na hlučný dvoulitr TDI s výkonem 110 kW. Mezitím jsem se svezl ještě se stejně motorizovaným golfem, kde je tato jednotka o něco klidnější, pořád ale hlavně po nastartování dost výrazně bručí.

Škoda Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW DSG Style

Stejně tak v hnědém kombíku, při týdenním důkladnějším testování a delší době strávené na dálnici jsem však odhalil jednu velmi příjemnou vlastnost této jednotky – kolem dálničního limitu a tedy otáček mírně nad náběhem maxima točivého momentu (360 N.m od 1700 otáček) se motor výrazně zklidní. Celkově se v tomto režimu v Octavii Combi cestuje velice potichu – i díky propracovanější aerodynamice (mezigeneračně si octavia polepšila o čtrnáct procent, koeficient odporu vzduchu dosahuje u kombíku 0,26).

Nafťák se znovu připomene od středních a vyšších otáček, do nichž ovšem čtyřválec kvůli softwaru převodovky DSG občas zavítal, aniž bych to zamýšlel. Na plynulé zrychlení by mi bohatě stačila oblast kolem dvou tisíc otáček, kde už koneckonců číhá zmíněných maximálních 360 N.m, DSG ale kolikrát usoudilo, že se bez podřazení prostě neobejdu a plánované mírné zrychlení se rázem změnilo v nečekaný úprk. S plynem opatrně.

Spotřebu jsem držel kolem šestilitrové oblasti, nejčastěji pak mírně pod ní. Výš jsem se dostával jenom při delším dálničním přesunu, rozptyl byl ale minimální.

Jak se čtenářům líbila

S hnědým kombíkem jsem vyrazil na otočku do Mostu, podruhé se svézt s radicalem Martina Příhody. A kde je tenhle sympaťák, tam také bývají Webpaja s Dinarem, kluci nechyběli ani tentokrát, proháněli se v novějším a silnějším Radicalu SR3, já měl na chvilku k dispozici starší a o něco slabší SR4. Reportáž z tohoto svezení samozřejmě ještě napíšu, už teď ale prozradím, že na Webpaju s Dinarem nestačím. Dinar prý s „mojí“ SR4 jezdil kola za 1:45, já se dostal nejlíp na 1:49.

Škoda Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW DSG Style

Oba naše diskutéry logicky zajímala nová octavia, příplatky ověšený novinářský kus se taky úplně často nevidí. Dinarovi se hodně líbilo luxusní vyznění interiéru, pozastavil se ale nad dekorativním semišem nad odkládací schránkou před spolujezdcem. Ano, ten se bude blbě čistit. Velmi souhlasím taky s tím luxusem, ze všech tří octavií, byť tedy plus mínus stejně (a jaksepatří bohatě) vybavených, působila tato se světlým vnitřkem opravdu nejlíp. Stále si zvykám na volič jízdních režimů, který se zmenšil na úroveň kolébkového spínače. Možná opravdu jenom nezvyk, líp se mi však manipulovalo s klasickou pákou.

S tím bych se ale nejspíš naučil žít, soužití s novým infotainmentem je pro mě ovšem stále velice mírně řečeno komplikované. Po octavii, golfu a teď už i leonu si chodím odpočinout do naší dlouhodobější Mazdy 3. Jsem čím dál tím zvědavější, co na tuhle mimořádně vypečenou novinku s odstupem řeknou zákazníci.

Co s tím?

Ještě mě napadlo, že by za dramaticky horšími jízdními vlastnostmi červeného kombíku mohlo být alespoň částečně zodpovědné elektricky ovládané panoramatické střešní okno. Vyšší hmotnost i těžiště a tedy utaženější tlumiče… Ale divil bych se, protože rozdíl to byl opravdu obrovský, vždyť hnědý kombík se plavností a schopností filtrovat nerovnosti blížil liftbacku se standardními tlumiči a benzinovou patnáctistovkou. A červený kombík byl… Nekomfortní je slabé slovo.

Dvoulitr TDI je hlučnější po startu a od středních poloh výš, na dálnici při respektování rychlostního limitu je však už tichý, ostatně jako celé auto. Tohle jde nové octavii asi nejlíp – ustálená rozumná jízda po dálnici je opravdu velmi pohodová. Občas mi přišel podvozek pohodlný až moc, respektive uhoupaný – nejvíc se mi osvědčil individuální mód s přednastaveným sportovním režimem adaptivních tlumičů, který pohupování značně zmírnil a tlumení nerovností zůstalo nedaleko liftbacku se standardním podvozkem.

Zvlášť interiér testované verze umí zapůsobit až luxusně, nicméně světlý odstín asi nebude u rodinného auta ten nejlepší nápad. Nezapomenu se připomenout s příšerným novým dotykovým ovládáním a infotainmentem, který výrazně zkomplikoval to, co bývalo kdysi triviální.

Problémem stále zůstává vysoká cena – i s tímto testovaným kouskem jsme se dostali přes milion, základní cenovka kombíkového dvoulitru TDI s výkonem 110 kW a převodovkou DSG činí 731.900 Kč, testovaná specifikace Style pak přijde minimálně na 782.900 Kč. No, dobře už asi fakt bylo…

Nejlevnější verze modelu 636.900 Kč (Octavia Combi 1.5 TSI/110 kW Ambition) Základ s testovaným motorem 731.900 Kč (Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW DSG Ambition) Testovaný vůz bez příplatků 782.900 Kč (Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW DSG Style) Testovaný vůz s výbavou 1.006.400 Kč (Octavia Combi 2.0 TDI/110 kW DSG Style)

Plusy

Hlavně v testované konfiguraci luxusně působící interiér

Prostorný vnitřek

Zejména na dálnici už tichý motor, výborná aerodynamika

V tomto případě velmi slušné tlumení nerovností

