Škoda Octavia Combi 2.0 TDI (147 kW) DSG 4x4 – Nejlepší RS. Bohužel

Benzinové Octavie RS se na Auto.cz teprve dočkáte, mám odjetý srovnávací test s Focusem ST Plus. A rovnou říkám, že to bylo pro mě velké zklamání. Škodovka vůbec není špatné auto, ale sportovní stopy jsem za jejím volantem hledal marně. Vzal jsem ji i do Mostu a tam to pro ni opravdu nebylo… Podobný výlet jsem absolvoval i s naftovým RS – bylo sice ještě pomalejší, ale stejně bych po testovacím týdnu ukázal vlastně docela jednoznačně na TDI. S Octavií RS iV jsem nejezdil, ale co jsem tak slyšel od kolegů, zde je označení RS spíš omylem. Marketingově to ale jistě dává smysl veliký.

Znovu v Mostě. Tentokrát s naftou

Sice jsme tady dnes hlavně kvůli Octavii Combi RS 2.0 TDI, já si ale s dovolením i benzinové RS občas do pusy vezmu, je to zajímavé srovnání.

Nyní ovšem k testované šedivce, která si u mě šplhla hned na začátku právě zvoleným odstínem. Ten mi připomněl mé bohužel velmi krátké působení v Octavia Cupu s „mojí“ šedivkou, tedy předfaceliftovou octavií třetí generace v cupové úpravě. To byly časy! Každopádně, odstín „šedá steel“ je pro Octavii RS bezpříplatkový a já ho miluju. Design už tedy méně, čtvrté generaci stále marně přicházím na chuť. Řekněme, že ve verzi RS jsem octavii akceptoval, ale že by se mi vyloženě líbila, toho jsem dalek.

Je to asi zvláštní chválit nové auto, že mu bezproblémově funguje palubní systém, ale po zkušenostech se softwarem koncernu VW v nejnovějších kompaktech to za vypíchnutí skutečně stojí. Bohužel. Infotainment po několikerých updatech mi každopádně v konkrétním šedém případě přišel i o něco svižnější, nečekal jsem třeba po nastartování tak dlouho jako v našem dlouhodobém golfu, abych si mohl upravit teplotu ventilace. Bezproblémově fungoval i bezklíčkový vstup (z toho v golfu rostu suverénně nejvíc), v pohodě jsem se proklikal i k jízdním módům, což bylo pro mě, přiznám se, naprosto zásadní. S každým vypnutím motoru se totiž octavia vrací do normálního módu, ať jste ji zanechali v jakémkoliv stavu. Strašné. Prý to má souviset s předpisy WLTP, golf ale v individuálu zůstává… Že by nějaký softwarový fail? Pardon, ošklivý vtip. Octavia RS TDI se mi zkrátka pokaždé znovu vracela do normálu, kde mě vždy a zase obtěžovala svým umělým zvukem. Tohle musíte zažít. Nebo si alespoň pustit ve videu. Kdo tohle vymyslel a dovolil nacpat do produktu jinak celkem konzervativní automobilky… Prý jsou trhy, kde se ta příšernost líbí. Věřím, ale proč neexistuje možnost se té tuzingové zvrácenosti zbavit jednou provždy a definitivně? Proč jsem musel pokaždé znovu přepínat do individuálního módu, kde lze „zvuk motoru“ naštěstí vypnout? To jsem se zase naštval…

Škoda Octavia Combi RS 2.0 TDI

A teď už na trať!

No nic, individuální režim se mi ovšem velice hodil také v Mostě, protože ve sportovním módu je motorové přizvukování pochopitelně ještě intenzivnější. Svůj cestovní individuální mód jsem tedy překonfiguroval na nejtvrdší možný (znáte to, řízení, tlumiče, odezva motoru…) a vyrazil vstříc měřenému kolu.

Velká očekávání jsem neměl, určitě nebudu sám, kdo naftové RS vnímá hlavně jako svižný a úsporný dálniční prostředek, co tedy s ním na okruhu, že… Odstup od benzinového RS by ale nemusel být úplně nezajímavý, navíc, nejsilnější RS mě svou vyměklostí dost zklamalo, nafta by třeba nakonec nemusela být o tolik horší. Ještě přepnout řazení sedmistupňového DSG do manuálního režimu a jedeme…

Dobře, to byl zbytečný úkon. Stejně po chvilce zase jenom otrocky šlapu na plyn a brzdu a na povely páčkami pod volantem rezignuji. Jako obvykle si převodovka řadí podle svého uvážení, na mě z vysoka kašle. U vznětové jednotky by mi zase tak nevadilo, že se nemůžu podívat k omezovači, ale že mě na výjezdu z nejpomalejších zatáček nenechalo DSG podřadit na dvojku, z toho jsem byl rozmrzelý. Ano, nejvyšší točivý moment 400 N.m je zde k dispozici už od 1750 otáček, já bych se ale na okruhu, když vedle mě sedí Standa a na mobilu má aktivované stopky, rád podíval spíš až k hodnotě maximálního výkonu 147 kW! A ten leží až u 3600 otáček! Místo toho jsem se na výjezdu dočkal nejvýš tak poněkud přidušené akcelerace z otáček lehce nad zmíněným newtonmetrovým maximem.

Zde bych přece jenom své mírné roztrpčení upřesnil – je pravda, že nejnovější specifikace dvoulitru TDI s dodatečným označením Evo netrpí ve své výkonnější verzi se 147 kW nepříjemnou prodlevou jako starší verze (vyzkoušeno nedávno i na zeleném Superbu Combi). Zde je i pod dvěma tisíci připravena příjemně plynulá a pro běžnou jízdu dostatečně razantní vlna točivého momentu, na okruhu bych se však na výjezdu z pomalých zatáček i třeba jen na chvilku rád podíval do otáček vyšších. Nebylo mi to umožněno.

Tentokrát bez VAQu

Pohon všech kol principiálně neumožňuje aplikaci spojky VAQ, která často až kouzelně přispívá vhodným přerozdělováním točivého momentu mezi koly přední nápravy ke zvýšení přilnavosti v zatáčkách. Výsadu „er-esa“ s dvoulitrovým TSI jsem si tedy zde užít nemohl, na suchém mosteckém asfaltu mi příplatkový pohon všech kol u šedého kombíku taky moc platný nebyl. I když pozor, možná to nebylo úplně vyhozených pětapadesát tisíc. Octavia Combi RS 2.0 TDI (147 kW) je totiž s pohonem všech kol na stovce o šest desetin rychleji než předokolka. Těch 400 N.m je jen na předek asi už holt trošku moc… S přítomností pohonu všech kol může souviset také jiné naladění podvozku, obecně platí, že u čtyřkolky si vývojáři mohou dovolit poddajnější nastavení - jednoduše díky tomu, že přední náprava není na příval točivého momentu sama. A nemusí tedy být tak „utažená“.

Ještě jedno upozornění, které zmiňuju i ve videu – obě RS jsem v Mostě testoval bohužel ještě na zimním pneu, což rozhodně není optimální, ale co naděláme… Nejvíc zvědavý jsem byl na chování v zatáčkách, právě díky spojce VAQ bych jednoznačně favorizoval benzinové RS, jenže on to ve výsledku tak markantní rozdíl nebyl. Jistě, benzin byl celkově rychlejší (tady máte časy, ať už se máme o co opřít – benzin 2:06 a nafta 2:11), ale že bych po přesednutí do nafty s pouhým přibrzďováním vnitřního kola (XDS) měl najednou pocit, že předek auta k apexu nemůžu dostat, tak to tedy vůbec ne. Spíš jsem si v benzinovém RS říkal, že takto jemně pracující VAQ jsem ještě nezažil. Popravdě jsem jeho přítomnost nějak zvlášť nevnímal. Samozřejmě, na letním lepivějším pneu a teplejším podkladu by jeho výkon možná byl přínosnější a od volantu citelnější, v březnových chladnějších podmínkách a se zimním pneu bych však jeho přítomnost až zpochybňoval.

Vždyť i samotný čas 2:06 dokazuje, že i benzinové RS má k byť jen trochu sportovněji laděným hot hatchům pořád dost daleko (něco jako hot hatch by se v Mostě mělo dostat ke dvou minutám). Je to stále velmi pohodlný, svižnější cesťák. Na okruh za mě pohodlný až moc, obě RS se v Mostě regulérně pohupovala. Rozevlátý jízdní styl s nakloněnou karoserií mi pochopitelně méně vadil ve vznětovém RS, od něhož jsem si sliboval jen minimální sportovní výkony. Trochu toho koření jsem vyhlížel u benzinu. Marně.

A právě proto naftu

A tím se dostáváme k tomu, proč bych si vybral naftu. Ta totiž odpovídá očekáváním prakticky beze zbytku. Alespoň za mě. Velmi příjemně svižné, stále však v prvé řadě velice pohodlné cestovní auto praktické až za roh. A s přijatelnou spotřebou. Celý týden jsem absolvoval se sedmilitrovým průměrem, včetně mosteckého zastavení. Vidíte, to bylo celkem zajímavé, kam až se spotřeba dvoulitrového TDI dokáže v plném zápřahu na okruhu vyšplhat. Zůstanu chvilku tajemný a budu vás napínat – mrkněte na video!

To od benzinu jsem citelné přiostření čekal, jak jsem už několikrát napsal, ale za mě je toho zmíněného koření v aktuální generaci prostě málo. Nemusíte se mnou souhlasit, Škodováci ostatně sami přiznávají, že skutečný hot hatch v plánu ani nebyl, podle mě ale bylo líp – viz třetí generace a můj památný test o „prostě nejlepší“ Octavii RS 245 DSG, to jsem si tehdy v diskuzi užil… Čtvrtá generace octavie je obecně velmi měkká, jezdil jsem zatím výhradně s kusy na adaptivním podvozku a vždy jsem automaticky volil nejsportovnější a tedy nejtvrdší režim tlumičů. RS jsou proti standardním verzím skutečně tvrdší, adaptivní tlumiče pracují s vlastním softwarem, RS používají i jiné stabilizátory, přepracováno je rovněž progresivní řízení… Vidíte, to se mi líbilo moc. Podobně jako chválím progresivní řízení u dlouhodobého golfu, i zde jsem – v obou RS případech, nejen v měřítkách aktuálních elektrických posilovačů velmi spokojen. Skutečně občas nabýváte dojmu, že by snad mezi volantem a předními koly mohlo být přímé spojení, ne jen vzdáleně zprostředkovaný pocit čehosi umělého, podpořeného nanejvýš zbytečně tuhým chodem posilovače.

A právě díky zmíněným RS podvozkovým změnám byl šedý vznětový kombík pro mě zatím nejlíp jezdící octavií čtvrté generace. Tady mi přiměřená tvrdost tlumičů velmi vyhovovala, dokonce jsem snad poprvé při běžné jízdě v individuálním módu nevolil tu nejextrémnější možnost. Ještě řízení do sportovního módu, pochopitelně vypnout příšerný umělý zvuk motor a měl jsem konečně octavii, co mi prakticky perfektně seděla. Nehoupavá, příjemně tužší, ale nikoliv přehnaně tvrdá, která i na osmnáctipalcovém rozměru pneumatik nerovnosti zvládala skoro jako dlouhodobý golf. Ten je pro mě aktuálně nejlíp jezdícím autem nižší střední třídy, jak jsem už taky nejednou napsal.

Škoda Octavia Combi RS 2.0 TDI

Ta nejvíc octavie. I podle ceníku

Pro mě zatím nejlepší octavia je současně i ceníkovým vrcholem. Nic dražšího než Octavia Combi RS 2.0 TDI (147 kW) DSG 4x4 aktuálně v nabídce nefiguruje, připravte si minimálně 994.900 Kč, konkrétní testovaný kousek v typicky novinářsky all inclusive verzi pak přišel na 1.067.500 Kč. Nezvykle malá odchylka souvisí hlavně s tím, že all inclusive je Octavia RS už v základu. Ještě aby ne, když stojí skoro milion.

Nejspokojenější jsem tedy byl, šedivka mi skutečně sedla, bez ztráty hvězdičky to ale nebylo. Pořád se nemůžu vyrovnat s designem, digitální prostředí sice konečně alespoň fungovalo, do bezproblémového užívání předchůdců ale pořád daleko. Silnější specifikace nového dvoulitru TDI Evo se 147 kW je hlučnější, hlavně po studeném startu je to docela rachot. Zoufalý jsem ze svéhlavého DSG, které mě řadit prostě nenechalo, umělý zvuk mě vyloženě urážel. Jsem citlivka. Za výše zmíněnou spokojenost mohlo hlavně nastavení podvozku – octavia se konečně nepohupovala, RS TDI bylo příjemně tuhé, ale nemlátilo, líbilo se mi řízení.

A že bylo RS TDI v Mostě pomalé? Je to cesťák, tak co… Zklamala mě nevýraznost benzinové RS, ale s tím jsem se už tuším svěřil. Bral bych naftu.

Nejlevnější verze modelu 533.900 Kč (Škoda Octavia Combi 1.0 TSI/81 kW Active) Základ s testovaným motorem 939.900 Kč (Škoda Octavia Combi RS 2.0 TDI/147 kW DSG) Testovaný vůz bez příplatků 994.900 Kč (Škoda Octavia Combi RS 2.0 TDI/147 kW DSG 4x4) Testovaný vůz s výbavou 1.67.500 Kč (Škoda Octavia Combi RS 2.0 TDI/147 kW DSG 4x4)

Plusy

Zatím nejlíp naladěný podvozek octavie čtvrté generace

Řízení skoro jako se zpětnou vazbou

Obří vnitřní prostor, obří kufr

Infotainment tentokrát fungoval

DvoulitrTDI Evo ve verzi 147 kW konečně táhne i z nízkých otáček

Minusy