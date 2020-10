Škoda se vrátila k dvouramennému volantu. Jak vznikal a jakou má výhodu?

Volant je nedílnou součástí interiérů automobilů. Jeho tvar a primární funkce jsou sice léta dané, v posledních letech s ním ale začínají výrobci experimentovat. Kvůli ovládání nových systémů se na něm objevují nové ovladače, někteří výrobci si hrají i s jeho tvarem a ztvárněním. Mezi takové automobbilky dnes patří i Škoda Auto, která se po letech vrátila k dvouramennému volantu.

„O dvouramenném volantu jsme snili už delší dobu a teď se nám konečně s inženýry podařilo vytvořit pro něj dostatečně tuhou pevnostní strukturu,“ popisuje jeden ze základních stavebních pilířů nového volantu designér Marwan Khiat, projektový manažer designu interiéru – architektura.

V minulosti byly dvouramenné volanty běžným prvkem aut. Ostatně využívala je už Škoda Felicia z roku 1959, stejně jako třeba Škoda Favorit z osmdesátých let. Jednoduchý tvar ale souvisel s tím, že původně volant sloužil výhradně k ovládání vozidla. Dnes ale kromě toho obsahují nejen airbag, ale také ovládací prvky pro palubní a bezpečnostní systémy vozu. Navíc je i důležitým detailem pro identitu značky, nese totiž logo výrobce, které je tak skvěle na očích.

Při návrhu volantu je tak dnes nutné zohlednit celou řadu faktorů a dojít k co nejvhodnějšímu řešení. Roli hrají samozřejmě i parametry jako průměr volantu či tloušťka jeho věnce, ale také počet ramen volantu. „Při otáčení volantem je komfortní mít co nejméně ramen,“ naznačuje vedoucí designu interiéru – architektura Peter Olah jednu z myšlenek, která stála za vznikem aktuálního dvouramenného volantu. Ten debutoval v aktuální Octavii čtvrté generace, postupně se jej ale v rámci modelové péče pro rok 2021 dočkaly i stávající modely značky (kromě Citigoe iV). Najdeme ho pak i v připravovaném elektrickém SUV Enyaq iV.

„Střed volantu jsme chtěli mít maximálně čistý, aby vyniklo logo, zároveň jsme chtěli docílit pocitu lehkosti,“ říká Khiat s tím, že volant působí, jakoby se vznášel v prostoru.

Nejde ale jen o designový prvek, ale také funkční. Je tu totiž hned 14 tlačítek pro ovládání vybraných funkcí vozu, a to včetně nových rotačních elementů. I přes tuto novinku zůstala logika ovládacích prvků vlastně shodná jako dosud. „Mohli jsme jít například cestou dotykových ploch, ale pro nás je důležité mít prvky s hmatovou odezvou,“ dodává k použití rotačních ovladačů Olah s tím, že to pomáhá ergonomii ovládání.

Praktičnosti má navíc pomoci i jeden detail, který je zároveň designérským prvkem. Jde o jistý náznak třetího ramena v dolní části věnce. „Je to zajímavý orientační prvek, jak optický, tak hmatový. A navíc ho můžeme v budoucnu využít pro různé přizpůsobení volantu,“ doplňuje Olah.

Ztvárnění volantu se tak může měnit, což je pro designéry důležité. „Životní cyklus volantu je delší než samotného auta, používá se deset let, někdy i déle. Různé varianty nám umožňují vzhled přizpůsobit vkusu a potřebám zákazníka a také lépe volant zasadit do různých interiérů,“ vysvětluje Marwan Khiat.

Možnosti úpravy jsou přitom patrné už dnes. Od volantu totiž šlo odvodit také tříramennou alternativu, která je určena pro modely RS, stejně jako modelové varianty Sportline a Monte Carlo.

Naopak základní tvar a průměr automobilka měnit nehodlá, a to ani v rámci různých modelových řad. Nejde přitom jen o snížení výrobních nákladů využitím jednoho řešení v různých modelech. „Možností mít různé velikosti jsme se zabývali, ale je to příliš komplikované. Jiná velikost výrazně ovlivní pocit z řízení vozu i celkovou ergonomii. Když například volant zmenšíte, znamená to, že máte i menší průřez, kudy řidič vidí na přístrojový štít,“ vysvětluje Khiat, proč zůstalo u jedné univerzální velikosti volantu pro všechny modely. Řidiči by i s novým volantem jednoduše měli auto ovládat nadále tak, jak jsou zvyklí, a nemusí si vytvářet nové návyky.

Vývoj dvouramenného volantu trval zhruba tři roky. Od prvních skic po první fyzické prototypy uplynul asi rok a půl, následovala zhruba stejně dlouhá fáze testování. Během vývoje vznikla desítka různých variací, na kterých se ladil především ideální tvar volantu a rozmístění ovládacích prvků tak, aby byly snadno v dosahu prstů. „Ačkoli můžeme hodně věcí dělat digitálně, stále zásadně spoléháme na fyzické modely,“ naznačuje Olah, že digitální design má v tomto ohledu své limity.

Volant je jednoduše potřeba skutečně držet v ruce, vyzkoušet si jeho tvar a ergonomii, cítit jeho povrch i provedení jednotlivých prvků, což počítač zkrátka nedokáže.