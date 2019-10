Škoda vyhlašuje další svolávačku. Týká se i vozů VW a Seat s motorem 1.5 TSI

Zatímco před pár dny svolávala Škoda do servisů 2.784 vozů s motory 1.2 TSI a 1.6 MPI, poslední servisní akce by se mohla dotknout až 17.000 škodovek po celém světě, upozornil web Svolávačky.cz. Potíže se škubáním motorizace 1.5 TSI v kombinaci s manuální převodovkou přitom nejsou ničím novým.

Podle informací webu Svolávačky.cz by měla Škoda již od konce března 2018 provádět aktualizaci software řídící jednotky motorů 1.5 TSI, která má cukání odstranit. Tento drobný servisní úkon má být prováděn v rámci pravidelných servisních prohlídek v autorizovaných servisech a zákazníci na něj nejsou zváni dopisem, takže se nejedná o svolávací akci, ale servisní akci. Kdo ale nejezdí se svým vozem do autorizovaného servisu, zřejmě o akci ani nevím.

Nyní však mladoboleslavská automobilka vyhlásila tradiční svolávací akci s označením Škoda „24 EV,“ která se vztahuje na modely Karoq, Superb a Kodiaq s motory 1.5 TSI EA211 Evo, vyrobenými v květnu a červnu 2019, o výkonu 110 kW a v kombinaci s manuální převodovkou.

U těchto motorů totiž existuje riziko, že kvůli 180 A alternátoru, případně kompresoru klimatizace, ztratí při rozjezdu část točivého momentu, uvádí web kfz-rueckrufe.de. To by v nejhorším případě mohlo vést kromě škubání dokonce i k zhasnutí motoru, dodává web Svolávačky.cz. „V závislosti na dopravní situaci by mohlo dojít k riziku vzniku dopravní nehody, pokud by vůz nebyl schopen akcelerovat,“ uvedl podle německého webu kfz-rueckruefe.de mluvčí mladoboleslavské automobilky.

Současně však prý dodal, že k těmto problémům dochází jen vzácně. Největší riziko by mělo vznikat při otáčkách okolo 800 ot./min., vysoké zátěži elektrického systému a nízkém stavu nabití/napětí autobaterie.

Podle kfz-rueckrufe.de tak nyní škodovku čeká svolat do servisů téměř 17.000 automobilů po celém světě. Problém by se však měl týkat i značek Volkswagen (modely Arteon, Passat, Tiguan & Touran – svolávací kód „24ER“) nebo Seat (modely Ateca & Tarraco – svolávací kód „24EP“). Každá z nich přitom bude muset svolat cca 8.000 automobilů.

V servisu by pak mělo dojít pouze k úpravě software řídící jednotky, což by měla být operace na cca 30 až 60 minu, dodává německý web kfz-rueckruefe.de.

Pokud chcete zjistit co nejrychleji zjistit, zda se svolávací akce týká i vašeho vozu, můžete se obrátit na některý z autorizovaných servisů Škoda, nebo si ověřit VIN kód svého vozu díky speciálnímu on-line formuláři na stránkách Škoda Auto.