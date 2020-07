Smart končí výrobu ve Francii. Převezme továrnu v Hambachu nový výrobce offroadů?

Koncern Daimler oznámil, že chystá prodej své továrny ve francouzském Hambachu vyrábějící vozy značky Smart. Už se však našel zájemce, který by ji rád využil.

Koncern Daimler, mateřská firma automobilek Mercedes-Benz nebo Smart, musí i kvůli zajištění dostatku financí pro další vývoj elektroaut šetřit, a tak hledá různé cesty, jak snížit své náklady. Výrazné úspory přitom nachází u specialisty na miniauta Smart, který dlouhá léta patří mezi ztrátové divize. Polovinu Smartu tak Daimler prodal čínskému Geely, nyní navíc chystá prodej jeho domovské továrny v Hambachu.

„S ohledem na budoucí vysoké investice, zejména do elektrifikace a digitalizace, provádíme důsledná opatření ke zvýšení efektivity. To se týká všech oblastí společnosti po celém světě. Vliv pandemie koronaviru na ekonomiku navíc vytváří nové rámcové podmínky na trhu a v této souvislosti optimalizujeme naši globální výrobní síť,“ vysvětluje zahájení jednání o prodeji francouzského závodu v Hambachu předseda představenstva Daimleru Ola Källenius.

Závod na východě Francie přezdívaný s ohledem na své produkty Smartville začal fungovat v roce 1997. Primárně se orientoval na výrobu Smartu Fortwo, dnes se tam vyrábí už jeho čtvrtá generace, která dorazila v roce 2019 výhradně jako elektromobil. Naopak čtyřdveřový Smart Forfour se vyrábí ve Slovinsku, v továrně Novo Mesto patřící Renaultu, v rámci spolupráce s francouzskou automobilkou.

Továrna ve Francii nicméně léta prodražuje výrobu auta, které léta patří mezi ztrátové projekty Daimleru. I proto bylo loni rozhodnuto o prodeji poloviny Smartu Geely. Čínská automobilka navíc do budoucna zajistí výrobu příští generace vozidel Smart. Ta už bude probíhat ve společném podniku Daimleru a Geely přímo v Číně. Výroba stávající generace však do konce jejího životního cyklu bude ještě probíhat ve Francii.

Prodej závodu v Hambachu je tak po těchto plánech logickým krokem, byť překvapivým. Stále se hovořilo o tom, že továrna Daimleru zůstane. Mercedes-Benz tam dokonce plánoval vyrábět svůj chystaný elektromobil EQA. Prodej závodu nicméně tyto plány ohrozit nemusí – možností je totiž zachování této výroby, jen už ne pod hlavičkou Daimleru, ale jiné firmy. Vždyť vybrané modely Mercedes se pro uspokojení poptávky vyrábějí také u finské společnosti Valmet.

I přes nejisté období doby po pandemii koronaviru se navíc již našel zájemce, který by továrnu v Hambachu mohl převzít. Je jím společnost Ineos, chystající výrobu terénního automobilu inspirovaného originálním Land Roverem Defender. Ta má podle dosavadních plánů probíhat částečně v Portugalsku a částečně ve Velké Británii. Zatímco na jihu Evropy mají vznikat podvozky, ve Walesu má dojít k finální montáži. Přesun obou procesů do jednoho závodu by tak byl logickým krokem.

„Společnost Ineos Automotive zahájila podrobné rozhovory se společností Mercedes-Benz o akvizici jejího závodu Hambach ve francouzské Moselle. Proto jsme pozastavili pokračování prací na našich pracovištích ve Walesu a Portugalsku až do výsledku tohoto přezkumu,“ oznámila v Británii sídlící firma s tím, že o výsledcích jednání má být rozhodnuto během následujících týdnů.

Ineos navíc vysvětluje, že v dnešní nejisté době nemá smysl budovat v Evropě další automobilový závod, a tak by bylo logičtější využít stávající kapacity. Společnost je navíc partnerem týmu Mercedes-AMG ve Formuli 1, a tak má Daimleru blízko.

Pokud však jednání dopadnou, stejně závod v Hambachu zřejmě čekají rozsáhlé změny. Jestliže dnes vyrábí městská vozítka, do budoucna by vyráběl poctivé offroady Ineos Grenadier. Navíc by se asi stejně muselo propouštět. Jestliže dnes Smartville zaměstnává asi 1.600 lidí, Ineos v souvislosti s dřívějšími výrobními plány hovořil o potřebě 500 pracovníků.