Sportovní divize Hyundai N je odhodlána udržet si manuální převodovky

Ostré modely Hyundai z dílny divize N sice brzy nabídnou i osmistupňové automaty, pro řidiče milující puristický zážitek z jízdy by však v nabídce měly zůstat i manuály.

Populární hot-hatch Hyundai i30 N byl od svého představení dostupný pouze s manuální šestistupňovou převodovkou, což jistě potěšilo každého milovníka puristické sportovní jízdy. Nabídka převodovek by se ovšem brzy měla rozrůst.

V průběhu tohoto roku se totiž očekává představení omlazeného modelu i30 N, který by měl kromě šestistupňového manuálu nabídnout i osmistupňový dvouspojkový automat, používaný v současnosti například již u modelu Veloster N.

Obavy, že by automatická převodovka postupem času kompletně vytlačila manuál, by ovšem v případě Hyundai divize N měly být liché. V rozhovoru pro australský magazín Motoring to naznačil produktový plánovač Hyundai Howard Lam, podle kterého chce v budoucnosti divize N nabídnout manuály i automaty.

„Pokud to bude možné, chceme zákazníkům nabízet výběr mezi manuální převodovkou pro puristy a osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou,“ uvedl Lam. Automobilka si přitom dobře uvědomuje, že popularita manuálních převodovek už je nejspíš za vrcholem i v případě modelů N.

„Je těžké říci, jakého růstu dosáhneme, ale chápeme, že naše konkurence nabízející automatické převodovky dosáhla výrazného mixu s těmito převodovkami. Prostě budeme muset počkat. Sám bych ale řekl, že si víc lidí pořídí manuál než automat.“

Jihokorejská automobilka se navíc chystá v příštích letech představit hned několik modelů s označením N, včetně i20 N, Kona N nebo Elantra N. Jako první by se ovšem měla představit právě malá ostrá i20 N, která chce konkurovat vozům jako VW Polo GTI, Ford Fista ST nebo Renault Clio RS.

Pod kapotou ostrého prcka by se měl zabydlet 1.6 litrový přeplňovaný čtyřválec, jehož výkon má sahat k hranici 200 koní. Novinka by měla být nejprve nabízena pouze s šestistupňovým manuálem, postupem času by se ale do nabídky měl dostat i zmiňovaný osmistupňový dvouspojkový automat.