Stane se Indie novou Čínou? Pro tradiční automobilky má jednu zásadní výhodu

Jen pár let staré a hodně ambiciózní plány tradičních evropských automobilek na expanzi v Číně zaznamenávají větší a větší trhliny. Otěže tamního průmyslu postupně přebírají domácí značky a nové start-upy, zatímco prodeje evropských zástupců strmě klesají. Prosadit se na tamním trhu chtěla i skupina Volkswagen včetně značky Škoda.

Ta však v Číně jen za loňský rok zaznamenala skoro šedesátiprocentní propad prodejů, o rok dříve to bylo 39 %. Od roku 2010 přitom Škoda neprodávala nikde jinde více aut. V roce loňském už se před Čínu dostalo Německo, Rusko, ale dokonce i Česká republika. Není divu, že se stále intenzivněji hovoří o definitivním stažení mladoboleslavské automobilky z čínského prostředí.

Kontrastem výše popsaných strastí je působení Škody na trhu indickém. Po spuštění projektu India 2.0 tu mladoboleslavští zaznamenávají působivá čísla. Jen letos zde prodají na 45.000 nových automobilů, zejména zásluhou indických modelů Slavia a Kushaq. A tamní zastoupení značky věří v další intenzivní růst. Nabízí se tedy otázka, zdali má Indie v očích tradičních automobilových výrobců potenciál Čínu nahradit.

„Já myslím, že je to už teď evidentní,“ uvedl Jan Řepa, který má na starosti oddělení produktového marketingu v indickém zastoupení Škody. Navíc mají automobilky na místním trhu oproti Číně jednu zásadní výhodu. „Indie je úplně jiná než Čína. V Číně jsou stovky značek, v Indii jsou desítky značek… dvě desítky, ani ne. Ten prostor tu tedy je.“

Začít dnes v Indii od absolutního začátku sice možné je, Škodovka a celá skupina Volkswagen však mohou těžit z dosavadních zkušeností a zázemí. „Uchytit se tady a mít ten správný produkt, to není vůbec jednoduché. Škoda a celá VW Group má šanci tu být mezi hlavními hráči, protože už jsme tady nějakou dobu. Působíme zde 20 let, trh známe, máme tu zázemí… takže ano, je evidentní, že Indie pro nás bude zásadním trhem,“ dodává Řepa.

Kromě svébytných modelů Slavia a Kushaq dováží Škoda do Indie i „tradiční“ Octavii nebo Kodiaq. Je však jen otázkou času, než se portfolio samostatných indických modelů Škody dále rozroste. Jakým směrem? To zůstává otázkou. Pro tamní prostředí by se nabízelo ještě menší SUV umístěné pod Kushaqem. Navíc se v Indii začíná rozjíždět téma elektromobility, kde by mladoboleslavští určitě chtěli být jedním z předních hráčů... na konkrétnější obrysy budoucích plánů si však musíme ještě chvilku počkat.

Celý rozhovor s Janem Řepou nejen o specifikách indického trhu si můžete poslechnout formou podcastu. Najdete jej už teď na službách Spotify, Apple Podcasts nebo YouRadio Talk.