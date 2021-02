Strasti moderních aut: Tohle všechno v nové Octavii nefunguje kvůli jedinému vadnému čidlu

Vadné čidlo venkovní teploty je nepříjemná věc, ale na každodenní fungování auta by neměla mít zásadní vliv. A nebo je to všechno jinak?

Se svou zkušeností se na vlastním webu pochlubil novopečený majitel Octavie RS čtvrté generace Pavel. Že je s čidlem venkovní teploty něco špatně mu bylo jasné pár dní po převzetí vozu. „Je mi celkem jedno, jestli je v lednu venku pět stupňů nad nulou nebo pod nulou. Ale aby mi byla zima, padal sníh a auto ukazovalo, že je 28 °C, to je trošku mimo,“ začíná své vyprávění Pavel.

Nesprávně udávaná teplota v novém autě sice čerstvého vlastníka příliš nepotěší, ale je to věc, která by se reklamací klidně dala vyřešit až později. Jen nesmyslnými stupni na digitálním přístrojovém štítu to ale nekončí. Jak Pavel dále prozrazuje, takováto nenápadná závada vám může značně znepříjemnit jízdu v zimním období. Zejména teď začátkem února, kdy teploty klesají hlouběji pod bod mrazu.

„Celou noc mohu auto nechat stát ve velkých mrazech, ale hned co do něj sednu, ukazuje krásných letních 38 °C. Věřte mi ale, že to je to nejmenší, co mi vadí,“ píše dále s tím, že mu v autě nefunguje vyhřívání čelního ani zadního skla, vyhřívání zrcátek, vyhřívání trysek ostřikovačů ani samotné topení.

„Chytrá klimatizace je spíše hloupá, protože místo vytápění naopak chladí. Abych nebyl jako mražené kuře, musím nastavit teplotu na MAX. Pro informaci, běžná klimatizace dělá to samé. Takže místo chytré nebo automatické klimatizace mám v autě klimatizaci manuální,“ uvádí majitel Octavie s tím, že jediným zdrojem tepla uvnitř jsou vyhřívané sedačky a volant.

Kde je ale problém? Pavel našel odpověď v manuálu k voze. Tam se totiž dočetl, že vyhřívání funguje do teploty kolem 35 stupňů Celsia. A protože si auto kvůli vadnému venkovnímu senzoru myslí, že je ještě o chlup tepleji, jednotlivé systémy se jednoduše nepustí. Dealerství majitelovi sdělilo, že se s podobnou závadou zatím nesetkalo a má dorazit k tradiční reklamační proceduře. Tak snad se obdobných případů neobjeví více. V těchto promrzlých dnech by to jistě rozhořčilo nejednoho motoristu.

Zdroj: Octavia4RS.com