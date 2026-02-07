Předplatné
Studená sprcha pro Stellantis. Akcie klesly, blýská se však na lepší časy

Automobilový gigant Stellantis přiznal chybu, jakou trhy slyší nerady: tempo přechodu na elektromobily přecenil. Výsledkem jsou mimořádné odpisy za více než 22 miliard eur, pád akcií a tvrdý návrat k realističtější strategii.

Koncern Stellantis oznámil mimořádné účetní odpisy v objemu zhruba 22,2 miliardy eur, které se promítnou především do výsledků druhé poloviny roku 2025. Jde o jeden z největších jednorázových zásahů do bilance v historii skupiny a jasný signál, že původní elektromobilní ambice narazily na realitu trhu.

Podle oficiálního vyjádření Stellantis „nadhodnotil tempo, s jakým zákazníci přejdou na čistě elektrická auta“. V překladu to znamená, že investice do některých platforem, programů a projektů se ukázaly jako ekonomicky neudržitelné.

Nejcitelnější dopad má korekce ve Spojených státech, kde se kombinují pomalejší adopce elektromobilů, cenový tlak ze strany konkurence a nejistota ohledně regulací. Část projektů byla přehodnocena, část rovnou odepsána.

Účetní rána má i velmi konkrétní finanční následky. Stellantis počítá s hotovostními výdaji zhruba 6,5 miliardy eur (asi 158 mld. Kč) rozloženými do čtyř let a už nyní avizuje, že za dané období neplánuje vyplatit dividendu. Předběžný výhled hovoří o ztrátě ve druhé polovině roku 2025 v rozmezí 19 až 21 miliard eur (zhruba 462 – 510 mld. Kč).

Aby si firma udržela silnou likviditu, připravuje zároveň emisi až pěti miliard eur hybridních, takzvaně perpetuálních dluhopisů. Součástí strategického „úklidu“ je i prodej 49% podílu v kanadském bateriovém joint venture partnerovi LG Energy Solution.

Akcie spadly o 20%

Trhy reagovaly okamžitě a bez slitování. Akcie Stellantisu se po oznámení propadly téměř o pětinu. Nejde přitom jen o samotnou výši odpisů, ale o implicitní přiznání, že dosavadní strategie elektromobility byla postavena na příliš optimistických předpokladech.

Investoři teď budou chtít vidět jasnou odpověď na otázku, jak rychle a s jakou marží dokáže firma stabilizovat zejména americký byznys, aniž by zároveň ztratila pozici v Evropě, kde je tlak na elektrifikaci strukturálně silnější.

Do tohoto kontextu se znovu vrací jméno Carlos Tavares. Muž, který byl dlouhá léta symbolem nekompromisní kontroly nákladů a provozní disciplíny, skončil ve funkci dříve, než se původně čekalo. Oficiálně šlo o rozdílné názory mezi vedením a představenstvem. Neoficiálně se mluvilo o rostoucím napětí kolem strategie, investic a řízení klíčových trhů.

Tavaresův zlatý padák

Z pohledu čísel je však zajímavější, kolik firmu odchod Carlos Tavarese skutečně stál. Podle oficiálního remuneračního reportu Stellantisu byla s Tavaresem uzavřena separační dohoda, která ukončila jeho smlouvu k 1. lednu 2025.

Na základě nizozemského práva mu náleží odstupné ve výši 2 miliony eur (asi 49 mil. Kč), splatné v roce 2025. K tomu se přidává výplata druhého milníku transformačního incentivu za období 2021–2025 ve výši 10 milionů eur (asi 243 mil. Kč)

Významnou položkou jsou i akciové pobídky. Tavares má v lednu 2026 obdržet 800 tisíc akcií Stellantisu, zatímco 1,2 milionu akcií mu naopak propadlo. U dlouhodobých incentivačních plánů mu byla přiznána poměrná část nároků.

Zajímavým detailem je, že v rámci dohody byl zrušen původně sjednaný roční zákaz práce pro konkurenci. Firma mu zároveň ponechala některé doprovodné benefity, včetně případného daňového vyrovnání v dlouhém časovém horizontu.

Éra tvrdých úspor a velkých plánů skončila účtem, který je potřeba zaplatit. Nyní přichází fáze, kdy bude trh sledovat, zda nový management dokáže přetavit bolestivý reset v udržitelnější a méně ideologickou strategii. Elektromobily z nabídky nemizí, ale iluze o jejich bezproblémovém a rychlém vítězství dostala velmi drahou trhlinu.

Také pozitivní fakta

Stellantis v Evropě v roce 2025 přesto potvrdil pozici jednoho z hlavních hráčů, a to přesto, že trh čelil tlaku poptávky a širším makroekonomickým výzvám. Skupina zaregistrovala více než 2,42 milionu vozidel na evropských trzích, což jí zajistilo silnou druhou příčku mezi výrobci aut v regionu a tržní podíl kolem 16 %.

Stellantis také udržel vedoucí pozici v strategickém segmentu hybridních vozidel, kde jeho podíl dosáhl přibližně 15 %, a dominoval trhu lehkých užitkových vozidel s téměř 29 % podílem. Výrazné oživení přišlo i z dynamiky objednávek – ve druhé polovině roku se jejich tempo meziročně zvýšilo o více než 8 % a ve čtvrtém kvartálu dokonce o cca 16 %.

Koncern Stellantis má pod sebou značky Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Jeep, Dodge, Chrysler a RAM.

Ample Modular Battery Swapping Stellantis • Zdroj: Ample

Zdroje: AutocarStellantis, The Guardian

