Subaru plánuje osm elektromobilů. Loni u nás prodalo skoro tisíc aut

Automobilka Subaru slaví v Česku poměrně úspěšný rok 2023 a zároveň představuje drobný výhled do budoucnosti. Do čtyř let by měla mít na trhu 8 nových elektrických aut a SUV či crossoverů z toho má být jen polovina.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilka Subaru v loňském roce oslavil 70 let od svého založení a věc, která ji dnes charakterizuje, tedy symetrický pohon všech kol, je na světě již 52 let. Loňský rok pro ni byl zároveň návratem do blízkosti mety milionu celosvětově prodaných aut.

Finální čísla ještě nejsou na světě, ale jak jsme se dozvěděli na tiskové konferenci, značka odhaduje, že to bylo zhruba 970 tisíc kusů. To znamená růst o 14 % oproti roku 2022, ovšem pořád to není tolik, kolik značka ročně prodávala v letech těsně před covidovou pandemií.

Nejvíc z těchto aut se ovšem prodalo mimo Evropu. Na starý kontinent značka za prvních 11 měsíců loňského roku dovezla jen asi 22.600 vozů, odhad na celých 12 měsíců firma vidí někam k 25–26 tisícům aut.

V Česku už nicméně finální data za celý rok 2023 jsou na světě – prodalo se tu 967 nových subaru, o tři méně, než importér plánoval. Oproti roku 2022 to je obrovské zlepšení, tehdy se u nás prodalo jen 586 vozů, ovšem to bylo prostě proto, že aut nebylo kvůli výpadkům v dodávkách dílů dostatek. Značka měla velký převis poptávky nad nabídkou.

Zajímavostí jsou prodeje sporťáku BRZ za loňský rok; to se již bavíme o nové generaci s 2,4l boxerem pod kapotou. Český importér chtěl původně 150 kusů a měl dostat asi 50, nakonec se však podařilo získat celkem 282 aut. Stejného úspěchu se ovšem nepodařilo dosáhnout u „objemového“ modelu Forester, jehož se v ČR prodala asi půlka oproti plánu. Opět bylo důvodem to, že k nám nedorazil dostatečný počet aut.

Video se připravuje ...

Co automobilku a její fanoušky čeká v nejbližší době? Letos přichází na trh nové generace modelů Impreza a Crosstrek, dříve zvaný XV. Právě crosstrek bude pro značku nejen globálně, ale i v Česku velmi důležitý – celosvětově se v posledních letech prodává zhruba 200 tisíc XV/Crosstreků ročně. Pro náš trh je smutnou zprávou, že už nebude k mání se zážehovou šestnáctistovkou; jediná motorizace bude dvoulitrový e-Boxer. To také zvedá základní cenu vozu na českém trhu, která je 880 tisíc korun.

Pro technicky shodnou imprezu – vyjma podvozku a oplastování, samozřejmě – je jediným nabízeným motorem také e-Boxer a její základní cena je 845 tisíc korun. Stejně jako dosud importér počítá s tím, že stejně jako dosud bude impreza prodejním outsiderem – zákazníka najdou jen jednotky, nanejvýš nízké desítky kusů za celý rok – a do stovek kusů se dostane právě crosstrek.

V trochu delším horizontu automobilka počítá s uvedením celkem osmi elektromobilů na trh. První takový vůz vlastní konstrukce – připomeňme, že již prodávaná solterra je dvojčetem Toyoty bZ4X – má přijít v roce 2025 a do roku 2026 mají být na světě celkem čtyři elektrická SUV. Zbylé čtyři modely budou jiných kategorií a mají se na trh dostat do roku 2028.

U všech samozřejmě počítejme s pohonem všech kol díky elektromotorům na obou nápravách. Nakolik se automobilce podaří udržet čtyřkolku symetrickou, se zatím nechme překvapit.