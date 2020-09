Suzuki Ignis 1.2 DualJet Hybrid 4x4 – Malý, ale srdnatý

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Do Suzuki se také překvapivě dobře nastupuje, dokonce i dozadu. Za volantem se sedí obecně výš, hledání ideální polohy může lehce zkomplikovat pouze výškově nastavitelný volant. Ale nemělo by jít o velký problém. Sedadla jsou pohodlná a na tak malé auto nečekaně široká. Měkčí polstrování doplňuje slušné boční vedení.

Multimediální systém dostanete už s prostřední výbavou Premium. V této verzi bylo i naše auto a mile mě překvapilo, co všechno zahrnuje. Vlastně mi nic zásadního nechybělo, Ignis ve zkoušeném provedením měl na palubě manuální klimatizaci, digitální příjem rádia, zadní parkovací kameru nebo vyhřívaná přední sedadla. Potěšily mě také LED světlomety. Snad jen stahování zadních oken na kličku byl takový malý návrat do historie.

Jinak totiž kabina působí trochu smutně, temně a obyčejně. Mohou za to i použité materiály, mezi nimiž převažují tvrdé plasty. Zpracování se ale zdá být slušné, plasty by mohly být odolné a ani ergonomii nelze vlastně nic vyčítat. Většina ovládacích prvků je snadno dostupných, přístrojový panel se dvěma analogovými budíky a displejem palubního počítače pěkně čitelný a hezky funguje i přehledný infotainment s dotykovým displejem.

Vraťme se ale ještě na chvíli do interiéru. Musím říct, že mě mrzí, že jeho designové zpracování nereflektuje hravý a veselý exteriér. Po modernizaci je nově spodní část palubní desky výhradně v černé barvě, spodní část výplní dveří zrovna tak. Suzuki alespoň nabízí příplatkové kontrastní ozdobné prvky, které jistě pomohou tmavý vnitřek trochu rozjasnit.

Zavazadelník totiž vcelku pochopitelně nepatří mezi nejsilnější stránky drobného crossoveru, zvlášť když jeho tvůrci malý půdorys vytěžili co nejvíc tak, aby nabídli dostatek místa pro cestující. Základní objem činí u verzí s pohonem všech kol činí jen 204 litrů. Zajímavé ale je, že Suzuki udává maximální objem zavazadlového prostoru 1.086 litrů. Takže když sklopíte zadní opěradla, uveze Ignis nakonec docela dost.

S výjimkou základní výbavy Comfort, kterou nemůžete mít jako čtyřkolku, navíc u zbývajících verzí Premium a Elegance dostanete i jednotlivě posuvná zadní sedadla. Jsou dvě (v této verzi je Ignis homologovaný jako čtyřmístný) a posouvat se dají v rozsahu 165 mm. To se může hodit, když budete potřebovat odvézt větší náklad.

Když si ale sednete dovnitř, skoro byste tak skromné vnější rozměry nehádali. Snad jen tu šířku, interiér je totiž skutečně docela úzký. V dalších směrech však kabina nabízí překvapivý prostor. Pokud se za volant, seřiditelný bohužel jen výškově, posadí řidič s výškou okolo 180 centimetrů, pořád za ním zbude dost místa pro téměř dvoumetrovou figuru. Na nohy i nad hlavou. To je jednoduše obdivuhodné.

Při pohledu zezadu pak tenhle prcek vypadá až úsměvně, to totiž nejvíc vyniknou vytažené blatníky, s nimiž kontrastují už zmíněné úzké pneumatiky, které jsou vystrčené co nejvíc ven. Na mě to působí, jako by tohle vozítko chtělo jezdit po kolejích.

Za mě je nová maska chladiče určitě fajn, vozu výraznější příď sluší. Celkový dojem však zůstává stejný, drobný Ignis pořád vypadá hlavně roztomile. Je to ale taková zvláštní roztomilost, za níž mohou především zajímavé detaily (některé odkazují na Suzuki minulosti), netradiční proporce s minimálními převisy karoserie a malá kola obutá do úzkých pneumatik.

Pojďme se nejprve podívat na designové novinky. Nebude to dlouhé čtení, mini SUV nově dostalo pětidílnou masku chladiče, přepracovaný nárazník s výše umístěnými mlhovými světly a stříbrným ochranným krytem. Stříbrný ochranný prvek nese také zadní nárazník. A to je vlastně všechno. I když vlastně... Zákazníci dále dostali možnost vybírat z nových odstínů laků karoserie.

A i když malé Suzuki po tomto omlazení mírně zdražilo, stále se jedná o jedno z nejlevnějších aut s pohonem všech kol na tuzemském trhu. Se čtyřkolkou si ho můžete koupit za 377.900 Kč. Ovšem jen do konce září, pak skončí aktuální akce českého zastoupení značky. Standardní cena činí 397.900 Kč. Ale kdo ví, třeba už má české Suzuki vymyšlenou další akci...

Motor, jízdní vlastnosti

Úsporný snaživec

S výběrem motorizace je to u Suzuki Ignis jednoduché. Mini SUV lze aktuálně koupit výhradně s mildhybridní jednotkou 1.2 DualJet Hybrid. Volit se ovšem dá mezi předokolkou a čtyřkolkou a kromě pětistupňové manuální převodovky v nabídce najdeme také automatické CVT. Pohon všech kol s obchodním označením AllGrip používá řešení s viskózní spojkou, která automaticky při prokluzu předních kol připojí ta zadní. Variantu 4x4 mimochodem podle statistik českého zastoupení u nás dlouhodobě volí 37 % zákazníků.

Motor je po modernizaci vozu v podstatě nový, i když vychází z předchozí jedna-dvojky. Atmosféricky plněný čtyřválec dostal nový blok, novou hlavu, přepracovaný EGR ventil s chlazením a využívá variabilní časování sacích i výfukových ventilů.

Jednotka s označením K12D si zachovává systém nepřímého vstřikování DualJet se dvěma vstřikovači pro každý válec, díky němuž se obejde bez filtru pevných částic. Kvůli zvýšení účinnosti motoru vzrostl kompresní poměr z 12,5:1 na 13:1.

Dvanáctistovka spolupracuje také s elektromotorem, který nahrazuje klasický alternátor a kombinuje funkci startéru a generátoru. Ke čtyřválci je připojený přes řemen a energii čerpá z baterie o kapacitě 10 Ah. A také ji do ní ukládá při brzdění.

Protože jde o mildhybrid, Ignis samozřejmě nedokáže jezdit na elektřinu, elektromotor tu je pouze jako asistent, který jedna-dvojce například pomáhá při akceleraci, a to výkonem 2,3 kW a točivým momentem 50 N.m.

A díky mildhybridnímu systému také výborně funguje systém stop-start. Obvykle ho vypínám, ale v Suzuki nebyl důvod, tady totiž neobtěžuje, je neuvěřitelně kultivovaný, svou práci zvládá bez cukání a skoro o něm ani nevíte. Motor přitom hladce odpojuje už při dojíždění, tedy ve chvílích, kdy je auto stále v pohybu.

Po modernizaci má Ignis menší maximální výkon. Před faceliftem motor dával 66 kW, nyní poskytuje 61 kW - v 6000 ot./min. Nejvyšší točivý moment klesl ze 120 N.m na 107 N.m, toto maximum je k dispozici v 2800 otáčkách.

Dvanáctistovka se naštěstí nemusí prát s těžkým autem, Ignis i ve verzi s pohonem všech kol váží méně než tunu, přesně 985 kilogramů. Proto navzdory skromnějšímu výkonu nepůsobí líně, zvlášť při cestách po městě a pohybu v pomalejším provozu potěší hbitostí a snaživou odezvou na plyn.

Suzuki Ignis 1.2 DualJet Hybrid 4x4

Ale čekat od drobného Suzuki projev sprintera samozřejmě také nelze. Zrychlení z klidu na stovku zabere 12,8 sekundy, maximálka činí 165 km/h. A dostat se k ní, to už vyžaduje dlouhý úsek, trpělivost a dostatek času.

Malý čtyřválec také pochopitelně musíte točit, chcete-li jet svižně, v rychlostech nad 110 km/h už ovšem motoru přece jen dochází dech. Zrychluje, to ano, ale musíte mu dopřát čas.

Auto do levého dálničního pruhu to jednoduše není, stejně tak se nehodí k předjíždění delších kolon. V malém Suzuki se holt musíte ve většině případů smířit s tím, že se přizpůsobíte okolnímu provozu.

V čem ovšem mildhybridní Ignis exceluje, je spotřeba. Ve městě se mi ji povedlo držet okolo 6 l/100 km, a to jsem tohle snaživé autíčko zas tak moc nešetřil. Když jsem ale vyrazil za Prahu (za cedulí oznamující konec hlavního města jsem vynuloval palubní počítač), vrátil jsem se do ní druhý den večer s průměrnou spotřebou 4,5 l/100 km. To pak ani tak moc nevadí, že nádrž má objem pouhých 30 litrů.

A abych měl čísla kompletní, vyrazil jsem také na dálnici. Při 130 km/h motor na pětku točí nějakých 3500 otáček a spotřeba se pak pohybuje mezi 6,5 až 7 litry. Ignis je v takové rychlosti už trochu hlučnější, k vrčící pohonné jednotce se přidává i aerodynamický hluk.

Mrštné a zábavné

Suzuki Ignis potvrzuje, že v jednoduchosti je krása. Drobné a lehké autíčko s koly v rozích karoserie působí mrštně, přítomnost malého atmosférického motoru, který navíc často musíte točit (až ždímat), a manuální převodovky s přesným chodem pak přináší zajímavou zábavu. Řízení s delším převodem má sice menší vůli okolo středu, ale jinak je docela přesné. Ve městě se pak s tímhle prckem díky malému poloměru otáčení dokonale manévruje. A díky drobným rozměrům i přehledné karoserii se dokonale parkuje.

Do zatáček se Ignis skládá velice ochotně, drobným limitujícím faktorem mohou být snad jen úzké pneumatiky o šířce 175 mm, tedy respektive jejich omezená přilnavost. Na druhou stranu si tak nějak nedovedu představit, jak člověk, který si koupí právě Suzuki Ignis, drobné a vysoké autíčko s malým motorem, posílá divoce do oblouků. Ale samozřejmě to nemusí být úmysl, stát se může všechno.

Suzuki Ignis 1.2 DualJet Hybrid 4x4

V takovém případě se může hodit, že je Ignis parádně bezprostřední. Díky nízké hmotnosti, malým gumám a poměrně jednoduchému podvozku s tuhou zadní nápravou ustavenou pomocí podélných ramen a panhardské tyče totiž máte neustále přehled o tom, co se pod koly zrovna odehrává.

Pozoruhodné přitom je, že i s tak "prostou" výbavou působí malé Suzuki docela pohodlně. Většinu nerovností podvozek odfiltruje velmi snadno, jen když trefíte díru v zatáčce, tak už to pocítíte - zadní kola odskočí a auto se otřese. Celkově mě ale úroveň komfortu mile překvapila, čekal jsem uskákanější a udrncanější projev. Byla to chyba.

Prakticky neexistující převisy karoserie, světlá výška 180 mm, pohon všech kol (byť jednoduché řešení s viskosní spojkou) a několikrát vyzdvihovaná nízká hmotnost také přispívají k tomu, že s tímhle vozítkem můžete bez obav vyrazit do lehčího terénu, v němž si Ignis pomáhá ještě cíleným přibrzďováním protáčejících se kol. Suzuki tomuto řešení říká Grip Control.

Offroad to pochopitelně není, ale zvládne možná i víc, než byste při pohledu na jeho roztomilou karoserii čekali.