Tesla čelí prudkému propadu prodejů v Evropě. Trhu se přitom daří
Tesla zažívá v roce 2025 jedno z nejnáročnějších období na evropském trhu. Nejnovější statistiky ukazují, že srpnové registrace nových vozů značky výrazně klesly v několika klíčových zemích, a to navzdory tomu, že celkový trh s elektromobily v Evropě stále roste.
Evropské prodeje tesly se negativně otřásají. Největší propady jsou patrné ve Francii, Švédsku a Dánsku. Ve Francii se počet nově registrovaných Tesel snížil téměř o polovinu, zatímco celkový automobilový trh tam přitom vzrostl o více než dvě procenta. Ve Švédsku se prodeje propadly o více než 80 % a v Dánsku o více než 40 %. Podobný trend se objevil i v Nizozemsku a Itálii, kde prodeje klesly o 50 a 4,4 %.
Přesto existují i výjimky. V Norsku prodeje Tesly vzrostly o více než pětinu, v Portugalsku o 28,7 % a ve Španělsku dokonce o 161 %. Zvlášť španělský trh je dynamický, protože tam výrazně rostou i čínští výrobci, například BYD, který meziročně zvýšil prodeje o více než 400 %.
Tesla v Evropě: Srpen 2025 vs. srpen 2024:
Francie: pokles o 47,3 % (1 331 vozů) ● Švédsko: pokles o 84 % (210 vozů) ● Dánsko: pokles o 42 % (473 vozů) ● Norsko: nárůst o 21,3 % ● Portugalsko: nárůst o 28,7 % ● Španělsko: nárůst o 161 %
Důvodů je hned několik. Tesla už čtyři roky nepředstavila nový hlavní model, zatímco konkurence uvádí modernější a často levnější elektromobily. Čínské značky jako BYD či SAIC navíc agresivně expandují na evropský trh a získávají podíl zejména díky nižším cenám. Dalším faktorem je i negativní publicita kolem Elona Muska, která podle některých analytiků ovlivňuje ochotu zákazníků vůz koupit, zvlášť v západní Evropě.
Celkový obrázek naznačuje, že Tesla se musí rychle přizpůsobit rostoucí konkurenci a měnícím se zákaznickým preferencím. I když má na některých trzích stále silnou pozici, celkový evropský trend je aktuálně pro automobilku nepříznivý a vyžaduje strategickou reakci.
Nejen Němce naštval Elon Musk
V Německu, kde registrace vozů v únoru klesly o 76 %, se ve stejném období celkový trh s elektromobily zvýšil o více než 30 %. Tento pokles odborníci spojují především s výraznou politickou angažovaností Elona Muska, zejména jeho veřejnou podporou německé krajně pravicové strany AfD (Alternative für Deutschland), kterou označil jako „jedinou naději Německa“.
Navíc průzkumy veřejného mínění ukazují, že až 94 % respondentů v Německu uvedlo, že by si Teslu již nikdy nekoupili, což signalizuje vážné poškození značky v zemi. A tento trend není izolovaný, protože napříč Evropou roste počet protestů a odporu vůči Tesle právě kvůli kontroverzím spojeným s postojem Elona Muska.
