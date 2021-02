Tesla loni dosáhla zisku. Ale ne díky prodeji svých aut. Pomohla jí konkurence

Není snad jiné automobilky, která by tolik rozdělovala názory, jako je americká Tesla. Jedni ji nekriticky zbožňují a vyzdvihují do nebes každé její dílo, jiní ji naopak kritizují za průměrné zpracování nebo fakt, že léta svým investorům nic nevydělala, a tak ji považují jen za nafouklou bublinu. Jenže to už neplatí, v náročném roce 2020 totiž Tesla dosáhla čistého příjmu, a to poprvé ve své historii za celý rok.

Jenže jak zjistili američtí analytici, Tesla tohoto výsledku nedosáhla svým primárním byznysem, tedy prodejem automobilů. Zisk ji totiž zajistil prodej emisních kreditů konkurenčním automobilkám, které nenabízejí tolik aut s nulovými emisemi na papíře.

V této oblasti je Tesla hodně aktivní na evropském trhu, kdy jiným výrobcům pomáhá snížit jejich flotilové emise oxidu uhličitého, když konkrétně v této souvislosti prodával emisní kredity koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Ten by měl totiž kvůli nedostatku vozů s čistě elektrickým či plug-in hybridním pohonem potíže splnit limity Evropské unie na flotilové emise.

Tesla nicméně ze svého portfolia výhradně elektřinou poháněných automobilů těží také na domácím americkém trhu. Vybrané státy USA totiž vyžadují od značek prodej určitého počtu automobilů s nulovými emisemi do roku 2025. Konkrétně jde podle CNN o 11 států, například Kalifornii, Colorado, New York, Oregon nebo Vermont. A jelikož ne všechny značky to zvládají splnit, Tesla jim prodává své emisní kredity. Jelikož prodává jen elektromobily, může se podobně jako v EU „podělit“. V minulosti v tomto směru v USA spolupracovala například s Hondou.

„Tihle kluci na prodeji aut prodělávají peníze. Vydělávají prodejem kreditů. Kredity ale mizí,“ tvrdí Gordon Johnson z GLJ Research, který i kvůli tomu očekává pokles hodnoty akcií Tesly.

Pro amerického výrobce elektroaut toto obchodování není novinkou. Za posledních pět let získal prodejem emisních kreditů v USA přes 3,3 miliardy dolarů. Jen za loňský rok to bylo 1,6 miliardy dolarů. Tedy výrazně více, než kolik činil čistý příjem automobilky. Ten byl za rok 2020 721 milionů dolarů.

Vedení automobilky každopádně přiznává, že se na tento příjem nemůže spoléhat navždy. „Je to ´oblast, kterou je extrémně obtížné předvídat. Z dlouhodobého hlediska nebude prodej regulatorních kreditů podstatnou součástí podnikání a podnikání kolem toho neplánujeme," řekl pro CNN finanční ředitel Tesly Zachary Kirkhorn. Dodává, že ještě nějakou dobu bude tento prodej pro Teslu důležitý, i s ohledem na expanzi elektromobilů konkurence to však už nemusí být dlouho.

Navíc někteří ekonomové upozorňují na to, že existují i jiná měřítka ziskovosti. Třeba hrubý zisk srovnávající celkové výnosy z automobilového byznysu s výdaji přímo spojenými s výrobou automobilů, činil 5,4 miliardy dolarů, a to i bez tržeb z prodeje regulačních kreditů. Volný peněžní tok navíc meziročně vzrostl o 158 % na 2,8 miliardy dolarů, což je obří rozdíl proti roku 2018, kdy automobilce reálně hrozilo, že jí dojdou peníze. Z toho důvodu tak příznivci Tesly mohou tvrdit, že značka konečně opravdu vydělává.

Nadále tak bude další budoucnost Tesly předmětem diskuzí a rozdílných názorů. Z průkopníka a inovátora se každopádně rychle stává jeden z mnoha, který musí zaujmout v širší konkurenci. Třeba Volkswagen tak už loni v Evropě prodal více elektroaut než Tesla. Na druhou stranu sám výrobce na rozdíl od jiných automobilek má pozitivní výhled na letošní rok a i navzdory dopadům pandemie koronaviru počítá s dalším růstem prodejů. A tak se zdá, že podíl Tesly na trhu elektroaut sice bude kvůli expanzi nabídky konkurence klesat, její prodeje ale budou růst.