Start dlouhodobého testu: Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic. Může být líp?

Zase jednou začneme v hospodě u piva, kde budeme řešit „co by kdyby“ - jaké jedno auto byste si pro sebe vybrali? Ale jedno auto na všechno, dojíždění do práce, na delší trasy, aby něco odvezlo a ideálně, aby to za volantem nebyla nuda. Hm… máte? Já viz výše – velký kombík nejlépe vyšší střední třídy s pořádným motorem (takhle na začátku diskuze si ještě nejsem úplně jistý, jestli to bude nafta, nebo benzin).

Dlouhodobá Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic by tak vlastně pro mě měla být ideálním autem. Nebo to snad někde lehce zaskřípe a budeme měnit priority? Uvidíme.

Video se připravuje ...

Nestárne

Myslím, že to byl Martin Vaculík, který se stran designu posledních audin vyjadřoval v tom smyslu, že prakticky nestárnou. Řekl bych, že nemůže být lepšího důkazu než našeho bílého kombíku. Vždy aktuální A6 se představila už v roce 2018! Jasně, za tu dobu už prošla faceliftem/modelovou péčí, ale i tak je rozhodně pozoruhodné, jak současně, atraktivně a stále mladistvě může čtyři roky staré auto působit.

V testovaném případě bych podtrhl přívlastek „atraktivně“, i díky příplatkovému S line exteriérovému paketu (+55.800 Kč) vypadá kombík skvěle. Velkou (doslova) parádu dělají jednadvacetipalcová kola Audi Sport za nemalých 112.800 Kč, autu vyloženě seknou, ale jak to bude s komfortem? Řekneme si. A samozřejmě, vzhledem k tomu, jaké salámky obouvají, je prakticky jakýkoliv kontakt s čímkoliv jen trošku vyvýšeným (ani nemusí jít o klasický obrubník) o zářez. Pokud vás podobně jako mě takové škrábance fyzicky bolí, možná bych zapřemýšlel o konzervativnějším rozměru více obaleném pneumatikou, za nejvhodnější kompromis bych považoval devatenáctky.

A pokud jde o celkový dojem - ono bude vždycky záležet na vkusu, ale nepřijde vám, že velké kombíky jsou tak nějak elegantnější než mnohdy opulentní a zbytečně mohutná SUV? Já bych v tomto směru dal bod kombíkům.

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

Sice displeje, ale ty dobré

Byla to větší A8, která jako první v roce 2017 přinesla ovládání prakticky všeho prostřednictvím dotykových displejů. Doteď si pamatuju na první živé setkání v Poděbradech, kde jsme s kolegy na tehdy nový trend koukali spíš s rozpaky. A jak dobře víte z našich testů, rozpaky se s rozmachem spíš prohlubují.

Pokud má ale digitálně-dotyková budoucnost opravdu převládnout (a ona převládne, vždyť už se to vlastně děje) mohli by si ostatní výrobci vzít v mnohém systém MMI za vzor. A nejde jenom o známou haptickou vazbu, čímž se dotykové řešení Audi od většiny konkurence skutečně odlišuje (ale ono je opravdu fajn, že vám obrazovka dá „zavibrováním“ najevo, že váš pokyn zaznamenala), já bych v prvé řadě vyzdvihl celkově vzorně přehledné prostředí. Na spodní z prostředních obrazovek sice nemusí nutně figurovat ovládání klimatizace, jsem si ale jistý, že podobně jako v mém nastavení bude tento prostor zaujímat toliko ventilace. Díky propracované grafice s jednoznačnými ikonami teplotu a proudění vzduchu skutečně ovlivňujete jen o trochu nepohodlněji než tlačítky, kromě permanentního „oťapkání“ vlastně nemám co zásadního vytknout.

Stejně tak pohyb v základním menu na vyšším z displejů – dlaždice jsou přehledně uspořádány, zatím jsem nikdy nic nehledal (tedy s výjimkou regulace jasu displejů, to je v menu pozoruhodně svědomitě schováno), naprosto vzorově se definují a omezují jízdní asistenti. Ano, udržování v jízdním pruhu se občas samo zase zapne (zvláštní, nedělá to s každým novým nastartováním, zatím jsem algoritmus neodhalil), vše ostatní si však nějakým způsobem nadefinujete a ono to pak vydrží. A hlavně, zmíněné udržování v jízdním pruhu deaktivujete tlačítkem na levé páčce pod volantem, do menu se vůbec nemusíte obtěžovat.

U prvních kousků prý uměl systém zamrzat, nabíhal pomalu… já zatím nic podobného nepozoruji, MMI funguje svižně, jenom po prvním ranním nastartování chvilku nabíhá. Sotva sekunda dvě, déle vás audina nezdrží.

Různě upravovat a měnit zobrazení můžete pochopitelně i v případě digitálních přístrojů, já jsem nejspokojenější s klasickými budíky (představ si, BMW, je to zvláštní, ale skutečně lze mít i na digitálním přístrojovém štítu dva hezky kulaté budíky) a palubním počítačem uprostřed. Ten se navíc ovládá jako kdysi, když byly vozy koncernu VW ještě vzorem ergonomie a uživatelské přívětivosti. Velmi milá připomínka zašlé slávy.

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

Možnostem infotainmentu se bude v samostatném videu věnovat Standa Kolman, já bych se ještě na chvilku zastavil u tvaru voliče jízdních režimů – lépe být skutečně nemůže, nejenže se díky němu hezky „řadí“, navíc si o volič můžete šikovně opřít zápěstí a ťukat do displeje.

Šlo by to, skloubit požadavky na digitál, bez něhož si už důležitý čínský zákazník auto představit nedokáže, s intuitivností tlačítek. Jenže… však to znáte sami, stačí se porozhlédnout už jen v rámci koncernu, jak nemotorné, nesystémové, nelogické, otravné a nespolehlivé digitální prostředí lze vytvořit. A ani po letech zásadně nevylepšit.

Kdo potřebuje víc?

Vím, do SUV se prý snáz nastupuje, výhled z místa řidiče a toho místa… Snadnější nástup do vyššího patra rozporovat nebudu, už i já dovedu ocenit v tomto směru geniální Q7, která k vyššímu nástupu přidává ještě řešení bez prahů. Přístupnější už auto asi ani být nemůže.

Nad dalšími body už však debatovat můžeme, lepší výhled SUV byl napříč nejrůznějšími uživatelskými a bezpečnostními testy mnohokrát s úspěchem zpochybněn, často jde spíš o placebo než přidanou hodnotu. A prostor? Pocit vzdušnosti zejména nad hlavou může být fajn, ani v naší A6 Avant však rozhodně nemám pocit, že bych měl hlavou ke stropnici jakkoliv blízko (samozřejmě včetně zadních sedaček), interiér je víc než dostatečně široký, dozadu se za sebe v rámci naší tradiční testovací disciplíny s výškou 181 cm taky úplně v pohodě vejdu. Respektive, místa na kolena mám s obří rezervou, A6 Avant je zde neporovnatelně rozšafnější než stále vzývaný dlouhodobý medvídek (éčkový kombík, do doby bílé A6 Avant můj nejoblíbenější dlouhodobák, a je to venku…).

Možná, pokud máte někdo škodovácká měřítka, byste se mohli lehce pozastavit nad spíš průměrným základním objemem kufru 550 litrů. Ostatně, i éčkový kombík umí výrazně víc (konkrétně 640 litrů), v tomto směru A6 Avant úplně neexceluje. Já byl ale velmi rád v prvé řadě za dojezdovku pod podlahou (příplatek pět a půl tisíce) a v řadě druhé za nižší nákladovou hranu, když budu znovu porovnávat s kategorií SUV.

Velký benzin. Nebo spíš velkou naftu?

Tady se přiznám, že jsem poněkud rozpolcen. Jako fanoušek do aut bych měl celkem bez přemýšlení ukázat na třílitrový šestiválcový benzin 55 TFSI s výkonem 250 kW, důvodů je na to dost. Jenže, zrovna v případě A6 Avant to není jenom o typických preferencích benzin/nafta, do hry vstupují ještě další a dost podstatné faktory.

Pojďme si nejprve říct, proč šestiválcové TFSI jednoznačně ano. V prvé řadě je to mimořádně kultivovaný a tichý projev. Proti naftě je toto nepřekvapivá výhoda, zážehový třílitr od čtyř kruhů je ovšem mimořádně sametový. Někdo by mohl namítnout, že až moc, že ani ve vyšších otáčkách nepřidává výraznější zvukovou podporu zážitku, u červeného pole nepřichází ani nic ostřejšího, šestiválec zkrátka od dvou tisíc až do nějakých šesti velice konstantně táhne. A velice silně, pochopitelně, k dispozici máme přece 250 kW a rovných 500 Nm. Nějaký ten pocit sportovnější jednotky ale přece jenom vyvolat umí, už jenom tím, že všechna sranda nekončí ve čtyřech tisících, ale že můžete putovat až někam k šesti a půl. Sice konstantně, jak už bylo řečeno, ale mocně. A hladce.

Podobně hladká bohužel není za všech okolností sedmistupňová dvouspojka S tronic, která v nižších rychlostech a tedy nižších převodech umí přeřadit… no, ne úplně hladce. Nesrovnával bych s notorickým škubáním nehybridní patnáctistovky TSI a DSG, s touto legendární kombinací se v menších modelech koncernu VW nedá plynule rozjet, S tronic na tom rozhodně tak špatně není. Možná ta ne úplně vyhlazená změna nižších převodů vynikne o něco víc právě ve spojení s jinak absolutně vzorným, tichým a kultivovaným motorem, prostor k určitému zlepšení tady však každopádně je. A tento prosto by mohl vyplnit právě třílitrový šestiválec 50 TDI s 210 kW a osmistupňovým měničem tiptronic.

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

A ještě jedno téma k diskuzi. Jistě uhádnete, spotřeba paliva. Nejde o to, že třílitr 50 TDI bude za všech okolností vždy úspornější, to se tak nějak čeká. Ale nečekal bych, že zážehový třílitr 55 TFSI bude tak neúsporný. Prvních tisíc kilometrů s úplně novým autem jsem absolvoval s průměrem 10,2 litru, druhou tisícovku za 9,5 litru. V prvním případě jsem audinu poctivě zajížděl, podobně spíše nevzrušeným tempem jsem absolvoval i druhou tisícovku. Abych se dostal pod devět nebo dokonce osm litrů, chce to už opravdu hodně odříkání a tempo spíš pod dálničním i devadesátkovým limitem. Uvidíme, co na jaře, teď to A6 neměla úplně lehké, ale popravdě bych čekal i při svém svižnějším stylu s převahou dálnice něco kolem osmi, devíti litrů. Zatím jsem se nedočkal.

Šestiválci přitom nechybí mild-hybridní podpora s 48V sítí (ta 12V však zůstává, napájí mimo jiné konveční startér), tato pomoc se však nejvíce projevuje na neznatelném přepínání na plachtění (v automatickém – něco jako „normal“, a komfortním režimu by A6 Avant 55 TFSI možná mohla plachtit častěji) a obdobně neznatelném stop-startu. Těžko říct, jak by průměry vypadaly bez mild-hybridu, ale úspornější by šestiválec 55 TFSI být určitě mohl.

Ultra quattro a jednadvacítky

Několikrát jsem v diskuzi narazil na pohoršování se nad ultra quattrem (případ našeho benzinového šestiválce), které na rozdíl od tradičního a pro Audi typického quattra se samosvorným středovým diferenciálem (dodává se pro naftu 50 TDI) připojuje zadní nápravu až v případě potřeby. Prý dokonce dřív, než přední kola stačí proklouznout… no, tohle si rozporovat netroufám, ačkoliv mi to zní skoro jako kouzlo, stejně tak nepochybuji o kvalitách a výhodách klasického řešení čtyřkolky. V posledních týdnech jsem si však velmi užil vydatného sněžení a mnohdy výrazně zhoršených adhezních podmínek a s trakcí jsem neměl sebemenší problémy. Až bych skoro tomu prediktivnímu kouzlu věřil. Zkrátka, na normální jízdu ve ztížených zimních podmínkách ultra quattro s přehledem stačí, na jeho případné technické limity jsem nenarazil.

Lehce znepokojen jsem byl z jednadvacetipalcových liťáků, trošku jsem se bál o komfort odpružení. Prakticky úplně zbytečně jsem se bál. S drtivou většinou nerovnostních situací si příplatkový vzduchový podvozek (šedesát tisíc) poradil bez jakéhokoliv zaškobrtnutí, až na těch ojedinělých a hodně ostrých se mírně ozval. Pokud si dobře pamatuju, RS Q8 uměla i zde a na absurdních třiadvacítkách až nepochopitelně excelovat, A6 Avant 55 TFSI zvládá „drtivou většinu“, jak jsem už napsal.

Rozhodně bych připlatil za natáčení kol zadní nápravy, stálo by mě to sedmapadesát tisíc, ale jak tahle vychytávka usnadňuje manévrování ve stísněnějších prostorech… úžasná věc! Omlouvám se, že této každodenní přízemnosti dávám přednost před zmínkou, jak účinně „dynamické řízení všech kol“ potírá kdysi tak vyhlášenou nedotáčivost audin, ale u toho parkování jsou zadní řiditelná kola až zázračná. V oblouku je jejich činnost řekl bych neméně zaznamenatelná, nepoučený řidič si možná bude chvilku zvykat, jak rychle může A6 zatočit. Psal jsem to kdysi už u testu větší A8, ale zvlášť v pozvolnějším oblouku umí audiny na pokyn od volantu zareagovat až nečekaně bryskně. Velký pokrok proti tomu, na co jsme bývali u čtyř kruhů zvyklí. I řízení mi přišlo lepší než v minulosti, kdy jsme dokola psali o „audiňácké odtažitosti“. Musel bych přesednout do nějakého staršího modelu, ale spojení s přední nápravou se mi zdá více naznačeno než v minulosti. Možná méně posiluje posilovač, nevím, i to by mohlo přispět k alespoň nějakému pocitu z ovlivňování přední nápravy, jakkoliv je toto spíš taková fejková cesta k „zpětné vazbě“… prostě, i zde se mi audina jeví jako o něco řidičtější stroj, než tomu bylo dřív.

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

Tedy znovu. Může být líp?

Mělo by to být moje ideální „hospodské auto pro všechno“. A ono vlastně je, Audi A6 Avant 55 TFSI dělá dobře skoro všechno, je to mimořádně schopný vůz, který objektivně zvládá obsáhnout velmi širokou škálu potřeb. Prostorný a praktický kombík vyšší střední třídy se slušným kufrem, skvěle vymyšlenou dotykovou architekturou, s natáčecími zadními koly i skvěle jezdí a díky vzduchovému podvozku je i pohodlný. Celek je pak hezky okořeněn možná ne živelným, ale velmi silným a dokonale kultivovaným zážehovým šestiválcem. Zeptám se tedy ještě jednou – může být líp?

Zůstaneme-li u toho piva, asi bych ještě rozvířil debatu ohledně nepochybně úžasného, ale přece jenom žíznivějšího motoru. Dovedu pochopit, pokud by na někoho plus minus deset litrů bylo zkrátka moc a začal by pokukovat po vznětovém šestiválci. Ten se navíc v případě A6 kombinuje s tradičním quattrem a měničovým automatem. Jak píšu, tyto argumenty chápu a beru. Počáteční investice je přitom podobná, naše A6 Avant 55 TFSI (250 kW) stojí nejmíň 1.900.900 Kč, nafta 50 TDI (210 kW) je levnější o sedmašedesát tisíc. Pojďme tedy diskutovat.

Korunu nejlepšího dlouhodobáku Auto.cz však bílá audina bez diskuze drží už teď. Medvídku, promiň, teď už je to holt jenom stříbro…

Nejlevnější verze modelu 1.530.900 Kč (Audi A6 Avant 35 TDI/120 kW S tronic) Základ s testovaným motorem 1.902.900 Kč (Audi A6 Avant 55 TFSI/250 kW quattro S tronic) Testovaný vůz bez příplatků 1.902.900 Kč (Audi A6 Avant 55 TFSI/250 kW quattro S tronic) Testovaný vůz s výbavou 2.865.000 Kč (Audi A6 Avant 55 TFSI/250 kW quattro S tronic)

Plusy

Prostorný a praktický interiér

Silný a dokonale kultivovaný motor

V drtivé většině případů pohodlný podvozek i na jednadvacetipalcových kolech

I díky natáčení kol zadní nápravy skvěle zatáčí, parádní manévrovatelnost

Asi nejlepší dotykové ovládání infotainmentu, jaké jsem zažil

Minusy