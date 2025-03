TEST Audi Q6 e-tron quattro – Povedená prémiová elektromobilita

Audi Q6 je autem, kde nemají být kompromisy proti spalovacímu autu. Má umožňovat rychlé dálkové přesuny s minimem času stráveným nabíjením a zároveň má prodat všechny výhody elektroauta, tedy masivní zátah a komfort na palubě.

Designéři Audi se nepouští do žádných větších akcí. Každý pozná, že jde o audi, ale zároveň je design moderní. Myslím, že tyto tvary nebudou vytvářet žádné větší debaty. Nebudou proti sobě stát příznivci a odpůrci. Tohle je prostě pěkné auto, které je možná trochu tuctové, nikoho ale svým zevnějškem nebude odrazovat.

U konkrétního testovaného vozu je ale k debatě, jak moc mu sluší černě lakované oplastování na spodku karoserie a netradičně bílý „gril“ v čelní masce. I u dalších barev je to takto: černý spodek, maska v barvě karoserie. Na bílé je ale kontrast nejvýraznější.

Nic pod dva miliony. Audi spustilo prodej Q6 Sportback e-tron Roman Šitner Novinky

Ani v interiéru nejsou žádné výstřelky, jen konzervativní a praktický interiér, kde je většina věcí tam, kde mají být. Nový infotainment posledních modelů Audi patří k tomu nejlepšímu, co lze mít. Je svižný, přehledný a na důležité funkce existují tlačítka či alespoň možnost zkratek na obrazovce.

Mohlo by to být trochu lepší, kdyby se tlačítka designově nesladila tolik, že je někdy složitější poznávat, co které znamená. Také hlavní ikony menu jsou ukryté za pravou rukou na volantu. Dlouhodobý uživatel tohoto vozu se jejich pozici pravděpodobně brzy naučí, ale přece jen je to drobná nevýhoda.

Je tu ale i větší výtka. Systém má sice svižné reakce, ale jeho start je zdlouhavější. To několikrát vyniklo, když bylo třeba jen pustit nějakou drobnou funkci vozu. Stačilo, abych zapomněl vyhřát interiér přes aplikaci, chtěl jsem u zamrzlého auta pustit ofuky oken a vyhřívání skel a škrábat zbývající okna, a trvalo dlouho, než jsem vůbec dostal možnost zmáčknout na displeji potřebná tlačítka.

Audi Q6 e-tron quattro | auto.cz/David Rajdl

V interiéru si, co se prostornosti týče, není na co stěžovat. Vzhledem k vnějším rozměrům vozu se ani není čemu divit. Audi ale nikdy nebylo přeborníkem v prostornosti. Někdy se až zdá, že chce zákazníkům dodat dost motivace pořídit si o třídy větší vůz.

Testované auto mělo příplatková sportovní sedadla. Ta jsou pohodlná, široce nastavitelná, s dobrou boční oporou a s nastavitelnou délkou sedáku. K volbě těchto – nebo ještě lepších – sedadel ale Audi trochu nutí. Řadu položek volitelné výbavy lze mít jen v paketu a mnohé žádají jako podmínku právě sportovní sedadla.

Ceník sice vypadá, že si lze svobodně nastavovat ledacos, jenže tak jednoduché to není. Třeba kvůli pneumatickému podvozku je třeba si dokoupit hned několik paketů za celkem 200 tisíc korun. Kdo chce mít displej před spolujezdcem, musí si zaškrtnout pakety v hodnotě 152 tisíc. Sound systém s reproduktory v hlavových opěrkách pak vyžaduje balíčky za 160 tisíc.

Audi RS Q6 e-tron dorazí příští rok. Zhruba 600 koní doplní výbava z Macanu Turbo Daniel Fuglevič Novinky

Osobně nejsem velký fanoušek dalšího displeje u spolujezdce. Své výhody bezesporu má, jeho drobnou nevýhodou ale je, že přestane fungovat, pokud se jede a vůz nedetekuje zatížení sedadla. Není tak možné na něm pustit film dítěti v dětské sedačce na místě spolujezdce. Řešením je například vložení bundy pod sedák, čímž auto dokáže přesvědčit, že je místo obsazeno. Nejspíše to ale nefunguje stoprocentně, protože vůz později oznámil, že deaktivoval airbag spolujezdce.

To byla příležitost vyzkoušet hlasové ovládání, které má v sobě integrovanou umělou inteligenci. Systém výborně rozumí a odpovídá skvělou češtinou, ale s ničím moc nepomůže. Rady, že máme hledat v manuálu nebo se zeptat prodejce, nejsou tím, co chce člověk, řešící zapnutí airbagu, slyšet.

Audi Q6 e-tron quattro | auto.cz/David Rajdl

Zajímavé je, že dříve, ještě bez umělé inteligence, hlasové ovládání pomáhalo víc. Nebylo těžké najít vhodnou formulaci a pomohlo to například otevřít na displeji menu potřebného nastavení, které by jinak bylo těžké najít. Teď je to prostě ukecaný mudrlant, který se hodí spíše na přípravu prezentace na podnikovou poradu nebo rozpravu o americké politické situaci, než na pomoc s nastavováním vozu. Jsem ještě ze staré školy, která s autem chce řešit hlavně samotné auto a nedebatovat s ním o smyslu života.

Ocenit musím aplikaci, přes kterou jde nejen kontrolovat například stav nebo nabíjení vozu, ale také jej vyhřívat či klimatizovat a také evidovat jednotlivé jízdy.

Jsem také fanouškem ovládání světel na osvětleném panelu na řidičových dveřích. Je to vždy vidět, vždy po ruce a není třeba se nikam nahýbat. Tohle ocení každý, kdo toto auto poprvé nafasuje na služební cestu a po tmě vjede do mlhy.