TEST Audi Q6 e-tron Sportback quattro – Dražší, zato méně praktické
Karosářská varianta Sportback má u SUV přinášet dynamičtější pocit z exteriéru, ve výsledku ovšem dostanete za více peněz méně prostoru než u běžného modelu.
Design, interiér
Příchod první generace BMW X6 byl pro segment SUV svým způsobem přelomový. Uvedl totiž novou karosářskou verzi připomínající kupé. Na ta tohle provedení odkazuje rychle klesající linií střechy, která z boku možná vypadá efektně, u většiny SUV kupé ovšem znamená omezení vnitřního prostoru na zadních sedadlech, nižší přepravní kapacitu a ne vždy úplně dobře zvládnutou estetiku koncové části. Ostatně vedle X6 vzpomeňme například na minulou generaci Mercedesu GLE kupé, které podle mě zezadu nebylo vůbec hezké.
U Audi tuhle variantu známe z modelů Q3 a Q5. Loni se do jejich klubu přidalo také čistě elektrické Q6 e-tron, jež patří mezi první nositele nové platformy PPE pro prémiové elektromobily koncernu Volkswagen. Spolu s Q6 ji má také Porsche Macan a Audi A6 e-tron. U druhého zmíněného jsem v testu ostatně polemizoval nad tím, zda má smysl jít do kratšího auta s vyšší stavbou, která u aut s lokálně bezemisním pohonem spotřebu, potažmo dojezd ovlivňuje výraznějším způsobem než u běžných automobilů.
Tentokrát se zase zaměřím na to, zda má smysl si u Audi Q6 e-tron připlatit nemalých 63 tisíc za karoserii, která je možná o něco pohlednější, zato ale méně prostorná a praktická.