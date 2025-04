TEST Citroën ë-C3 – Malá francouzská revoluce?

Výbava základní sestavy

Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce, Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel, Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu, 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu, boční sedadla s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu, Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce, Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí bezpečnostního na zadních sedadlech, 2x opěrky hlavy vpředu, 3x výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu, 2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech druhé řady, Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody), Palubní počítač a ukazatel vnější teploty, Manuální klimatizace, Zadní parkovací asistent, Paket Bezpečnost, ABS + EBD (rozdělovač brzdného účinku) + EBA (podpora brždění v krizové situaci) + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění, ESP + ASR (elektronický stabilizační a protikluzový systém), Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist), Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Elektricky ovládaná okna předních dveří, Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, sklopná manuálně, Výškově a podélně nastavitelný volant, Stěrač zadního okna, Přídavná denní světla s LED optikou, Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru, My Citroën Assist, My Citroën Play SmartPhone Station, Čalounění: Látka ČERNÁ FABRIC / ŠEDÁ FABRIC, Kryt zavazadlového prostoru, Zásuvka 12V mezi předními sedadly, Odkládací a úložné prostory v předních dveřích, centrálním panelu palubní desky, My Citroën Play Plus: FM / DAB(digitální) rádio (6x Repro), Dotykový 10“ displej, Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ECOLED přední světlomety, Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Sklopné opěradlo lavice ve druhé řadě dělené v poměru 2/3 - 1/3, Čalounění: Látka Černá FABRIC / Šedá SERGE FABRIC - sedadla Advanced Comfort, Ocelové disky kol, pneumatiky 205/50 R17, okrasné kryty kol „AZURITE“, Pack Look - PLUS: přední a zadní nárazníky v barvě karoserie, přední a zadní deflektor v šedé barvě, kliky dveří v barvě Černá Perla Nera, kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě Černá Perla Nera, lišty okenního rámu a sloupku B,C v černé lesklé barvě, ochranné lemy blatníků a prahů karoserie, palubní deska a panely předních a zadních dveří s modrým dekorem