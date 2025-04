TEST Citroën C3 Turbo 100 – Levný, ale ne dost

Pod kapotou je základní motor nabídky tohoto modelu, 1,2l tříválec o výkonu rovné stovky koní bez jakékoliv elektrické dopomoci. Stačí to v dnešní době? Upřímně – v zamýšleném použití C3, tedy pro ježdění po městě či po venkově, naprosto.

Když mu dáte chvilku času, dostane se bez problému i nad český dálniční limit a tu rychlost zvládne udržet celkem v pohodě. Napojování na dálnici, a vlastně jakákoliv situace, kdy je potřeba být svižnější, vždy vyžaduje plný plyn a vysoké otáčky motoru, i když uvnitř sedím sám.

Za schopností udržet rychlost, a také za spotřebou, která je u tohoto vozu samozřejmě důležitější než schopnost jezdit rychle po dálnici, stojí samozřejmě dobrá aerodynamika. A jaká že je ta spotřeba? Celkový průměr za necelých šest stovek kilometrů jsem měl 6,7 l/100 km. Do toho se počítá svižná dálniční jízda s číslem 7,7 l/100 km i jízda lehkou nohou po okreskách, která ukázala průměr 5,2 l/100 km.

Citroën C3 Turbo 100 | auto.cz/David Rajdl

U té dálnice jsem upřímně překvapen, že to není vysoce přes osm. Za tím nicméně, myslím, stojí přítomnost šestého kvaltu; konkurenti nabízí ve většině případů jen pětistupňové převodovky. A že jsem se na okreskách dostal na dostřel pěti litrům, mě těší tím spíš, že jsem vytrvale ignoroval rádce řazení, který tu snad má sloužit místo otáčkoměru.

Ten tu totiž vůbec není, a tak je třeba se naučit motor vnímat. Rádce řazení je spíš na škodu – kdybych se podle něj řídil, motor by byl pořád podtočený a dynamika jízdy by byla naprosto tragická. Možná bych se dostal pod pět litrů, ale radši budu jezdit za šest, než huntovat motor příliš nízkými otáčkami.

K nevýhodám motoru musím řadit i ne zrovna příjemný zvuk, zejména je-li motor studený. Tím spíš, že odhlučnění rozhodně není nadprůměrné ani v rámci své kategorie. Výrazně je slyšet jak motor, tak – a to je znát zejména ve videu – aerodynamický hluk, a také hluk od podvozku. Nikoliv však rány na nerovnostech, jako spíš hukot od kol tím výraznější, čím hrubší je asfalt.

Citroën C3 Turbo 100 | auto.cz/David Rajdl

Samozřejmostí je systém ISA, tedy pískání při překročení rychlostního limitu. Vypíná se velmi snadno – stačí podržet tlačítko vlevo od volantu. Následně několikrát blikne kontrolka systému na přístrojovém štítu a máte vypnuto. Stejně snadno se deaktivuje hlídač jízdních pruhů či stop/start, takže do nastavení vozu, přístupného v přístrojovém štítu a ovládaného trochu kostrbatě tlačítky na volantu, kromě prvotního nastavení vůbec není nutné lézt.

Zmíním také světlomety, které nejsou na tuhle třídu auta a tuhle cenovku vůbec špatné. Správně seřízené svítí slušně a do jejich nastavení vám nehází vidle počítač, nýbrž tu je klasické kolečko k seřizování sklonu.

Hbitý, ale poskakuje

Citroën uvádí, že všechny C3 mají v základu odpružení Advanced Comfort. To je na papíře výhoda oproti konkurenci – jde o to, že tlumiče mají před gumovými dorazy ještě progresivní hydraulické dorazy, díky nimž může být tlumič samotný uprostřed své dráhy poměrně měkký, ale zároveň při větším propružení vůz nenarazí tvrdě do dorazů.

V řadě větších citroënů to znamená komfortní jízdu, v C3 – snad kvůli její nízké hmotnosti, ale na tu by mělo být odpružení přeci správně naladěno – moc ne. Na větších nerovnostech vůz pocitově poskakuje; ne že by odskakovala kola, ale nějaké žehlení nerovností se prostě nekoná.

Do značné míry to nicméně podtrhuje dojem, že C3 je takový trochu neposeda, rošťák. Ten pramení zejména z hbitého řízení, díky němuž se s tímhle prckem člověk snadno proplétá městem. Tvrdší podvozek tak není výtka; i když není vyloženě komfortní, jako celek je jízdní projev C3 docela dobře sladěn, a tedy řidiči příjemný.

Musím tu zmínit dvě další, řekněme, zajímavosti. Jednak, je-li cyklovač stěračů na automatiku, stěrače vždycky setřou třikrát za sebou. Ať prší jak chce, ať je mezera mezi trojicemi setření jakkoliv dlouhá, vždycky stěrače setřou prostě třikrát.

A jednak, je-li tempomat nastavený na nějaké číslo, při delším podržení tlačítka na úpravu rychlosti se nastavená rychlost mění po 5 km/h. Ale ne striktně v hodnotách 120 – 125 – 130 – 135 km/h, jako u každého jiného auta, nýbrž prostě +5 nebo –5 km/h. Takže když mám tempomat nastavený na 134 km/h, další krok není 130, pak 125 atd., nýbrž 129, pak 124, 119… Tohle vidím prvně, vůbec by mě nenapadlo, že to někdo takhle může nastavit, ale protože mám rád tempomat nastavený na takováhle divná, „nekulatá“ čísla, moc mě to baví.