TEST Cupra Leon 1.5 eTSI – Zajímavý, ale není bez chyb

Pod kapotou tohoto leonu pracuje a skrz sedmistupňové DSG přední kola pohání řadový čtyřválec o objemu 1,5 litru. Jsem rád, že je to pro leon nejméně objemný motor, že tu nejsou litrové tříválce. V této verzi, označené eTSI, mu ovšem pomáhá 48V mild-hybridní ústrojí.

Řemenem napojený startér-generátor slouží jednak ke startování motoru, ať už po nastoupení, nebo v rámci stop/startu, které je tak velmi hladké. Také získává zpět trochu kinetické energie a ukládá ji do malého lithium-iontového akumulátoru, aby ji později použil k pomoci spalovacímu motoru a umenšení prodlevy v reakci motoru na sešlápnutí plynového pedálu a také tzv. turbolagu, tedy době, než se roztočí turbodmychadlo a motor dá plný výkon. Obojí veskrze úspěšně, nutno dodat.

Stejně úspěšný je systém také v plachtění. V komfortním jízdním režimu, který je tu standardem, vypíná spalovací motor často i na dálnici, když odstavíte plyn. Plachtí vážně skvěle, zejména v rychlostech do 100 km/h, což zásadně pomáhá spotřebě paliva – lehkou nohou se dá jet i za méně než 6 l/100 km.

Startování čtyřválce poté, co z plachtění šlápnete na plynový či brzdový pedál, trvá docela dlouho, ale dá se na to zvyknout. A proč se motor rozbíhá i při brzdění? Jinak by nemohl rekuperovat, protože na to potřebuje mít nepřerušenou cestu mezi koly, převodovkou, klikovou hřídelí, její řemenicí a konečně startér-generátorem.

Cupra Leon 1.5 eTSI | auto.cz/Michal Kollert

Rekuperace je docela silně znatelná, nejvíce ve chvíli, kdy vůz podřazuje. Protože rozpojí spojku a přeruší tak řetězec ke startér-generátoru, míra zpomalování se sníží právě kvůli nevyhnutelnému odstavení rekuperace. I proto jsou brzdy obtížně dávkovatelné, zejména chcete-li brzdit jen jemně.

Výhodou mild-hybridu je naopak to, že poté, co zaparkuji a zařadím P, čtyřválec zůstává vypnutý. Velká řada aut totiž v takové situaci motor zase nahodí, jen abych ho po vteřině či dvou vypnul tlačítkem, protože jsem dojel do cíle, zaparkoval a budu vystupovat. Irituje mě to; leon to elegantně vyřešil.

Ve sportovním jízdním režimu naopak motor nezhasíná vůbec a také převodovka v režimu S, do nějž se lze zatažením za páčku voliče dostat i v komfortním módu vozu, drží vyšší otáčky. Pro dynamičtější jízdu v zatáčkách sice stejně nemá nikdy správný kvalt tehdy, kdy ho tam chci, ale na pádla řazení pod volantem reaguje bryskně a stejně mě v těchto situacích baví řadit vlastníma rukama. Ovšem, se 150 koňmi nejde o žádný sporťák, příliš rychle tenhle leon jezdit neumí a hledáte-li sportovní svezení, bude třeba sáhnout po některé ze silnějších motorizací.

Podvozkem neoslní

Fakt, že sedím v obyčejném, byť bohatě vybaveném hatchbacku, který má dynamické jen jméno a místy design, je ovšem znát víc na podvozku. Ten sice v rámci paketu Driving Performance dostal víceprvkovou zadní nápravu a adaptivní odpružení s možností volby tuhosti tlumičů, ale přesto si nedokáže příliš dobře poradit s těžkými 19” koly. Nejvýraznější to je na sérii rychle přejížděných nerovností, typicky na roletě.

Při předepsaném tlaku v pneumatikách se od kol ozývá zvuk, který nedovedu popsat lépe, než jako duté zvonění; podle kolegy Františka ze Světa motorů to působí, jako by člověk dribloval míčem. Stručně řečeno, základní „osmnáctky“ by tu byly rozhodně lepší volbou.

Jedním dechem však musím dodat, že se tyto problémy objevují opravdu jen na nekvalitním asfaltu. Na hladkém „koberci“ si jich nevšimnete, to má leon jistoty dost, a s přilnavostí pomáhají obuté hankooky Ventus S1 evo3. Jenže málokterý (nejen) český motorista jezdí jen po špičkovém asfaltu.

Cupra Leon 1.5 eTSI | auto.cz/Michal Kollert

Výše nakousnutou spotřebu doplním číslem 6,5 l/100 km, kterého jsem dosáhl za své zhruba čtyři stovky testovacích kilometrů, a konečně hodnotou 7,5 litru, kterou displej ukázal při dynamické, ale plynulé jízdě. Obojí považuji za velmi příznivá čísla, stejně jako uvedených necelých 6 litrů při tzv. lehké noze.

Naopak příplatek za světlomety LED Matrix je rozporuplný, protože na dálnici má vůz problém vidět horní obrysová světla protijedoucích kamionů, takže stejně většinu času musím mít „dálky“ vypnuté. Na okreskách však vystiňuje okolní provoz hezky a umí i ztlumit jas toho segmentu, který svítí na dopravní značku, aby vás odraz neoslňoval. Segmenty jsou však poměrně velké, nečekejte tady tisíce pixelů a jemné rozlišení.