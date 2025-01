TEST Cupra Leon VZ 300 – Repráky here, výfuk here

Z dvoulitrového přeplňovaného motoru ždímá Cupra Leon VZ rovných 300 koní, tedy 221 kilowattů. To je úctyhodný technický výkon a turba s ním mají samozřejmě spoustu práce.

Při první jízdě překvapí hutný zvuk. Přesně jako vytuněná auta omladiny, co se prohání po okreskách a dělají hlavně kravál. Jenže po pár kilometrech je jasné, že přesně tyto zvuky auto dělat nemůže, tedy spíše by nemělo, pokud příliš nepřehrává.

Začalo tak hledání „zvuku motoru” v menu. Vůbec nešlo najít, virtuální asistentka také nebyla schopna poradit. Ani procházení návodu nepomáhalo. Až googlení poradilo, že je třeba zvolit individuální mód nastavení a v něm nastavit zvuk na Pure. To by mělo potlačit snahu reproduktorů pomáhat motoru a výfuku.

TEST Cupra Leon ST 2.0 TDI DSG 110 kW – Nejsympatičtější octavia? Lukáš Volšický Testy

Zde by byla první výtka k autu: klidný režim je nutné nastavit v individuálním modu, není proto už prostor na individuální sportovní nastavení. Řidič tak má možnost si nastavit režim pro sportovní jízdu a pro běžné cesty využívat režim Comfort, který si ale pomáhá zvukem z reproduktorů. Druhou možností je jezdit běžně na režim Individual a na svezení využívat přednastavené módy Performance a Cupra. A nebo se neustále šťourat v nastavení.

Ano, část zážitku z jízdy a pocitu z tohoto auta je prostě jen zvuk z reproduktorů. Ten nakonec dělá překvapivě hodně. Už při relativně klidné jízdě po okreskách se posádka dožaduje zpomalení, i když se jede třeba sedmdesát kilometrů v hodině. Slyšet je zkrátka mnohem svižnější kvap. Naopak při konstantní padesátce městem má posádka tendence vystoupit a jít napřed, protože najednou je všude klid a mír. U tohoto auta lze chápat, jak je pro někoho těžké dodržovat rychlostní limity v obcích.

Cupra Leon VZ 300 | auto.cz/Michal Kollert

U zvuku je třeba dodat i to, že posádka je od dunivého zvuku částečně odříznuta a venku jej lidé vnímají výrazně více. Je tu tak i problém s tím, že obyvatelé slyší dlouho dopředu, že se leon blíží a i když se jede podle předpisů, může to snadno znít, že to tak není.

Jenže jak tohle auto vlastně jezdí? Při běžné jízdě je samozřejmě limitováno obřími koly a tužším podvozkem i pevnějšími sedačkami. Některé nerovnosti jsou opravdu znát.

Když si chce člověk trochu zajezdit, je to radost. Z podvozku, který je ve městech nevýhoda, se stává parádní nástroj, který auto provádí zatáčkami. Všechny koně motoru najednou přijdou vhod a k zapřahání stačí jen povel plynového pedálu. Auto se dokonce i v eko módu (lze zvolit jen v individuálním nastavení) velmi ochotně žene kupředu, ve sportovních režimech je ještě dravější.

TEST Cupra Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG 140 kW – Hobík Stanislav Švarc Testy

Raz dva se dá dostat na rychlosti, za které se už bere řidičák. Tady je problém, který s tím autem je. Řadu zatáček lze projet stovkou s kelímkem kávy v ruce. Kde už by řidič čekal trochu zábavy a nadšení, tady to auto s přehledem zvládá v podstatě samo.

Při snaze aspoň zhruba dodržovat rychlostní limity se možnosti auta často ani nedostanou ke slovu a nepřijde ani ta zábava, kterou slibuje zvuk z reproduktorů. Se Škodou Fabia HTP to bude prostě dobrodružnější jízda, protože tohle auto bude celou dobu na limitech. S leonem je k podobnému zážitku třeba jezdit stylem, kde je člověk jednou nohou v kriminále.

Ano, je samozřejmě hloupé přirovnávat vymazlený sportovní vůz s dýchavičným tříválcem. Jenže tady je opravdu problém dnešních silných vozů. Samy toho zvládnou opravdu hodně a řidič za volantem s trochou nadsázky nemusí ani být.

Cupra Leon VZ 300 | auto.cz/Michal Kollert

Proto je i těžké jízdní vlastnosti auta hodnotit, protože limity zůstávají pořád hodně daleko. Je to předokolka, proto možná jediný vnímaný nedostatek by směřoval k tomu, že občas by se pomoc zadní nápravy hodila, zvláště pak, když se vezme v potaz, jaké výkony jsou zde k dispozici.

Zamyšlení přinesly i vnější rozměry, ty jsou sice benefitem po posádku i zavazadla. Je to ale stále „hot hatch”, když má 4,4 metru na délku a rozvor 2,7 metru? Tohle auto je už dokonce maličko větší než byl čtyřkový golf v kombíku. Nebylo by zábavnější dostat tento pohon třeba do Ibizy?

Spotřeba se držela hlavně kolem osmi litrů, snadno se dostala i přes deset, naopak ani pod sedm se ji stlačit nedařilo i při velkém sebezapírání. Výsledný průměr 8,5 litru na 100 km by se vzhledem k vlastnostem auta ještě dal, problém byl ale s relativně malou nádrží. Dojezd byl kolem 500 kilometrů.