TEST Mazda CX-90 3.3 Turbo S – Je největší americká mazda lepší než ta evropská?

Když Mazda uváděla na trh postupně několik velkých aut na nové platformě s klasickou koncepcí, slíbila do Evropy modely se sudými čísly, tedy CX-60 a CX-80, a do Severní Ameriky s lichými, o něco vyššími čísly – CX-70 a CX-90. Leckdo nad tím pozvedl obočí s tím, že by přeci stačilo jedno auto pro oba tyto kontinenty, snad jen s jinými motorizacemi; že by to bylo levnější jak z hlediska vývoje, tak následné výroby, protože by se vyrobilo více kusů jednoho každého vozu.

Mazda přesto vyvinula auta pro každý ten trh zvlášť – nebo to tak alespoň z označení a drobných rozdílů v designu může působit. Běžně u nás narazíte „jen“ na CX-80, budeme-li se bavit o větší verzi se třemi řadami sedadel, ale jezdí tu i minimálně jedna CX-90. Dovezla ji firma Driving USA a půjčila nám ji na test.

Mazda CX-90 3.3 Turbo S | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Kdybyste se na mazdy CX-80 a CX-90 podívali jen letmo, dalo by se snadno odpustit, kdybyste si mysleli, že to jsou stejná auta. Ona totiž stejně opravdu vypadají, nemáte-li opravdu velmi pečlivé oko a skvělou paměť – anebo nepostavíte-li je přímo vedle sebe. A právě to se mi povedlo, takže vítejte u testu CX-90, který však nabídne i jisté srovnání s CX-80.

TEST Mazda CX-80 3.3d – Charismatický rodinný obr Marek Bednář Testy

Zvenčí téměř, uvnitř úplně stejné

Kde tedy hledat rozdíly zvenčí? Jednak, devadesátka je delší i širší než osmdesátka. V tabulce rozměrů na konci této kapitoly jsem je postavil vedle sebe. Vnější rozměry, rozvor, rozchody kol a objemy kufru jsou hodnoty katalogové, vnitřní rozměry a rozměry kufru jsou naopak hodnoty naměřené stejným autorem, stejným způsobem a na stejných místech v interiéru. Pomineme-li jednotky milimetrů, jsou tedy přímo srovnatelné.