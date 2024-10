TEST MG3 Hybrid+ Exclusive – (Skoro) elektromobil na benzin

Při pohledu na fotografie i při reálném přebírání MG3 jsme se nemohli zbavit dojmu, že se design dodělával na jiné auto. Jako by se vzal nějaký malý usedlejší vůz a tomu se přidělala odvážnější čelní maska, aby připomínal MG4. Skoro by se dalo říci vpředu párty, vzadu byznys.

Podobná nesourodost lze najít i v interiéru. Část se tváří jako moderní „lepší“ vůz, část naopak odkazuje na vozy, kde se tvrdě jde na náklady, jako je třeba Dacia Sandero. Příkladem budiž nedělené zadní opěradlo i v testované nejvyšší výbavě. Tento nedostatek už ale importér opravil a nově se prodávají vozy s dělenými zadními opěradly. Zajímavosti je pak i autobaterie v místě pro rezervu, která ukazuje, že testovaný hybridní pohon nebyl tím hlavním, co se při tvorbě auta zvažovalo.

Nové MG3 Hybrid+ je konečně v Česku! Známe technické detaily, ceny i výbavy Marek Bednář Novinky

Přes trochu rozpačitý první dojem ale auto nevypadá špatně a na kompromisy v interiéru se samozřejmě nejezdí. Kabina ani zavazadelník sice nepatří k největším ve třídě, nabídnou ale přijatelný prostor a ve zpracování se těžko hledají chyby. Kolegové sice upozorňovali na mezery ve spárování, toho si ale běžný řidič vůbec nevšimne.

Ergonomie sice v mnoha věcech vyžaduje pečlivé čtení manuálu, jak ale člověk zjistí, co jak funguje, už není většinou problém to používat.

Vnitřní prostornost ani zavazadelník pak není nic, co by mělo MG diskvalifikovat, ani naopak něco, co by tomuto vozy přihrálo extra body. Do kufru se vejde 293 litrů, což patří ke standardu třídy. Je to více než nabízí Toyota Yaris, ale výrazně méně než má Renault Clio nebo Škoda Fabia. MG nabízí slušný standard zpracování, kterou doplňuje bohatou výbavou. Vliv na vnímání má ale to, že testovaný vůz stojí 580 tisíc. U malých aut jsou s takovými cenovkami nároky zkrátka vyšší.

MG3 hybrid+ | auto.cz/Josef Dvořák

Až na trh přijde i čistě benzinová verze se zajímavější cenovkou, budou se některé detaily snadněji odpouštět. Tady jsme si vzpomněli na třeba korejské vozy, zmiňme například Hyundai i30, před nějakými patnácti dvaceti lety. Dokázaly sice nabídnout bohatou výbavu za poměrně dobrou cenu, v nejvyšších výbavových stupních ale nepůsobily přesvědčivě. Někdy by se dalo říct, že trochu pouťově. Naopak základní verze byly už tehdy velmi dobrou volbou, která pro zákazníky znamenala parádní kus auta za dobrou cenu. U MG je to podobné. V těchto cenových relacích už prostě zvažujeme, zda není lepší si něco z výbavy nebo výkonu odpustit a sáhnout raději po zavedenějších značkách. Třeba Škoda Fabia udělá v této cenové relaci celkově lepší dojem a dá se pořídit i s 1.5 TSI. Ale to jsme zpátky u toho, že takový pohon, jaký má toto MG, na trhu zkrátka není.