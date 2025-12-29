TEST Mini Countryman C – Lepší nabídka, horší mini
Legendární Mini Cooper jezdí léta skvěle a pozice za volantem je v něm boží, proto něco podobného člověk očekává i od SUV postaveném na stejném základu. Místo toho však zaujme spíše ceníkem.
Design, interiér
Nový Mini Countryman je již třetí generací tohoto modelu, který chce být parťákem pro výlety za město. Technicky stojí na stejném základu jako předchůdce, ale změn je tolik, že ani my se nebojíme označit ho za novou generaci.
Zatímco předchozí generace stavěly na kulatých tvarech a typicky roztomilém výrazu, nový Countryman sází na hranatější tvary. Silueta, detaily i grafika světel jsou nezaměnitelné a pořád vypadá jako Mini, jen už nepůsobí tak lehce a hravě jako dřív. Mně osobně to nevadí, ale během testování jsem zaslechl i negativní hlasy. Lemy okolo blatníků jsou nelakované, což vždy vítám, člověk se najednou nezalekne lesa nebo polňačky.
Interiér vypadá téměř totožně jako v novém cooperu, což je dobrá zpráva. Kabina je moderní, minimalistická, s dominantním kruhovým displejem a typickou mini atmosférou. Použité látky jsou výborné, působí hodnotně a dávají interiéru osobitý charakter, který dnes u konkurence často chybí. Celkově jde o velmi příjemné prostředí, které si na nic nehraje a přitom působí prémiově. Infotainment je velkým tahákem. Je rychlý, propracovaný a nádherně zpracovaný.
Na druhou stranu countryman nabízí přesně to, co cooper neumí. Vzadu je nesrovnatelně víc místa, prostoru nad hlavou je dost i s panoramatickou střechou, která sice ubere zhruba čtyři centimetry, ale v reálu to nijak neomezuje. Kufr není největší, ale nechybí v něm kotvící oka a přihrádky. A přístup k zadním sedačkám není tak omezený jako u čtyřdveřového cooperu, který má zadní dveře mnohem menší.
Pro rodinu nebo častější cestování ve čtyřech je to jasný krok vpřed. Jenže právě tady se z countrymanu stává spíš racionální volba než hravý společník. Pro dva lidi není tak delikátní jako obyčejný cooper a motokárový pocit se vytrácí.
Z pohledu řidiče měřícího 190 centimetrů se začínají objevovat některá negativa. Pozice za volantem není tak přirozená jako v cooperu. Tam se sedí nízko, hodně vzadu a volant máte přesně tam, kde ho chcete. V countrymanu mám volant spíš v klíně než před sebou a ani při snaze o ideální nastavení jsem se nezbavil pocitu, že sedím spíš na autě než v něm.
Motor, jízdní vlastnosti
Pod kapotou pracuje tříválcový motor BMW o objemu 1,5 litru s označením B38, který patří k tomu lepšímu, co dnes v této třídě najdete. Obavy z tří válců tu opravdu nejsou na místě. Motor je kultivovaný, netrpí nepříjemnými vibracemi a není ani zbytečně vzteklý při rozjezdech, jak to u podobných jednotek občas bývá. Dlouhodobě navíc vykazuje solidní spolehlivost a problémy prvních kusů s lisovanou vačkovou hřídelí jsou dnes už historií. Spotřeba okolo 7 litrů benzinu je dosažitelná, s vypnutým systémem stop-start jsem jezdil za zhruba 7,5 litru včetně ranních kolon a dálnice.
Ve spojení s patnáctikilowattovým elektromotorem tvoří tříválec příjemně pružný mild-hybridní celek s lehce nadprůměrnou dynamikou v rámci segmentu. Na menší cooper to samozřejmě nemá, fyziku obejít nelze, ale pro běžné používání je výkon naprosto dostačující. Výhrady nemám ani k dvouspojkové převodovce.
Zamrzí absence pádel pod volantem, která značka vyhrazuje silnějším verzím. A také fakt, že zvukový projev je prakticky nulový. Auto je velmi tiché, možná až příliš, pokud čekáte trochu emocí.
Jízdní vlastnosti patří dlouhodobě k silným stránkám značky Mini, a očekávání proto byla přirozeně vysoká. Countryman je po stránce komfortu příjemný, obzvlášť v testované konfiguraci, která i přes bohatou výbavu nestála na největších možných kolech. Podvozek dokáže většinu nerovností dobře odfiltrovat a na delších trasách působí auto klidně a vyváženě. Ve srovnání s menším cooperem ale chybí jemnost, vyšší stavba karoserie si vyžádala tužší nastavení tlumičů a na drobných nerovnostech je to lehce znát. Přesto zůstává countryman v rámci své třídy nadprůměrně naladěným vozem.
Největší zklamání přichází u řízení. Má sice určitou dávku odporu, ta je ale prakticky neměnná a do volantu se nepřenáší změny přilnavosti pneumatik přední nápravy. Kolem středové polohy je řízení navíc lehce netečné. V rychlých zatáčkách, když je najíždíte z rovinky, to pocitu jistotu opravdu nepřidává. A v podzemních garážích při rychlém otočení volantem o zhruba 360 stupňů má auto tendenci se na okamžik hrnout rovně, jako by nestíhalo reagovat na pokyn řidiče. V kombinaci s ne zrovna ideální pozicí za volantem z toho pramení řidičské zklamání. Po týdnu soužití si ale člověk celkem zvykne a pro běžné fungování to neruší.
Závěr
Mini Countryman na první pohled působí jako prémiová a zároveň rozumná volba, která slibuje styl značky Mini ve formátu použitelném pro každý den. A do jisté míry ten slib skutečně plní. Interiér je nápaditý, materiály příjemné, technika moderní a základní pohonná jednotka s mild-hybridní podporou funguje kultivovaně a bez slabých míst. Countryman je tichý, komfortní a ve své třídě nijak nezaostává.
Není to však Mini ve smyslu, jaký si ho značka sama léta vychovala. Pozice za volantem postrádá přirozenost menšího cooperu a řízení je odtažité. Countryman je Mini spíš vizuálně než řidičsky.
Základní cena countrymanu C ve výši 874.900 Kč působí na poměry prémiové značky překvapivě vstřícně a na papíře z něj dělá jednu z dostupnějších vstupenek do světa prémiových emblémů. Teprve ve chvíli, kdy vůz nakonfigurujete do podoby testovaného kusu, tedy zcela běžnou a ničím přehnanou výbavou, se cena posouvá k hranici 1,2 milionu korun. V této cenové hladině už countryman přirozeně vstupuje do společnosti větších, prostornějších a technicky dospělejších SUV.
A konkurence? Například u Volkswagenu Tiguan začíná mild-hybridní verze 1.5 TSI 96 kW na 949.900 Kč, výkonnější varianta se 110 kW pak na 1.068.900 Kč. Už v základu však nabízí adaptivní tempomat, kompletní sadu bezpečnostních asistentů a ergonomii, která bez kompromisů vyhoví řidičům všech postav.
Vzniká tak zajímavý paradox. Mini Countryman vypadá jako Mini a interiér se snaží typickou atmosféru značky poctivě zachovat, což se daří. Unikátní je také hravý a propracovaný infotainment. Jízdně i cenově už ale stojí jednou nohou ve světě obyčejnějších kompaktních SUV a nadšené řidiče neuspokojí.
Pokud hledáte styl a image, tak countryman C stále dává smysl. Jakmile však začnete porovnávat kompletní ceníky a každodenní použitelnost, ukáže se, že za stejné peníze existují vozy, které nabídnou zkrátka více.
|874 900 Kč Mini Countryman C / 125 kW
|874 900 Kč Mini Countryman C / 125 kW
|874 900 Kč Mini Countryman C / 125 kW
|Testovaný vůz s výbavou
|1 195 220 Kč Mini Countryman C / 125 kW