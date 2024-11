TEST Mini Countryman SE ALL4 – Zlepšovač nálady přišel o emoce

Za volantem nového countrymanu si nelze nevzpomenout na dřívější jízdy klasickým mini i prvním novodobým Mini Countryman. Proboha, kam jsme se to dostali? Proč je tohle mini tak maxi? Je to skoro jako řídit tank. Je pocitově mohutné, těžké a… a ani není tak prostorné, jak by rozměry naznačovaly.

První novodobá generace countrymanu je o víc než 35 centimetrů kratší. Dřív to byla roztomilá hravá autíčka. Teď už je to kus auta. Pro koho vlastně?

Mini je tradičně pro (duchem) mladé kluky, co se chtějí odlišit. A jistě taky pro ženy, které chtějí více stylu. Od Mini také asi obecně očekáváme trochu zábavy za volantem a trochu designové originality. Hlavně by ale mělo být malé a hravé. Co ale tento countryman, se kterým se v garážích jezdilo hůře než s pětimetrovým Volkswagenem ID.7? Pravda, ten příměr není úplně fér, protože ID.7 má nebývalý rejd.

TEST Mini Countryman C – Mini pouze jménem Ondřej Šámal Testy

Dnešní countryman je ve všech směrech větší než Škoda Karoq. Koneckonců je to sourozenec BMW X1. To už není auto pro město, se kterým je radost parkovat, ani hravá krabička do zatáček. Nabízí pocit robustnosti a bezpečí pro vození děti do školy. Vyšší posaz pak potěší i ty, kteří už pohybově nejsou takoví štramáci.

Mohutnost se ale projevuje hlavně pocitově. Všemu pomáhá zmíněná vysoká kapota. Při usednutí dozadu se ale ukáže, že countryman žádný obr není. Prostornost je vzadu poměrně omezená, navíc o nějaký ten centimetr horší než ve verzi s benzinovým motorem. Baterie si vyžádala vyšší platformu a to negativně dopadlo na cestující vzadu, a slavné to není ani v kufru. Víme, že jde o úplně jinou cílovou skupinu, ale ve škodovce dokázali v karoqu na podobném půdorysu vykouzlit lepší prostornost. Více místa na nohy vzadu lze najít i v menších autech.

To jsou ale jen první dojmy vycházející z šoku, jak to auto mezigeneračně vyrostlo. Což bylo tedy jasné už z fotografií, ale při prvních metrech za volantem se to ještě zdůrazní. Pak je tu ale druhý dojem a ten je jasně pozitivní. Uvnitř má auto styl a pěkné zpracování a přinese to, co se od něj očekává. Je prostě originální a nejde o žádnou tuctovku, co má soused. Za vzhled interiéru bychom dali plný počet bodů. Pravda, část z toho už si žádá poměrně vysoké příplatky, základní provedení tak fešácké není.

Mini Countryman SE ALL4 | auto.cz/David Rajdl

Výsledek už není tak nepraktický jako u předchůdců. Kulatý displej sice není ideální, úložné plochy jsou ale kde je třeba a lahve s pitím, kelímek s kávou nebo telefon je kam si dát. Tady je třeba dát body a to i za to, že to není obyčejná palubní deska. Tohle auto umí na pasažéry udělat dojem. Tedy, data na to nemám, ale raději bych slečnu, na kterou chci udělat dojem, vezl v countrymanu než v (i)X1.

Vůz přišel o velkou část původní hravosti a zvenku se tváří mnohem seriozněji. Je v něm pořád něco pubertálního rošťáka, ale už výrazně zestárl a usadil se. Už nechce tolik vynikat. Trochu jako člověk, který už musí platit složenky a uvědomil si, že život není taková sranda, jak se u maminky v pokojíčku zdálo. Třeba Fiat 600 je dnes mnohem větší stylovka a countryman vedle něj vypadá jako postarší páprda. Možná má fešáckou kšiltovku, ale už by ho mladá dívka mohla vyzvat k návratu do hrobu.

TEST Mini Countryman JCW ALL4 – Nezbedná motokára. Ale je to tak správně? Lukáš Volšický Testy

Samozřejmě vedle běžných konzervativních SUV nabízí Mini o řád víc stylu, nemá už ale tolik odvahy jako dřív. Jsme zpátky u úvodu, možná je to něco, co si zákazníci a cílová skupina přáli a ti konzervativnější dostali přednost.

Zde je nutná vsuvka - od Fiatu 600 rozhodně nečekáme to, co jízdně nabídne Mini. Myslím ale, že design a styl je to, co v této kategorii rozhoduje.

Stylovost se Mini tradičně snaží dělat i „komediemi”, jako jsou různé atypické způsoby ovládání. Letecká páčka na startování i na řazení se ještě dá, otázky ale vzbuzuje volič módů. Pod matoucími názvy se skrývá těžko pochopitelné nastavení, řečí brožurky jde o konfigurací vlastností vozidla, displejů a prostředí interiéru.

Mini Countryman C • auto.cz

Pomohlo by, kdyby alespoň volba všemi těmi všemi Vivid a Timeless režimy byla svižná, když už si za to zákazník připlácí. Po nějakém tom hraní vůbec nechápu pointu. U nastavení auta bych se držel zavedených režimů comfort, sport, eco a případně offroad a vzhled přístrojů (které se mezi režimy liší i zásadně) bych nastavoval úplně jinde.

Na první pohled je krásný i kulatý displej, je to něco extra. Chyba ale přijde, když na něj chce člověk zrcadlit obsah z jiného zařízení nebo hrát hry. Pak to zkrátka pracuje jen s obdélníkem a nevypadá to úplně dobře.