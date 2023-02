Podruhé za volantem Peugeotu 408: V Česku jsme vyzkoušeli jediný benzín a vyslechli plány

Peugeot 408 není pro naše pravidelné čtenáře jistě žádnou neznámou. V červnu loňského roku jsme psali o jeho premiéře, v listopadu jsme vyrazili na první jízdy do Francie a začátkem nového roku jsme psali o cenách. Ostatně 1. 1. 2023 začala automobilka oficiálně přijímat objednávky na českém trhu a v současné době už má kupce pro 92 objednaných kusů.

Zde můžeme zmínit, že za minulý rok prodala automobilka v Česku celkem 7.156 automobilů, přičemž nejprodávanější byl model 2008, v jehož těsném závěsu se zůstal menší Peugeot 208, který se stal nejprodávanějším automobilem v Evropě za uplynulý rok. Automobilka se navíc pochlubila 3,5% podílem na českém trhu s plug-in hybridy a elektromobily.

Video se připravuje ...

V celkových evropských prodejích pak tvořily elektrifikované modely (PHEV a EV) přes 20 % prodaných automobilů. Dodejme, že globálně automobilka prodala přes milion automobilů, přičemž meziročně došlo k poklesu o 13 procent. Důvodem byly problémy s výrobou, dodávkami dílů, čipy, atd. Na mimoevropských trzích si však automobilka polepšila o 4 procenta.

Na tento rok si automobilka stanovila cíl prodat v Česku kolem 8500 automobilů, což by mělo být možné díky vyřešení problémů z minulého roku i posílení nabídky například o nově představený model 408, který se v davu rozhodně neztratí. Ostatně jak představitelé značky zmiňovali, model cílí na aktivní zákazníky, kteří se chtějí odlišit. Kromě zajímavého designu ale láká i na moderní technologie nebo hospodárnost.

V nabídce je nyní s jediným benzínovým motorem a dvojicí plug-in hybridních pohonných jednotek. Jak jsme se ovšem během prezentace dozvěděli, do budoucna se dočkáme ještě mild-hybridních spalovacích motorů a čistě elektrického modelu E-408. V budoucnu se navíc u modelu 408 setkáme i s několika zajímavými technologiemi.

Už nyní patří mezi zajímavé prvky výbavy například LED Matrix světlomety, které u vozů značky Peugeot fungují velice slušně, nebo systém hlídání slepého úhlu s dlouhým dosahem. Užitečný je i systém hlídání dění za vozem při vycouvávání. Manévrování na parkovišti pak usnadní systém Visiopark3 se čtyřmi kamerami a pokrytím 360° okolí, který kompenzuje poněkud horší výhled vzad.

Do budoucna se ale dočkáme i systému pro noční vidění, nebo asistenčního systému Drive Assist 2.0. Druhý jmenovaný systém nabídne i poloautomatickou změnu jízdního pruhu, kdy si vůz po zapnutí blinkrů zkontroluje okolí a následně bude schopen sám a plynule změnit jízdní pruh. Pokud by situace nebyla bezpečná, ke změně nedojde. Systém navíc nebude fungovat při sundání rukou z volantu. Praktickým doplňkem bude i včasné doporučení na změnu rychlosti, takže vůz dokáže předem plynule zpomalovat.

Výše zmiňované technologie jsou ale hudbou budoucnosti, stejně jako plán automobilky nabízet do roku 2025 v každé modelové řadě buď plně elektrický model, nebo alespoň plug-in hybridní model. Ve stejném roce se navíc dočkáme i představení elektrického SUV E-3008, které bude postaveno na platformě STLA Medium. Novinka nabídne pohon všech kol a jeho dojezd by se měl pohybovat kolem 700 kilometrů. S touto novou generací elektromobilů navíc automobilka usiluje o prodloužení životnosti vozů na cca 20 až 25, což by znamenalo prodloužení o cca 10 let oproti současnosti.

Do roku 2030 pak automobilka plánuje prodávat v Evropě už jen čistě elektrické modely, zatímco do světa bude zřejmě pořád vesele vyvážet i modely se spalovacími motory. Do roku 2038 je plánem značky dosáhnout nulových emisí uhlíku. To už je ale opravdu daleká budoucnost.

Základní svezení

Vraťme se ale do přítomnosti, tedy k modelu 408. Jeho techniku, rozměry i další zajímavá specifika již popsal Filip Melich po prvních jízdách ve Španělsku, kde mu společnost dělal vrcholný plug-in hybrid. Na prezentaci do Česka už ale dorazily i další motorizace, včetně základního tříválce 1.2 PureTech. A právě tuto základní motorizaci jsem si vyzkoušel já.

Na úvod si ale neodpustím pár dojmů z auta, které při osobním setkání působí skutečně zajímavě. Nejspíš nepřekvapí, že se mi vybavila drobná paralela s Citroënem C5 X, který stojí na stejné platformě a má stejný rozvor, rozhodně ale nejde o žádná dvojčata. Citroën je totiž celkově větší, vyrábí se v Číně (a to i pro Evropu, zatímco 408 ve Francii) a jeho karoserie připomíná spíš kombík, zatímco 408 jede na stylu fastbacku.

Video se připravuje ...

Maska má tradiční charakteristiku vozů Peugeot, včetně výrazného nového znaku, za kterým se skrývá radar asistenčních systémů. V nárazníku jsou čtyři senzory, do masky a za sklo navíc automobilka umístila kamery. Kapota s prolisy a vystupujícími blatníky působí svalnatě a dodává vozu na robustnosti i dynamičnosti.

Při pohledu z profilu přitahuje pohledy především klesající střecha ve stylu fastbacku, na kterou navazuje vyvýšený spoiler. Přehlédnout nelze světlou výšku až 188 mm nebo stylové oplastování odkazující na segment SUV. U modelů ve výbavě GT zaujmout volitelná 20“ litá kola Monolithe s nevšedním designem. Základní model stojí na 17“ kolech, 18“ kola ve výbavě chybí a poté je až na výběr z 19“ či zmiňovaných 20“ kol.

Vzadu vidíme oplastovaný nárazník, světla s 3D LED kresbou tří drápů a nad zadním sklem jsou tzv. „kočičí uši“ – stylistický doplněk, pod kterým jsou umístěny panty víka zavazadelníku. Díky jejich posunutí maximálně dozadu se automobilce podařilo nahnat cenné milimetry pro cestující v druhé řadě sedadel.

V přední části kabiny vidíme tradiční i-Cockpit, včetně 3D přístrojového štít a virtuálních kláves i-Toggles pod obrazovkou infotainmentu, který nám nyní dělá společnost i v našem dlouhodobém Peugeotu 308 SW. Podle automobilky už toto rozhraní využívá celosvětově kolem 9 milionů řidičů, osobně ale pořád nejsem jeho největší fanoušek. Prakticky stejně vypadá i středová konzole. Zástupci automobilky přitom dodávají, že byl kladen i důraz na dostatek odkládacích a úložných prostor.

Testovaný vůz neměl střešní okno, které při prvním testu ukrajovalo poměrně dost místa pro hlavy cestujících. Při své výšce 183 centimetrů jsem si tak nemohl na prostor nad hlavou nijak stěžovat, ostatně místa bylo vpředu dostatek ve všech směrech. Osobně by mi ale vůbec nevadilo, kdyby se sedačka dala posadit ještě o kousek níž.

V druhé řadě, do které se příjemně nastupuje i díky slušnému úhlu otvírání dveří, překvapí spousta místa pro nohy. Podle automobilky se bavíme o 188 milimetrech. Během prezentace navíc padla zmínka, že se jedná o nejprostornější vůz modelové řady Peugeot. Sám za sebe jsem si tak sedl naprosto bez problému. S prostorem nad hlavou to však není nijak oslnivé ani bez střešního okna, rozhodně ale nejde ani o žádnou pohromu. Pokud jsem se dozadu posadil vzpřímeně, dotýkal jsem se vlasy stropnice. Při projetí výmolu bych tak nejspíš narazil. Díky spoustě prostoru ale nebude problém „spustit“ se v sedačce o kousek níž a pořád cestoval relativně pohodlně.

Zavazadelník nevypadá po otevření elektricky ovládaného víka vůbec marně, ostatně u verze se spalovacím motorem slibuje objem až 536 litrů, u hybridu se bavíme o 471 litrech. Nechybí dvojité dno, možnost sklopit opěradla z kufru, boční kapsa, háčky na tašky nebo popruhy na uchycení drobnějšího nákladu. Úsměvným detailem bylo logo Mopar na platě kufru, které je z části uchyceno do pátých dveří. Po sklopení zadních sedadel sice nevzniká rovina, objem ale vzroste na 1611 litrů.

Video se připravuje ...

První česká jízda s přeplňovanou dvanáctistovkou byla poměrně krátká, takže informace o spotřebě rozhodně nečekejte. Stojí ovšem za zmínku, že tříválec s nejvyšším výkonem 96 kW a točivým momentem 230 Nm si musí poradit s vozem o pohotovostní hmotnosti cca 1467 kilogramů, zatímco plug-in hybridy dávají do pohybu vůz o více jak 300 kilogramů těžší. Přesto nelze čekat žádnou dechberoucí dynamiku, což ostatně naznačuje i akcelerace z klidu na 100 km/h za 10,4 sekundy.

Vůz se sice dával do pohybu celkem s lehkostí, bylo však znát, že osmistupňová automatická převodovka EAT8 drží rychlosti při akceleraci o něco déle, aby z motoru dostávala maximum. Naštěstí ale nebyl problém zkrotit vysoké otáčky ručním přeřazením pádly pod volantem, na které převodovka reagovala rychle. Motor má ve vyšších otáčkách tradičně jadrnější zvuk, při klidné jízdě o něm ale téměř nevíte. Převodovka navíc motor ani zbytečně nepodtáčí, takže se s náznakem dunění v nižších otáčkách setkáte jen výjimečně.

Pro poklidné korzování by základní motorizace mohla být celkem slušným společníkem, velkou dynamiku ani emoce si od ní ale neslibujte. Příjemným překvapením pro mě však bylo naladění podvozku, který velice slušně tlumil nástrahy rozbitých okresek. Ani při prudkých změnách směru pak nedocházelo k příliš velkému rozkolíbání karoserie, která tak působila docela stabilně. Řízení sice neoplývá kdovíjakou zpětnou vazbou, působí ale přesně. Brzdy pak u verze s tradičním spalovacím motorem působily čitelně a měly dostatečný nástup i výkon.

Když jsem z vozu vystupoval a vracel klíčky, měl jsem z něj celkově příjemný pocit. Po designové stránce se mi líbí, vnitřní prostor je slušný, podvozek příjemně naladěný a základní dvanáctistovka na 1,5tunový vůz stačí. Rozhodně bych uvítal i výkonnější spalovací motory, což je přání, které se snad naplní s příchodem mild-hybridů. Rozporuplné dojmy mám ale z ceny, která s touto motorizací začíná od 830.000 korun. A to rozhodně není málo. Snad ji ale Peugeot 408 zvládne obhájit v tradičním týdenním testu, na který nejspíš nebudeme dlouho čekat.