Hledáme odpověď na dotaz našeho čtenáře, jaký nový kombík si má koupit za cenu do 800 tisíc korun. Prošli jsme konfigurátory nejoblíbenějších modelů v Česku a přinášíme vám přehled toho, co můžete mít. Nepochybně jsme však nevypsali všechny potenciální koupě. Co byste mu doporučili vy?