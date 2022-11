TEST Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW Style – Stylový základ

Projeli jsme Škodu Fabia se základním atmosférickým motorem 1.0 MPI. Bude malému hatchbacku stačit?

Design, interiér Stávající čtvrtá generace českého hatchbacku Škoda Fabia s kódovým označením SK270 se představila v polovině loňského roku. S novinkou jsme stihli první jízdy v Polsku, srovnat litrový tříválec TSI ve výkonových verzích 70 a 81 kW, stejně jako projet tři kousky v rámci plnohodnotného týdenního redakčního testu. Všechny ovšem měly pod kapotou motor 1.0 TSI o výkonu 81 kW - jednou ve výbavě Style s manuálem, podruhé v totožné výbavě s automatem a do třetice ve verzi Monte Carlo s manuálem. Video se připravuje ... K testu jsme dostali zapůjčenou Fabii v nejvyšší výbavě Style, ovšem se základní motorizací 1.0 MPI. Atmosférický tříválec přitom v ceníku najdete výhradně u prostředního výbavového stupně Ambition (základní Active se u nás nenabízí) a k výbavě Style si ho nenaklikáte ani v konfigurátoru. A protože na nás Fabia při dosavadních příležitostech udělala dobrý dojem, byl jsem zvědavý, jestli na tom základní motorizace něco nezmění. Přeci jen, papírových 59 kW (80 k) s pětistupňovým manuálem nepůsobí kdovíjak lákavě. Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW Style Fabia dospěla Jak už jsme zmiňovali dříve, čtvrtá generace Fabie v mnohém dospěla. Dáno je to už tím, že poprvé ve své historii na délku překročila hranici čtyř metrů (4.108 mm, třetí generace měřila 3.997 mm) a pár centimetrů získala i do šířky (1.790 mm vs. 1.732 mm). V kombinaci s drobně sníženou výškou (1.459 mm vs. 1.467 mm) jí to po dvou úzkých a vysokých generacích dává opět vyváženější proporce. I design samotný je spíše střízlivý, ale to bychom mohli říct o všech generacích. A hlavně jste to všechno už určitě někde četli, slyšeli nebo si na to přišli sami. Naše netradičně specifikovaná Fabia dorazila s modrým lakem karoserie v odstínu Race (13.900 Kč) a 17palcovými koly Procyon s černými aerodynamickými kryty (22.000 Kč). Bez příplatku je ve výbavě Style k dispozici pouze nemetalická barva Modrá Energy, přičemž za nemetalickou Bílou Candy připlácíte 7.300 Kč a za metalické barvy (krom naší Modré Race k dispozici dalších šest odstínů) dáte od 13.600 Kč do 18.600 Kč. Stejné částky zaplatíte i v případě kombinace zvolené barvy s Color Conceptem, kdy máte střechu a detaily karoserie v černé nebo šedé barvě. Škoda Fabia RS Rally2 poprvé v akci! A nejen ona! Co se kol týče, automaticky dostáváte 15palcová litá kola (Ambition může mít v základu plecháče), kde připlácíte 2.000 Kč za jejich černou variantu. Volitelně můžete mít větší kola o průměru 16 až dokonce 18 palců, kdy podle zvolených disků a jejich provedení připlácíte od 11.000 do 38.500 Kč. Z pohledu laků karoserie a disků kol tedy máte na výběr, ovšem volte rozumně, protože u malého levného auta se výše uvedené částky ve výsledné ceně jen tak neztratí. Naše sedmnáctky s kryty Aero sice dle mého názoru autu sluší, ovšem vzhledem k ceně bych si bez ostychu nechal základní patnáctky. Podobně dospěle působí i interiér, za který by se nemusela stydět ani některá o třídu větší auta. Tady už si designéři dopřáli dva výstřelky v podobě krajních kruhových výdechů ventilace (jejich rámečky vypadají, že jsou otočné a slouží k regulaci proudu vzduchu, ale nejsou) a leskle černých boků kapličky přístrojů s vyraženým nápisem Fabia na obou stranách. Líbí se mi textilní potah části palubní desky, díky němuž působí hodnotnějším dojmem. Ve výbavě Style je v základu a v Ambition za něj připlácíte zcela přijatelných 600 Kč. Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW Style Abych ale nezabíhal do zbytečných detailů a nenudil vás výčtem jednotlivých prvků, tak to zkrátím a řeknu, že interiér naší „stajlové“ Fabie měl od standardního provedení dost daleko. Nejvýraznějším rozdílem je Sportovní paket za 9.500 Kč, který přidal sportovní tříramenný volant, sportovní kryty pedálů, přední sportovní sedadla a potahy sedadel v kombinaci látky a mikrovlákna Suedia. Osobně bych raději peníze ušetřil – sedadla i pedály jsou fajn, ale raději bych měl standardní dvouramenný volant bez zploštění ve spodní části. Za příplatek byla také dvouzónová klimatizace Climatronic, zatmavená zadní boční okna, infotainment Amundsen s 9,2placovou obrazovkou a navigací, virtuální kokpit a celá řada dalších prvků. Přestože Škoda nenastavila cenu příplatků nějak extrémně, přesto se ty tisíce nasčítají a jak už asi tušíte, od základní ceny jsme se hodně vzdálili. K té se ale vrátím ještě v závěru. Rozumný prostor Vepředu je ve Fabii místa dostatek ve všech směrech, takže jsem se svými 184 centimetry a rozměrnou postavou neměl v žádném ohledu nouzi. Snad jen vnitřní zpětné zrcátko by mohlo být uchyceno o kousek výše, aby mi tolik nepřekáželo ve výhledu. Vzadu je vzhledem k velikostní třídě auta o něco méně místa, takže se sám za sebe neposadím, ale člověk menší postavy se za mě usadí. Za spolujezdcem bych si místo našel, i když by mi chybělo pár centimetrů na hlavu. Na kratší vzdálenosti bych to však bez potíží vydržel. Pokud dozadu posadíte hubené osoby menšího vzrůstu, vejdou se tam dokonce i tři dospělí. Chtělo to trochu skládání, mačkání a nutností bylo vyjmout odkládací schránku na středovém tunelu, ale zvládli jsme to. Na výletování to není, ale v případě potřeby přesunu na pár (desítek) kilometrů to bohatě dostačuje. Při obsazení zadní lavice dvěma osobami je na šířku místa dostatek. Zavazadlový prostor v základním uspořádání nabízí velice sympatických 380 litrů, respektive 1.190 litrů se sklopenými opěradly zadních sedadel (dělena v poměru 60:40). Náš kousek navíc měl ve výbavě Simply Clever paket I za 3.400 Kč, který zahrnuje síťový program, elastický úložný prostor v kufru, odpadkový koš v předních dveřích, oboustranný koberec kufru, zádržné prvky (tzv. cargo elementy), 2 háčky v zavazadlovém prostoru, multifunkční kapsu a odkládací schránku na zadním tunelu. Docela dlouhý seznam za velice rozumné peníze. Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW Style

Motor, jízdní vlastnosti Český základ Velké výstřelky si Fabia odpustila i v nabídce motorů, která sestává výhradně ze zážehových jednotek. Vrcholem je jediný čtyřválec, 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 k), jenž pořídíte výhradně ve spojení se sedmistupňovým automatem DSG. Zbytek nabídky tvoří tříválce, a to přeplňované i atmosférické. Motor 1.0 TSI nabízí 70 nebo 81 kW (95/110 k) a pětistupňový manuál ve slabší verzi, potažmo možnost volby mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým DSG v té silnější. Pro čtvrtou generaci modelu Fabia škodovka připravila také atmosférický tříválec 1.0 MPI o výkonu 48 nebo 59 kW (65/80 k), přičemž na českém trhu zastává roli základní motorizace silnější provedení. Pojí se výhradně s pětistupňovou manuální převodovkou a svůj maximální výkon 59 kW (80 k) produkuje při 6.300 ot/min. Na otáčkoměru je přitom červené pole vyznačeno od 6.000 ot/min, byť do 6.500 ot/min je značeno světlejší barvou. Nová Škoda Fabia se představuje v policejních barvách Maximální točivý moment 93 Nm – hodnota je mimochodem shodná se slabší verzí motoru – dává v rozmezí od 3.700 do 3.900 ot/min. Abychom měli tabulkové hodnoty kompletní, tak přesný objem motoru je 999 cm3 a válce mají vrtání 74,5 mm a zdvih 76,4 mm (shodné s přeplňovanými motory 1.0 TSI). Maximální rychlost automobilka udává hodnotou 179 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 15,5 sekund – slabšímu 1.0 TSI se 70 kW to trvá o téměř 5 sekund méně. Kombinovaná spotřeba dle WLTP má být do 5,5 litrů na 100 kilometrů a emise CO 2 do 124 g/km. Na rozdíl od přímovstřikových přeplňovaných motorů TSI je základní atmosféra nepřímovstřiková. Zkratka MPI pak znamená Multi Poin Injection, tedy (elektronické) vícebodové vstřikování paliva do sacího potrubí. A zatímco 1,5litrové TSI pracuje s kompresním poměrem 10,5:1, menší 1,0litrová TSI už mají kompresní poměr 11,5:1 a atmosféra 1.0 MPI 12,0:1. Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW Style Jede to. Vážně Papírové hodnoty tedy nejsou kdovíjak působivé. Osobně jsem vždy základní MPI v ceníku Fabie přehlížel, pokukoval po vrcholném 1,5 TSI a stěžoval si, že není dostupné s manuálem. Nevybavuji si teď ani, jestli už jsem někdy s litrovým MPI jezdil – určitě ne v posledních letech. Od základní motorizace jsem tedy neměl přehnaná očekávání… a možná právě díky tomu překvapila. Často si v testech přečtete, že motor 1.0 MPI nejede, nebo že se nehodí na dálnice a uspokojí maximálně tak důchodce. Skutečnost je ale dost jiná. Auto je poměrně agresivně zpřevodované a už od nízkých rychlostí se projevuje hbitě. Pokud nejedete plně naložení, brzdou provozu rozhodně nebudete. Ani v pěti lidech a s nějakým drobným nákladem Fabia netrpěla tak moc, jak jsem se obával. Jen bylo potřeba dávat ještě větší důraz na podřazování s jakýmkoliv stoupáním a počítat s tím, že auto nabírá rychlost o něco déle. Hity devadesátek: Na podzim 1999 měla premiéru první Škoda Fabia Mimo město sice litrovému MPI začne docházet dech, ale pokud nezapomínáte řadit a motor pořádně vytáčet, Fabia pojede. Problém není ani konstantních 130 km/h na dálnici, občas se jí chtělo jet i rychleji. Sice při české maximální rychlosti motor točí zhruba 4.000 ot/min, ale auto je dobře odhlučněné a zvukový projev tříválce mně osobně přišel zajímavý. Zpomalte na 100 km/h a otáčky klesnou k hodnotě 3.000 ot/min. Základem jízdy s 1.0 MPI tedy je motor pořádně vytáčet, nezapomínat na řazení a snažit se o co nejplynulejší jízdu a neztrácet rychlost. Zní to jako dřina, obzvlášť když si člověk vzpomene na moderní přeplňované motory, které točivý moment poskytují v podstatně nižších otáčkách, ale pokud vás baví řízení, práce to rozhodně není. Naopak, když člověk chytne správné tempo a provoz to umožňuje, dokáže Fabia nabídnout překvapivě zábavné svezení – motor se ochotně vytáčí, ve vyšších otáčkách vesele bručí a rychlosti se v pětistupňové převodovce s krátkými drahami dají sázet svižně. Atmosférická Fabia do puntíku potvrzuje, že rychlá jízda v pomalém autě může být zážitkem. Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW Style Pokud řadit zapomenete, prostě nepojedete. Ani když si podřadíte o stupeň, dva, zázraky se dít nebudou, 1.0 MPI zkrátka čarovat neumí a limity výkonu a točivého momentu jsou jasně dané. Když s tím počítáte a přizpůsobíte tomu jízdní styl, nejde o žádné drama. Ovšem dokážu si představit, že ten, kdo si na dálnici rád hraje na stíhačku a neřeší plynulost jízdy, za volantem atmosférické Fabie bude trpět. Pro takové zákazníky ale litrové MPI není určeno. Nebudeme si nic nalhávat, MPI spousta lidí zvolí pouze kvůli ceně. Skutečnost, že umí být i zábavné, je skvělým bonusem. Fabia dospěla, díl druhý Na zábavném svezení má lví podíl také povedený podvozek. Není možná tak hravý jako například ve Fordu Fiesta, ovšem ten jsem naposledy řídil v hybridní verzi s automatem, které zábavu za volantem úspěšně dusily. Podvozek Fabie je ale jistý a nechá si líbit i trochu jízdy „na hulváta“, přitom umí být na malé auto příjemně komfortní bez zbytečné uhoupanosti a obstojně tlumí nerovnosti. Konstrukčně přitom nejde o žádné přelomové řešení – vepředu je zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem, zatímco vzadu je kliková náprava s vlečenými rameny. Přesto Fabia jezdí dospěle, na dálnici není nervózní a na nerovnostech neposkakuje. A když už jsme u podvozku, zmíním ještě, že vepředu jsou použity kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny. Vzadu jsou standardně (a v našem případě) bubnové brzdy, ale i zde jsou dostupné kotoučové. Fabii by měl nahradit dostupný elektromobil, chvíli si na něj ale počkáme Řízení je hřebenové s elektromechanickým posilovačem a s ohledem na dnešní dobu snad ani nemůže překypovat zpětnou vazbou. Na druhou stranu je přesné, kolem středové polohy má minimální vůli a není tak přeposilované, jak by možná člověk čekal. Ve vysokých rychlostech se odlehčí a trochu jistoty ztratí, ovšem to není specifické jen pro Fabii a od svižné jízdy vás to neodradí. Spotřeba Automobilka pro Fabii se základní motorizací udává spotřebu 5,0 až 5,5 litrů na 100 kilometrů (dle WLTP), do čehož se mi bez jakékoliv snahy podařilo vejít. Týdenní soužití jsem podle palubního počítače zakončil se spotřebou 5,5 l/100 km. Jak vyplývá z výše uvedených řádků, auto jsem rozhodně nešetřil. Motor jsem pravidelně vytáčel do maximálních otáček, při častých dálničních přesunech dle možností provozu jezdil trvalých 130 km/h a párkrát jsem jel i s plně obsazeným autem. Když se člověk trochu snaží a jsou mu nakloněni bohové provozu, dá se dostat klidně i o litr níže. Nutno ještě podotknout, že Fabia už obouvala zimní pneumatiky, konkrétně Michelin Alpin 6.

Závěr Nedostupná kombinace Doporučil bych vám pořídit si podobně specifikovanou Fabii? Těžko. Jako novou ji prostě neobjednáte, testovanou kombinaci motoru, výbavy a příplatků Škoda nenabízí. Ono to ale dává smysl. Se základní motorizací jsem si sice skvěle rozuměl, ale náš exemplář ve výbavě Style a se všemi příplatky přišel na 498.400 Kč. Jakkoliv mi 1.0 MPI přišel fajn, za bezmála půl milionu nedává moc smysl. Navíc, komu jde o výbavu a styl, ale neřeší motorizaci, většinou nebývá zákazníkem Fabie nebo Škody obecně. Byli jsme u světové premiéry Škody Fabia RS Rally2: Pro šampiony i vstřícnější k začátečníkům! Dokážu si ale dost dobře představit, že bych si Fabii pořídil v nižší výbavě Ambition a nechal si základní motor, kdy auto přijde na 349.900 Kč. Není to zadarmo a od prvního redakčního testu modelu Fabia před rokem jde o zdražení o 20.000 Kč, ale v dnešní době šílených cen mi to stále přijde jako akceptovatelná nabídka. Jen bych se nesměl zapomenout u příplatkové výbavy, nebo se jí nejlépe úplně vyhnout, protože pak cena letí rychle nahoru. Však u testovaného kousku bylo příplatků za 138.500 Kč! Některé z nich, jako například parkovací senzory vepředu a vzadu (8.000 Kč) nebo LED zadní světla (3.500 Kč), bych si ve výbavě Style dokázal představit už v základu. A to je v podstatě asi jediná vážná výtka, kterou k testované Fabii mám – cena. Zmiňoval jsem také trochu nízko umístěné vnitřní zpětné zrcátko, nebo se mi nelíbila nutnost některé rozšířené funkce klimatizace ovládat přes dotykovou obrazovku, přestože jinak ventilaci správně zůstala fyzická tlačítka, případně by se mi líbily rychlejší reakce digitální přístrojové desky na pokyny ke změně zobrazovaných údajů nebo rozložení. To je však ten typ věcí, se kterými se člověk naučí fungovat. Škoda Fabia 1.0 MPI 59 kW Style Jinak mě Fabia zaujala dospělým a schopným podvozkem, prostorným interiérem, promyšlenými detaily a vůbec největším překvapením pro mě byla charismatická základní motorizace. Možná se budete divit hodnocení 4,5 hvězdičkami, ovšem s ohledem na zaměření auta mě toho nenapadá moc, co by mohlo dělat lépe. A ta ztracená půlhvězda jde z velké části na vrub ceně – ani ne tak té základní (Style s 1.0 MPI stejně nepořídíte), spíše tomu, jak rychle roste, když začnete volit příplatky, obzvlášť když některé z nich by mohly být standardem. Za mě je tedy nová Fabia podařeným autem, jehož volbou chybu určitě neuděláte. Zbývá pak jen najít si pro sebe tu správnou kombinaci výbavového stupně a pohonné soustavy a rozhodnout, bez jakých příplatků se skutečně neobejdete. Přestože jsem vždy pokukoval spíše po nejsilnějším 1.5 TSI, po téhle zkušenosti bych se nebál ani základního tříválce 1.0 MPI (59 kW). Naopak, možná bych sáhnul právě po něm. Dobrou volbou je v okamžiku, kdy většinu času jezdíte v minimálně obsazeném a naloženém autě. Pokud byste naopak často jezdili plně naložení, zvážil bych silnější motory, protože pak už se atmosféra dost nadře. Nejlevnější verze modelu 349.900 Kč (1.0 MPI/59 kW Ambition) Základ s testovaným motorem 349.900 Kč (1.0 MPI/59 kW Ambition) Testovaný vůz bez příplatků 359.900 Kč (1.0 MPI/59 kW Style) Testovaný vůz s výbavou 498.400 Kč (1.0 MPI/59 kW Style) Plusy Prostorný interiér

Povedený podvozek

Slušná spotřeba

Charismatická základní motorizace

Praktické detaily a vychytávky Simply Clever Minusy Kombinace bohaté výbavy a základního motoru nedává smysl

Vnitřní zpětné zrcátko by mohlo být výše

Pomalý digitální přístrojový panel

