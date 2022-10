Hity devadesátek: Na podzim 1999 měla premiéru první Škoda Fabia

Zásadní novinkou pro české zákazníky v roce 1999 byla Škoda Fabia, její prodej odstartoval ještě v prosinci. Oproti Felicii modernější, ale také těžší a s menším zavazadelníkem. Fiat Punto prošel generační obměnou. Druhá řada postrádala půvab první a chyběl jí elegantní kabriolet, prodejně se ale chytla a čekal ji mnohem delší život. Toyota Yaris měřila sotva 3,6 m. Nástupce trochu nudného Starletu se chytil i v Evropě, aby ne, později se také vyráběl ve Francii. Odvozené Verso bylo zatraceně praktické.

Do kategorie malých vozů vlastně patří i Audi A2, byť jen rozměrové, nikoli cenové. Předznamenaly ho koncepty Al 2 a Al 2 open end pro IAA a Tokio 1997. Výroba 3,83 m dlouhého auta s hliníkovou konstrukcí začala v Neckarsulmu v lednu 1997 a skončila v srpnu 2005. Komerčnímu úspěchu drahého a tvarově extravagantního vozu nenapomohly ani superúsporné tříválce TDI.

Kia Rio generace DC překvapila nabídkou karosářských variant. Ke klasickému sedanu se přidalo praktické kombi, u nás bylo k vidění podstatně častěji než tradiční čtyřdveřák.

Lancia Lybra zaujala okatou přídí a sympaticky oblými tvary. Mimo Itálii však byly k vidění sedany a kombi spíše sporadicky. Sdílely podlahovou plošinu s Alfou 156. O segment výše byl posazen Peugeot 607. Do pohodlného sedanu by to leckdo neřekl, ale při losím testu se převrátil. Zatímco v případě mnohem menšího Mercedesu A byl kolem havárie řádný mediální humbuk, tady se podobná masírka nekonala.

Luxusní SUV měla nový přírůstek: BMW X5 první generace E53. Modrobílí jej primárně cílili na Američany, proto se také v USA „bavorák“ do lehkého terénu rodil. Úhlavní konkurence od Mercedesu na tom ostatně nebyla jinak. Mitsubishi Pajero zvládlo i více. Třetí generace V60 přešla na samonosnou (monokokovou) konstrukci, žebřinový rám byl plně integrován do karoserie. Tradiční dvojice rozvorů a délek karoserie zůstala. Nástupce V80 (2006-2021) byl vlastně jen výraznou modernizací.

Menší čtyřmetrovou kategorii obohatila Honda HR-V, sériová verze konceptu J-WJ z Tokia 1997. I ona nabídla dva rozvory, kratší pro třídveřovou a delší pro pětidveřovou verzi. Menší SUV poháněly zážehové šestnáctistovky, neotřelý design se líbil.

Citroën uvedl minivan Xsara Picasso a byla to trefa do černého. Sympatické „vajíčko“ se neuvěřitelně chytlo, v Evropě bylo v nabídce do roku 2010. Opel Zafira zaujal až sedmimístným uspořádáním při délce sotva 4,3 m, třetí řada se zaklápěla do podlahy a byla určena dětem, nebo jako opravdová nouzovka. „Blesk“ tohoto faktu náležitě využil. Podobně velká byla i Mazda Premacy (CP).

Agilní jihokorejská Kia uvedla na trh hned dvě kompaktní MPV: Carens série RS s délkou 4,45 m a Joice, který měl jen o 12 cm více, ale prodloužený rozvor umožňoval vměstnat na palubu až sedm lidí. Ještě větší byl 4,7metrový Hyundai Trajet.

Honda přetransformovala do produkční podoby studii sporťáku SSM. Z S2000 se stal kult, i když se vyráběla „jen“ do roku 2009. Ferrari 360 Modena bylo určeno jen vyvoleným. Volkswagen také koupil značku Bugatti, ale chrlil zatím pouze studie. To perfekcionista Horacio Pagani uvedl v život svou Zondu. Ano, už před 23 lety!

Český trh

Český trh s novými osobními automobily zaznamenal v sezóně 1999 oproti roku 1998 mírný nárůst, prodalo se 146.170 kusů, o 3,5 procenta více. Vedoucí Škoda zaznamenala 72.494 aut, u ní to znamenalo ale pokles o takřka 5 tisíc. Tržní podíl domácí automobilky navíc nedosahoval ani 50 procent, o rok dříve okupovala ještě skoro 55 %.

Po slabším období se na druhou příčku vrátil Opel (9.566), ten si naopak o takřka 3 tisíce kusů polepšil. Volkswagenu 8.151 přírůstků do statistik stačilo na bronz, odbyt značky také narostl, byť mnohem méně, o 1400 vozů. Ford jich zase ztratil skoro dva a půl tisíce, což znamenalo nepopulární čtvrtou příčku za 7.360 kusů. Renault se vyšvihl na 6.952, zlepšil se o osmnáct stovek vozů.

Silný rok mělo za sebou šesté Daewoo (6.016), to zaznamenalo skok o 2,2 tisíce, respektive skoro 60 procent. Podobně narostl odbyt i Peugeotu (celkem 5.173 vozů, o takřka 2 tisíce). Osmý Fiat měl jen drobný úbytek (4.714). Toyota si polepšila na 3.604 (o tisícovku, respektive 38 %) a Seat po neúspěšném roce 1998 vzrostl o více než dvacet procent (3.465) a první desítku uzavíral.

Nejprodávanější modely v České republice

Z dnešního pohledu byl zajímavý i modelový žebříček. Na předních příčkách se objevovaly ty, které byly v „devadesátkových“ přehledech připomenuty. Jedničkou se stala Škoda Felicia s 51.497 novými auty, z toho bylo 37.965 hatchbacků a 13.532 kombi. Užitkové verze samozřejmě započteny nejsou, stejně jako u dalších modelů, pokud se nějaké prodaly. Octavií přibylo na českých silnicích 20.395 (rovných 15.300 liftbacků a 5.095 kombíků).

Ze statistik Opelu Astra nelze vyčíst karosářské varianty, nýbrž generace: novější G si koupilo 3.485 zákazníků, starší F alias Classic 1.421, tedy dohromady 4.906. Strůjcem úspěchu Daewoo byl maličký Matiz (3.813) a 3.623 kusů stačilo Renaultu Mégane na to, aby uzavřel první pětku. Jenže tady čísla poněkud zkresluje fakt, že Scénic v datech Svazu dovozců automobilů samostatně nenajdeme.

Šesté místo obsadil Ford Focus (2.904), sedmý byl VW Golf (2.599 včetně 65 exemplářů třetí generace, zbytek připadal na čtvrtou, další deriváty byly vedeny zvlášť). Těsně následoval větší Passat (2.572), Fiat Punto (2.504) a Opel Corsa (2.495).

Citroën Xsara Picasso

Citroën v Paříži 1998 představil minivan Xsara Picasso. Šlo o předprodukční exemplář, bylo zřejmé, že jej hodlá vyrábět. Dvojitý šíp rozvinul design konceptu Xanae z roku 1994 a uzpůsobil jej sériové produkci. Auto bylo o pět centimetrů další, měřilo 4,28 m, design je připisován Donatu Cocovi. Základní silueta zůstala, sebevražedné, tedy proti sobě otevírané boční dveře nikoliv. Aktivní hydropneumatika také nebyla dále použita.

Xsara se jménem slavného malíře (Citroën si musel od rodiny koupit práva) debutovala se zážehovými motory 1,6 a 1,8 l. Zdaleka nejpopulárnějším byl ale common-railový turbodiesel 2.0 HDi, který šlo koupit už od začátku kariéry. Zavazadelník měl v základu velmi slušných 550 l, ale pojal až obřích 2128 l. Prostor uvnitř těžil také ze štědrého rozvoru 2,76 m. Šestnáctiventilový dvoulitr se nabízel od úvodu roku 2003 výhradně s automatem.

Na jaře 2004 prošla Xsara Picasso drobnými úpravami vzhledu, spolu s nimi přišel malý 1.6 HDi. Ani příchod nástupce C4 Picasso v září 2006 jeho kariéru neukončil. Evropská výroba se zastavila až v záři 2010 a mnozí truchlili. Brazilská pokračovala do roku 2012, tamní výrazný facelift (2007), kdy bylo auto přizpůsobeno aktuálnímu vzhledu ostatních modelů Citroënu, se k nám nedostal, podobná specifikace vznikala i v Říši středu. Celková produkce včetně zámoří je odhadována na 1,75 milionu kusů.

Fiat Punto

Druhá generace Punta (Tipo 188) debutovala ve Frankfurtu 1999. v době, kdy Fiat slavil století pod počátku výroby automobilů. Mnohé nepříjemně překvapila svými hranatými tvary, na hony vzdálenými měkkým liniím předchůdce. Třídveřovému hatchbacku to, pravda, slušelo o něco více než pětidveřovému. Design byl dílem firemního Centro Stile pod vedením Němce Petera Fassbendera. Pořád si ale zachovávala rozumné rozměry, délka jen lehce přesáhla 3,8 m.

Zážehové čtyřválce objemu 1,24 l existovaly se dvěma, nebo čtyřmi ventily. Větší osmnáctistovka (vlastně měla jen necelých 1,75 l) byla vyhrazena sportovnímu provedení HGT. Krotšímu Sportingu zůstala silnější dvanáctistovka, dostal však šestistupňovou převodovku, popřípadě CVT Speedgear. Loga Abarthu nesla jen sada spoilerů. Naftové motory zastupovaly dvě jednotky objemu 1,91 l: atmosférická s přímým vstřikem a moderní common-railový turbodiesel JTD.

Pininfarinův kupé-kabriolet Wish zůstal prototypem. V červnu 2003 přišla modernizace, zakulatila se příď a zvětšila hlavní světla. Debutovala nová čtyřventilová zážehová čtrnáctistovka (1,37 l) a malý 1.3 Multijet (1,25 l), větší naftová devatenáctistovka prošla revizí, nevýkonnější Multijet se dostal do HGT. Nepřeplňovaný diesel skončil. Výbavu rozšířily elektronické asistenty. Třídveřový hatchback se vyráběl i ve dvoumístném dodávkovém provedení. Od konce roku 2005, kdy se začalo prodávat Grande Punto, dostal předchůdce přídomek Classic.

Speciály Super 1600 se úspěšně účastnily automobilových soutěží. Punto se také vyrábělo licenčně v srbském Kragujevaci jako Zastava 10 (2006-08), ale po krachu automobilky ji Fiat převzal. Produkce pokračovala, jen s původním jménem a značkou do poloviny roku 2011, nakrátko byla ještě obnovena v sezóně 2013. Italská kariéra se uzavřela už na přelomu dekády. 3,1 milionu kusů svědčí o tom, že s odbytem druhé Punto problémy nemělo…

Škoda Fabia

Fabia se představila poprvé na IAA 1999 ve Frankfurtu coby 3,96 m dlouhý pětidveřový hatchback. Předchozí Felicia se vyráběla souběžně až do června 2001, představovala levnější alternativu. Nástupce byl modernější, bezpečnější, ale také těžší, i základní modely měly přes tunu. Designér Raul Pires pracoval pod vedením Dirka van Braeckela, svoje návrhy přidali i Luc Donckerwolke, Václav Capouch a interiér Michal Kačmár. S 3,96 m se Fabia přiblížila čtyřmetrové hranici na dostřel.

Při debutu byly pod kapotou škodovácký benzinový čtyřválec 1.4 MPI, čtyřventil VW 1,39 l a velký dvoulitr, taktéž z koncernové líhně. Zážehové šestnáctistovky se Fabia 6Y nikdy nedočkala. V původních cenících se objevoval coby základní jednotka litrový čtyřválec, údajně se ale pouze vyvážel. Jedinou volbou pro milovníky nafty byl zpočátku jen atmosférický 1.9 SDI. Ten v roce 2000 doplnil 1.9 TDI se vstřikováním čerpadlo-tryska.

Kombi se objevilo v září 2000 v Paříži, Škodovka z něj odvodila užitkový Praktik, ale zákazníci o něj neprojevili valný zájem. Okřídlený šíp nabídl v první generaci také třetí karosářskou variantu: sedan, měřil stejných 4,22 m jako kombík a objevil se v Ženevě 2001. Byl však nejméně úspěšný. Fabia Junior (2001) s holou výbavou a černými nárazníky nakonec agregát 1,0/37 kW nakrátko dostala. Spíše se ale dodávala s řadovými tříválci 1,2 l.

Fabia RS (2003) byla poháněna výhradně turbodieselem 1.9 TDI/96 kW. Zážehové tříválce 1.2 dostaly zkratku HTP, která si vysloužila řadu nelichotivých přezdívek. Doplnily je 1.4 TDI, objem těsně nad 1,42 l ukazoval, že slavná devatenáctistovka přišla o jeden válec. Fabia procházela prakticky neustále drobnými změnami, ty největší vzhledové s novými mlhovkami v modifikovaném předním nárazníku přišly v srpnu 2004, byla upravena grafika koncových reflektorů. Stejně jako u Favoritu a Felicie si získaly oblibu akční modely a speciální série, bylo jich hodně.

Příliš velkou Octavii WRC nahradil speciál se základy ve Fabii, který byl podstatně úspěšnější. První generace posloužila coby základ i dalším soutěžním a závodním vozům. Od dubna 2007 ji postupně střídala nástupkyně. „Jedničky“ se vyrobilo takřka 1,79 milionu kusů.

Toyota Yaris

Prapůvodní podoby budoucího Yarisu se představily na podzim 1997 coby pětidveřový Funtime a Funcargo. Ve druhém případě šlo ale o mini MPV, které se od srpna 1999 vyrábělo pro starý kontinent jako Yaris Verso. Za tvary stálo bruselské středisko Toyoty EPOC. Pětidveřový hatchback (XP10) se postupně vyvíjel, v předprodukční podobě se objevil v Paříži 1998. Na evropské trhy se auto dostalo v březnu 1999, rovnou v tří- i pětidveřové verzi. Design doladil Řek Sotiris Kovos ze studia Toyota ED2, Verso alias Funcargo dotvořil Japonec Hirokazu Ikuma.

Délka 3,62 m Yaris řadila na samý spodní okraj třídy malých aut, výškou 1,5 m naopak své konkurenty drtil. Centrálně umístěné palubní přístroje nemusely vyhovovat každému. Zážehové motory reprezentovaly čtyřválce VVT-i 1,0 a 1,3 l. Prestižní titul evropského Automobilu roku 2000 patřil právě oběma dvojčatům, Yaris jej získal jako druhý japonský automobil v historii.

Nabídku pohonných jednotek doplnila patnáctistovka pro sportovní verzi TS (2001). Produkce ve francouzském Onnaingu u Valenciennes byla spuštěna v prosinci 2001, do té doby se yarisy vozily z Japonska. V roce 2002 se konečně objevil turbodiesel D-4D objemu přes 1,36 l. Na jaře 2003 přišel facelift se „slzičkami“ v předních světlech. Coby limitka primárně pro švýcarský trh se vyráběla i přeplňovaná TS Turbo 1.5 l (2004).

Sedany Platz a Echo (existovaly i tudory, tedy tříprostorové verze s jedním párem dveří) se na starý kontinent nedostaly. V Japonsku se hatchbacky jmenovaly Vitz. Kabriolet s plátěnou střechou ze Ženevy 2000 zůstal prototypem. 3,86 m dlouhé Verso (XP20) bylo famózní. Zadní sedadla se po odstranění opěrek dala zaklapnout do podlahy, takže ta byla zcela rovná. Stejně jako základní karosářská varianta je občas dodnes vidět na našich silnicích, byť v mnohem menší míře.

Zdroje: Data SDA, Wikipedia, Auto World Press, archiv autora a auto.cz

Foto: Citroën, Fiat, Škoda Auto, Toyota