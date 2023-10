Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

V SsangYongu se doslova bojí říct si o vaše peníze, protože vám dávají obrovské rodinné SUV za peníze, které na dnešním evropském trhu už nejsou běžné. A to dokonce v kombinaci s velkým naftovým čtyřválcem pod kapotou. Pokud se však pro Rexton skutečně rozhodnete, hlavní kompromisy, jaké budete muset přijmout, se týkají jízdních vlastností.

Nový infotainment sice umí jen základní funkce, ale příjemným pozitivem je, že i minimalistická grafika s tmavými barvami není rušivá při nočním cestování. V největším SUV od SsangYongu najdete pouze minimum nedostatků, jež vám budou reálně vadit. Naprostou většinu kompromisů si totiž jednoduše omluvíte až bezkonkurenční cenou. Vrcholná specifikace Premium má ve výbavě i aktivní ventilaci sedadel a to za tyto peníze nenajdete ani v bavoráku.

Všímám si toho pokaždé, když s inovovaným SsangYongem Rexton zaparkuji na ulicích, čerpacích stanicích nebo u obchodů. Je to kombinace málo známého emblému a stylu připomínajícího velká americká SUV, co chvílemi až nezvykle přitahuje pozornost. A současně tomu pomáhá hluboký tmavě modrý lak se světlým interiérem, kterého si všimnete už zvenku. SsangYong Rexton na okolí působí až luxusně.

Koupit na dnešním trhu velké SUV s cenovkou začínající hluboko pod jedním milionem korun už začíná být sci-fi. Neházejte však flintu do žita při hledání nového parťáka pro rodinu, protože od Korejců k nám už delší dobu přijíždí ideální adept. A když zapomenete na předsudky vůči korejským autům a uvědomíte si, že SsangYong opravdu není čínský, jak si Češi dodnes myslí, budete mít praktické obrovské SUV. A to bude působit dražší, než kolik vůbec stojí.

Motor, jízdní vlastnosti

SsangYong Rexton se v Česku prodává s jednoduchou nabídkou – tři pakety, minimum volitelných příplatků a jediná motorizace. I po modernizaci mají všechny Rextony starý známý přeplňovaný vznětový čtyřválec e-XDI o zdvihovém objemu 2,2 litru, maximálním výkonu 149 kW (202 koní) a točivém momentu 441 Nm. V základní výbavě Club má pouze pohon zadních kol, ve vyšších výbavách Clever a Premium připojitelný pohon všech kol s manuálně nastavitelnými režimy.

SsangYong si naftovou „dva-dvojku“ vyvinul sám a celkovým naladěním i charakterem dává vzpomenout na turbodiesely se staré školy, se všemi klady i zápory. Při studených startech je hlučnější, ale následně se odvděčí solidním zátahem od nízkých otáček. Příjemná je i rychlá odezva motoru na sešlápnutí plynového pedálu. Standardem všech verzí je i hladce řadící osmistupňová automatická převodovka.

Základem největšího SsangYongu je dnes už archaický rámový podvozek, s nímž se v tomto segmentu v Evropě moc nesetkáváme. V kombinaci s poctivou čtyřkolkou je Rexton robustním strojem, u něhož se nemusíte obávat ani hrubějšího zacházení. S vysokou světlou výškou se můžete odvážit i mimo silnice, a když ve městech přehlédnete jindy až nepříjemně obrovský retardér, masivnímu podvozku ani nehrozí poškození SsangYong Rexton 2.2d Premium 4WD

Bohužel, spolu se zastaralou technikou podvozku jdou ruku v ruce i jízdní vlastnosti. SsangYong Rexton je v zatáčkách těžkopádný a výrazně se naklání. V rychlých zatáčkách na dálnici, zejména v dešti, nebudí moc jistoty. Na okreskách pak na nerovnostech lehce bouchá a v zatáčkách umí i nepatrně uskočit. Jenže, jak už jsem zmínil u retardérů, na rozbitých silnicích nebo nezpevněných cestách prakticky nemusíte zpomalit. Jízdním projevem se přitom blíží užitkovým rámovým pick-upům. Je méně komfortní, než se na první pohled může zdát a na sérii nerovností se třese a chvěje.

A když naprší a vás baví řídit, SsangYong Rexton je jedním z nejzábavnějších lidově dostupných SUV. Čtyřkolka je pouze připojitelná, aktivovatelná otočným voličem na středové konzole (v režimech 2H, 4H a 4L), a standardně si budete užívat pohonu zadních kol. V křižovatkách nebo při výjezdech z kruhových objezdů, pokud máte dost prostoru, vás benevolentní stabilizace nechá jet decentním powerslidem. Vysoká hmotnost a téměř pětimetrová délka navíc znamenají, že k přetáčivosti dochází pomalu a je snadno čitelná. Nic, čeho byste se měli bát.

O tomhle však rodinné SUV primárně není. Se zhruba dvousetkoňovým naftovým čtyřválcem má rozumnou dynamiku a vzhledem k rozměrům a hmotnosti i přijatelnou spotřebu. Maximální rychlost je omezena na 184 km/h, ale zrychlení z 0 na 100 km/h Korejci bohužel neuvádí. Oficiálně udávaná kombinovaná spotřeba paliva pak je 8,2 l/100 km. Reálně jsem při cestování po Praze, na dálnicích i okreskách jezdil za 9,7 l/100 km.

A zapomenout nesmím ani na další benefity – nosnost SsangYongu Rexton je solidních 730 kilogramů a vůz disponuje schopností táhnout až 3,5tunový přívěs. Jak by řekl jeden z mých kamarádů – s luxusně vypadajícím interiérem můžete jet do na večerní operu, abyste hned ráno mohli obout montérky a vyrazit s ním do lesa. SsangYong Rexton je více luxusní off-road, než moderní SUV.