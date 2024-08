TEST Suzuki Swift 1.2 Hybrid – Hbitý mrňous

Říká se, že je větší zábava jezdit rychle v pomalém autě, než pomalu v rychlém autě. O předchozím swiftu to byla pravda beze zbytku, ovšem co jsem sedl do toho nového, stejně reportovat nemůžu.

Dvanáctistovka swiftu má sice na chlup stejný objem 1.197 ccm, ale přišla o jeden válec. Zbývající tři mají výrazně větší zdvih pístu, takže se zvýšil točivý moment motoru, ale jen o pět newtonmetrů. Nepatrně vyšší je taky kompresní poměr 13,9:1 a emise CO 2 na kilometr o 8 g nižší – a právě to je v dnešní době nejdůležitější.

Podle automobilky je nový motor lepší zejména v účinnosti, která se zvýšila díky optimalizaci turbulencí nasávaného vzduchu pro rychlejší spalování směsi ve válcích, větším počtem možností, jak nastavit variabilní časování sacích ventilů, ventilem EGR o větším průtoku, kyvadlovým napínacím mechanismem rozvodů či elektrickou vodní pumpou. Motor taky produkuje méně pevných částic díky potlačení neúplného spalování, má lepší katalyzátor a samozřejmě filtr pevných částic pro zážehové motory.

Suzuki Swift 1.2 Hybrid | auto.cz/Michal Kollert

Se změnami, danými mimo jiné přísnějšími emisními pravidly, swift přišel o část chuti do života. V nízkých otáčkách a nízkých rychlostech s hbitostí citelně pomáhá elektromotor mild hybridu. Maximum točivého momentu tříválce je sice ve 4.500 otáčkách místo původních 2.800, ale znatelně pomáhá elektromotor mild-hybridního systému – má totiž tři koně (2,3 kW) a hlavně 60 Nm. A přiznejme si to, použití ve městě a kolem něj, obecně v rychlostech do 100 km/h, bude pro swift nejčastější.

Ovšem, když malému elektromotoru dojde dech, musím spalovací motor více přemlouvat. Chybí mu znatelná výkonová špička a předokolka se doplazí na stokilometrovou rychlost za 12,5 sekundy. Je to, pravda, zlepšení o šest desetin oproti předchůdci po modernizaci (a zhoršení o stejných šest desetin oproti provedení, které se prodávalo do jara roku 2020), ovšem stále žádná sláva.

Jedním dechem je však třeba dodat, že swift navzdory výkonu jen 83 koní na dálnicích v pohodě udrží rychlost lehce nad českým limitem, a to i ve většině kopců; tam jen musím podřadit na čtyřku. Jen hrozně dlouho trvá se na tu rychlost dostat, takže ji nesmíte ztratit.

Suzuki Swift 1.2 Hybrid | auto.cz/Michal Kollert

Co motoru může chybět na výkonu, dohání spotřebou. Jezdit pod 5 litrů s lehkou nohou nebude problém, odhaduji, když ve snaze o dynamickou jízdu na plynu pořád stojím a displej ukazuje 5,3 l/100 km. A to jsem z více než 1.100 kilometrů najezdil zhruba polovinu po dálnicích – zbytek tvořily okresky a město cca stejným dílem – kde je plné sešlápnutí plynového pedálu mnohem spíše standardem než výjimkou. Na druhou stranu, minulá generace se čtyřkolkou brala stejným stylem jízdy a podobnými trasami jen o 0,6 l/100 km více.

Nepříjemná spojka a otravné pískání

Dráhy manuálního pětikvaltu jsou dostatečně přesné na to, abych rychlosti nemusel dlouho hledat, a chod páky je hezky hladký. Na chod spojkového pedálu bylo však potřeba si pár dnů zvykat. Má totiž dlouhou část dráhy, v níž spojka zabírá, a není v něm moc citu. Často se mi tedy stává, že si myslím, že už spojka kompletně sepnula a můžu pedál rychle uvolnit, ale když to udělám, auto ještě škubne.

Také asistent rozjezdu do kopce funguje podivně. Když stojím do kopce na brzdě delší dobu s vyřazenou rychlostí, např. na semaforu, po zařazení a puštění brzdového pedálu – přesně v moment, kdy by měl fungovat – nechá auto couvnout. Když ale stojím jen krátce a nevyřadím rychlost, tj. nepustím spojku, asistent při uvolnění brzdového pedálu vůz drží.

Suzuki Swift 1.2 Hybrid | auto.cz/Michal Kollert

A pak tu je samozřejmě „eurohlásítko“, zvukové oznámení překročení rychlostního limitu. Japonští vývojáři snad nepředpokládají, že by se úřad mohl v něčem mýlit a že by něco mohlo v realitě fungovat jinak, než na papíře, a tak ovládání tohoto systému schovali vážně hluboko.

Navíc se k tomu musí tyčinkou trčící z přístrojového štítu, takže za jízdy by to bylo neproveditelné, i kdyby vůz toto menu neznepřístupnil. A ještě k tomu to není pod zkratkou ISA, jak se tento systém v eurounijním balíku nařízení GSR2 jmenuje, nýbrž o krok vedle pod TSR – Traffic Sign Recognition, tedy Rozpoznávání dopravních značek.

Méně otravné by to bylo aspoň pokud by vůz dokázal vždy zobrazit aktuální rychlostní limit správně, ale neumí to. Hojně rozšířeným problémem je – ovšem, nejen zde, nýbrž u naprosté většiny aut – že za křižovatkou stále zobrazuje změněný rychlostní limit z úseku před ní. A protože je mnohem otravnější ten systém vypínat, než pískání samotné, záhy jsem se naučil ho ignorovat.

Suzuki Swift 1.2 Hybrid | auto.cz/Michal Kollert

Konečně – podvozek: jeho naladění se povedlo. Obstojně drží v zatáčkách a díky tlustšímu přednímu příčnému stabilizátoru dobře odolává bočním náklonům, zároveň však nerovnosti zvládá filtrovat hezky a je poddajný a pohodlný o poznání víc než v minulé generaci.

Působivá je také téměř užitečná hmotnost přes čtyři metráky, díky níž swift v pohodě zvládá obsazení čtyřmi dospělými. V ten moment je nejvíc cítit větší zdvih zadních tlumičů oproti minulosti. Ovšem, s tím jsou i větší pohyby karoserie nahoru a dolů při rychlejším přejezdu terénních vln a z tohoto důvodu pasažéři občas vydávají citoslovce jistého nepohodlí.

Velkým plusem nicméně je, že na dynamice v nízkých rychlostech je přidaná hmotnost plně obsazeného auta znát jen relativně málo. Přisuzuji to elektrické dopomoci; přeci jen 60 Nm elektromotoru je docela znatelná porce.

Nízká hmotnost vozu taky znamená dobrou obratnost a svižné reakce na řízení, byť tři otáčky řízení mezi dorazy jsou hodně a na míru, s jakou je třeba volantem pohybovat, je to znát; nečekejte ostré změny směru při malých pohybech volantem. Podobně nevýrazná je reakce na brzdový pedál a kolegou naměřených 44 metrů ze 100 km/h na nulu je hodně.