Testujeme elektrokolo: I krouťák si nastavím!

Náš časopis se k nim přidává – a protože máme motor ve svém názvu, zahajujeme test bicyklu samozřejmě s motorem. To hlavní na našem kole – motor, akumulátor, software – je od firmy Bosch eBike Systems. Ta svůj pohon dodává do více než stovky různých značek kol, my jezdíme na cube.

Naše první dojmy? Báječně návykové je propojení kola s mobilem díky aplikaci Bosch Flow, který jednoduše přicvakneme na řídítka pomocí SmartPhone Gripu. Nejenže na jeho displeji vidíme mnoho údajů od rychlosti přes ujetou vzdálenost po navigaci k cíli, ale kdykoliv si můžeme upravit třeba mód přípomoci elektromotoru od turba přes eMTB, tour+ po eco nebo vůbec žádnou asistenci. Tím se kromě síly do zad na cestách logicky proměňuje také dojezd na elektromotor.

Změnit se toho dá ale mnohem mnohem víc, třeba i točivý moment. Místy si připadáme, že si můžeme nastavení pohonu upravovat ještě víc než za volantem aut. Ale jsme teprve na začátku testu. Naše dojmy shrneme mnohem šířeji příští měsíc.

Autor: David Šprincl