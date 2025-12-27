Nejsledovanější videa roku 2025: Martin Vaculík vítězí na celé čáře
Z desítek videí, která jste si u nás mohli pustit, na počet shlédnutí drtivě vyhrál kousek Martina Vaculíka. Zájem však byl i o výcvik na řidičák či modernizovanou Škodu Enyaq.
Na webu máme jednu velkou výhodu oproti „papíru“, tedy tištěným magazínům – můžeme publikovat i videa. O některá z nich je mezi vámi, čtenáři, větší zájem, o jiná menší, a tak se v rámci bilancování pojďme podívat na ta, která jste sledovali nejvíce.
Na prvním místě se umístil starý diesel, kterak ho Martin Vaculík vzal na emisní kontrolu s HVO, tedy obnovitelnou naftou v nádrži. Martin obsadil také třetí místo, když zkoumal modernizovaný enyaq. V nejlepší dvacítce také je názor Marka Bednáře na jedno z nejprodávanějších aut na světě či několik Aut z pekla Františka Pisaroviče.
