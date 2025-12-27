Předplatné
Nejsledovanější videa roku 2025: Martin Vaculík vítězí na celé čáře

Z desítek videí, která jste si u nás mohli pustit, na počet shlédnutí drtivě vyhrál kousek Martina Vaculíka. Zájem však byl i o výcvik na řidičák či modernizovanou Škodu Enyaq.

Na webu máme jednu velkou výhodu oproti „papíru“, tedy tištěným magazínům – můžeme publikovat i videa. O některá z nich je mezi vámi, čtenáři, větší zájem, o jiná menší, a tak se v rámci bilancování pojďme podívat na ta, která jste sledovali nejvíce.

Na prvním místě se umístil starý diesel, kterak ho Martin Vaculík vzal na emisní kontrolu s HVO, tedy obnovitelnou naftou v nádrži. Martin obsadil také třetí místo, když zkoumal modernizovaný enyaq. V nejlepší dvacítce také je názor Marka Bednáře na jedno z nejprodávanějších aut na světě či několik Aut z pekla Františka Pisaroviče.

PořadíČlánek
1.Starý diesel a HVO: Martin Vaculík radí, jak nepodvádět na emisích
2.Aleš Horčička a Ondřej Horázný diskutují o výcviku na řidičský průkaz
3.Martin Vaculík a modernizovaná Škoda Enyaq: Tohle zavání průšvihem!
4.Rozhovor se Štěpánem Řehákem o konceptech značky VW na šanghajském autosalonu
5.Auta z pekla 7: Pyeonghwa
6.Reportáž Martina Vaculíka: TDI proti elektromobilu na cestě do Ostravy a zpět
7.Co bylo před pěti lety hitem, je dneska šrot, říká Libor Hladík
8.Škoda 445 Spartak v testu Martina Vaculíka
9.Mercedes-Benz G 580 EQ: Videotest Martina Vaculíka
10.Volkswagen Passat v tichosti dostal nový základní motor. Je to slušný nafťák za cenu benzinu!
11.Nová Škoda Vision O naživo: Všechno je jinak! Není tím, za co jsme ji považovali
12.Tesla Model Y Juniper zpoza volantu
13.Auta z pekla: Oltcit byl tak středověký, že jej prodávat nechtěl ani Citroën
14.Chcete jednoduchý offroad s dieselem? Zajeďte si pro něj k sousedům
15.První vozidla Chery dorazí do Česka
16.Suzuki Jimny Nomade
17.Jakub Šebesta, šéf českého Volkswagenu: Jezdím vozem konkurenční značky!
18.Auta z pekla 10: Smart Roadster
19.Do Česka míří kopie Suzuki Jimny. Bude levnější než originál a s displejem místo rezervy
20.Videotest Dongfeng Box

