Toyota GR Corolla hybrid nedostane. Do boje s ostrými hatchbacky nasadí tříválec

Toyota si před časem nechala u příslušných úřadů zaregistrovat název GR Corolla. I když tento samotný fakt nemusí nic znamenat, britský Autocar má (s odkazem na své důvěryhodné zdroje) jasno. Příjezd japonského hot-hatche je hotová věc, mezičlánek vyplňující prostor mezi GR Yarisem a GR Suprou má dorazit v roce 2023.

Podle dobře informovaných zdrojů však Toyota nevsadí na své léty prověřené hybridy, ale nabídne ostrou Corollu jako auto s ryze spalovacím motorem. Po Hondě a jejím Civicu Type R je to tedy další ostré náčiní pro příští roky, které máme potvrzené bez jakékoliv formy elektrifikace.

Technika japonského hatchbacku zatím zůstává tajemstvím, stále pravděpodobnější je ale sdílení komponentů s GR Yarisem. Japonský prcek je podle prvních recenzí (na tu naši se můžete těšit v příštích dnech) povedené zboží, navíc s Corollou sdílí i vybrané prvky platformy. To by pro Corollu znamenalo 1,6litrový tříválec naladěný na 192 kW a pohon všech kol s možností diferenciálu Torsen na každé z náprav.

Otázkou však zůstává, jak by si Toyota poradila s cenovou politikou. Už GR Yaris přijde na 899.900 Kč, s paketem Sport (diferenciály Torsen, závodní tlumiče, 18“ kovaná kola atd.) je to téměř milion. Větší Corolla by logicky byla ještě dražší. Jenže za 1.177.900 Kč už pořídíte Golf R s motorem 2.0 TSI, jenž má větší objem, o válec víc a hlavně výkon 235 kW. Ve hře je tedy i varianta, že by se GR Corolla vzdala čtyřkolky a coby sportovní předokolka konkurovala Golfu GTI či Focusu ST.

2

Toyota si nasazení ryze spalovacího motoru může dovolit především díky svým výrazným prodejům hybridů, které flotilové emise COznačně snižují. Viceprezident evropského zastoupení automobilky Matt Harrison si v jednom z rozhovorů prodeje elektrifikovaných verzí pochvaloval, neboť právě to je důvod, proč mohou pod křídly automobilky vzniknout projekty jako GR Yaris nebo GR Supra.