Toyota představila závodní tříválec spalující vodík, možná se dostane i na silnice

Nový motor, upravený pro spalování vodíku, by měl být zabudovaný do speciálně upraveného závodního modelu Toyota Corolla. Na závodní trati by se pak měl představit již v rozmezí 21 až 23. května tohoto roku během japonské vytrvalostní závodní série Super Taikuyu v barvách Orc Rookie Racing.

Pohonná jednotka by měla mít pouze tři válce a objem 1618 ccm, což dokonale odpovídá motoru s označením G16E-GTS, který je jinak zabudovaný pod kapotou populárního hot-hatche Toyota GR Yaris. Bližší informace však k pohonné jednotce prozatím nemáme.

Víme však, že motor má spalovat stlačený vodík, což je novinka i pro Toyotu. Ta už sice vodíkové modely ve své nabídce má, ostatně druhá generace Mirai už zná i své české ceny, ovšem dosud se vodík používal pouze v elektromobilech, kde sloužil k získávání elektrické energie, namísto jejího ukládání do velkých baterií.

Závodní speciál, který se představí během série Super Taikuyu ovšem elektrifikovaný nebude – spoléhat bude pouze na svůj spalovací motor. Stlačený vodík by do něj přitom měl být vstřikován upraveným systémem vstřikování paliva, převzatým z klasického benzínového motoru.

Vývoj nového motoru by měl být součástí vývoje uhlíkově neutrální mobility v podání Toyoty, spalování vodíku přesto není tak ekologické, jako jeho využití v elektromobilech. Během procesu spalování totiž vznikají emise NO x , které by bylo potřeba dále redukovat či neutralizovat.

V závodním voze má však spalování vodíku tu výhodu, že probíhá rychleji, než spalování benzínu. Automobil by tak měl nabídnout přinejmenším ostřejší reakce.

Zda se tohoto typu motoru dočkáme i v silničních vozech je prozatím nejisté a dosud neznáme ani žádný náznak časové osy, jak bude další vývoj tohoto atypického spalovacího motoru probíhat. Závodní vůz by však měl sloužit jako jedna z testovacích platforem pro další uplatnění této technologie.