Toyota si opět registrovala jméno Celica, bude to ale ještě sporťák?

Obnovená ochranná známka kdysi slavného jména by mohla naznačovat příchod dalšího sportovního modelu značky Toyota, jenže téhle teorii schází dvě podstatně písmenka.

Toyota má ve své historii řadu úspěšných sportovních vozů, z nichž některé v posledních letech vrátila na trh. Informace od našich australských kolegů přitom naznačují, že bychom se v blízké době mohli dočkat návratu dalšího slavného jména, které kdysi nosilo celkem populární a především dostupné sportovní kupé.

Řeč je o modelu Toyota Celica, jehož výroba byla ukončena v roce 2006. Australští kolegové z webu CarAdvice si ovšem všimli, že si Toyota u amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky (USPTO) toto jméno opět registrovala. A podle informací ze stránek USPTO by se mělo vztahovat k „automobilům a jejich konstrukčním částem“.

Na první pohled to může vypadat, že se dočkáme návratu dalšího sportovního modelu. Jenže před jásáním je potřeba si uvědomit, že téhle teorii chybí jeden podstatný detail. Konkrétně dvě písmenka, která odkazují na závodní divizi Gazoo Racing.

Toyota totiž v posledních letech označuje všechny své sportovní či výkonné modely zkratkou GR. Tou se tak pyšní například GR Supra, GR Yaris a brzy by ji měla dostat i nová generace modelu GR 86. Pokud bychom se tedy měli dočkat návratu Celicy v podobě sporťáku, bylo by s podivem, pokud by nedostala označení GR.

Nabízí se ovšem možnost, že Toyota Celica nebude sportovním kupé, jak si ji mnozí z nás pamatují. Po vzoru Mitsubishi Eclipse nebo Fordu Puma by totiž i Toyota mohla klasický název propůjčit dynamicky tvarovanému kompaktnímu SUV či crossoveru. Přinejmenším Ford Puma totiž dokazuje, že kombinace slavného jména a praktického vozu se silnými tvary rozhodně může fungovat.

Opětovná registrace slavného jména, nebo přinejmenším jeho oprášení, ale může mít celou řadu důvodů. Ostatně není to poprvé, co se Toyota k tomuto jménu vrátila. Jeho registraci si totiž u amerického úřadu obnovovala již v roce 2017, což opět neuniklo zájmu médií. Bude tedy zajímavé sledovat, co má Toyota se jménem Celica v úmyslu tentokrát. A jestli se nakonec k něčemu rozhoupe.